Cần Thơ: Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi nhận chế độ cao nhất hơn 3 tỷ đồng

Ngày 27/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã hoàn thiện danh sách cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 của Chính phủ (đợt 2, tháng 8/2025).

Trong số này có 9 người dự kiến nhận chế độ từ 2 - 2,9 tỷ đồng; 6 người dự kiến nhận chế độ từ 1- 1,9 tỷ đồng. Có một trường hợp dự kiến nhận chế độ nghỉ hưu trước tuổi cao nhất là trên 3 tỷ đồng. Người nhận mức thấp nhất khoảng 50 triệu đồng.

Một góc thành phố Cần Thơ, nơi dòng sông Hậu chảy qua (Ảnh: CTV).

Sau khi sáp nhập Hậu Giang, Sóc Trăng thì TP Cần Thơ mới có 103 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 31 phường và 72 xã; trong đó có 30 phường, 65 xã hình thành sau sắp xếp và 8 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp là phường Tân Lộc, các xã Trường Long, Thạnh Phú, Thới Hưng, Phong Nẫm, Mỹ Phước, Lai Hòa, Vĩnh Hải.

Tổng số biên chế công chức được cấp thẩm quyền giao toàn TP Cần Thơ là 9.951, trong đó: cấp tỉnh có 4.018, cấp xã: 5.933. Tổng số công chức thành phố hiện có sau sắp xếp là 7.120 người, trong đó: cấp tỉnh: 2.590 người, cấp xã 4.530 người.

Thành phố Cần Thơ sau sáp nhập có diện tích tự nhiên hơn 6.400km2, dân số khoảng trên 4 triệu người. Các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề là tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp (sau sắp xếp).

Thủ phủ miền Tây có vị trí trung tâm, thuận lợi trong việc kết nối giao thông, liên kết vùng (như có sân bay quốc tế); phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế lâu dài, bền vững.