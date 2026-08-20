Cán bộ thôn hoàn trả tiền hỗ trợ, tiếp tục nhận việc "vác tù và"

Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Phụ, việc bố trí những cán bộ như chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 2002), là những cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín, có tính kế thừa và phát triển (Ảnh: Đức Văn).

Kỳ vọng đặt vào những trưởng thôn trẻ

Tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, bà Bùi Thị Nhẫn, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết việc bố trí, sắp xếp cán bộ được thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của địa phương.

Theo bà Nhẫn, quá trình sắp xếp, sáp nhập thôn, trong công tác nhân sự, địa phương chú trọng chọn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, những người có năng lực, trình độ và uy tín song song với yêu cầu bảo đảm tính kế thừa.

“Nguyên tắc chung được địa phương quán triệt là không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn nhân sự, quan tâm bố trí cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực, trình độ, uy tín, có tính kế thừa và phát triển”, bà Nhẫn cho biết.

Với những người từng là bí thư chi bộ, trưởng thôn cũ có kinh nghiệm, nhiệt tình nhưng không tiếp tục tham gia cấp ủy thôn mới do quá tuổi hoặc vì lý do khác, địa phương vận động các nhân sự tiếp tục tham gia với các chức danh như phó trưởng thôn, chi hội trưởng các tổ chức chính trị - xã hội.

Bà Bùi Thị Nhẫn, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh ý nghĩa việc cán bộ cha anh truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ đội ngũ cán bộ mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà Nhẫn, đây là lực lượng có kinh nghiệm, uy tín và am hiểu địa bàn, có thể chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm, hỗ trợ đội ngũ cán bộ mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cách làm này cũng được triển khai tại xã Tiên Hưng. Sau sắp xếp, từ 21 thôn còn 11 thôn, địa phương kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó có việc lựa chọn những người trẻ có trình độ, được truyền đạt, hỗ trợ về kinh nghiệm.

Ông Lương Đức Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng, cho biết ngay khi có chủ trương sáp nhập thôn, xã đã rà soát đội ngũ cán bộ nghỉ công tác theo Nghị định 154 để vận động những người có năng lực, kinh nghiệm tiếp tục tham gia công việc ở cơ sở.

“Thời điểm có chủ trương sáp nhập thôn, tôi là người trực tiếp trao đổi, động viên các cán bộ đã nghỉ theo Nghị định 154 ở lại công tác. Đây là những người có kinh nghiệm, từng làm việc ở cơ sở và có lợi thế trong việc tiếp cận công nghệ thông tin”, ông Tuân nói.

Theo ông Tuân, có cán bộ sau khi nhận tiền hỗ trợ nghỉ công tác đã quyết định hoàn trả khoản tiền này để tiếp tục tham gia công việc trên địa bàn. Một trong số đó là chị Nguyễn Thị Hương (36 tuổi), Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Bí thư Đoàn Thanh niên thôn Quán Xá.

Chị Hương từng công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã Hồng Bạch cũ từ năm 2010 đến năm 2025. Sau khi nghỉ việc và nhận hơn 190 triệu đồng hỗ trợ theo Nghị định 154, đến tháng 6/2026, khi địa phương có chủ trương sáp nhập thôn, chị được lãnh đạo xã động viên trở lại công tác.

Sau khi nghỉ việc và nhận tiền hỗ trợ theo Nghị định 154, khi địa phương có chủ trương sáp nhập thôn, chị Nguyễn Thị Hương được động viên trở lại công tác (Ảnh: Đức Văn).

Nhận thấy kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại cơ sở phù hợp với nhiệm vụ mới, Hương quyết định hoàn trả khoản tiền hỗ trợ để trở lại công tác tại thôn Quán Xá. Theo chị Hương, cán bộ trẻ có lợi thế về công nghệ và khả năng tiếp cận cách làm mới, nhưng để thích nghi với công việc ở thôn vẫn cần học hỏi từ những người đã nhiều năm gắn bó với địa bàn.

“Những người cao tuổi đời, nhiều tuổi Đảng, có uy tín trong thôn rất hiểu người dân, hiểu địa bàn và có cách vận động rất khéo léo, hiệu quả”, chị Hương nói.

Nhận xét về trưởng thôn Minh Tân Nguyễn Đăng Trưởng (28 tuổi), ông Vũ Văn Đỏ, một người dân trong làng bày tỏ sự hài lòng vì dù tuổi còn trẻ, "anh trưởng thôn" luôn gần gũi, lắng nghe và có mặt kịp thời khi người dân cần.

“Làm cán bộ thôn không dễ. Cán bộ trẻ mà có tâm, có trách nhiệm, biết lắng nghe thì người dân sẽ ủng hộ. Chúng tôi cũng kỳ vọng lớp cán bộ trẻ sẽ ngày càng trưởng thành, làm được nhiều việc thiết thực cho thôn, cho xã”, ông Đỏ nói.

Đào tạo nghiệp vụ tiếp cận, tương tác với người dân

Không chỉ bố trí người cũ hỗ trợ người mới, xã Tiên Hưng còn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thôn ngay khi bộ máy mới đi vào hoạt động.

Phó chủ tịch UBND xã Tiên Hưng cho hay, các lớp tập huấn được tổ chức theo từng chuyên đề, từng đợt. Nhân sự các phòng, ban chuyên môn của xã trực tiếp hướng dẫn cán bộ thôn theo phương châm “cầm tay, chỉ việc”, gắn kiến thức với những công việc thực tế phát sinh hằng ngày.

Đơn cử, với chuyên đề giảm nghèo, cán bộ thôn được hướng dẫn về chuẩn nghèo đa chiều, các nghị quyết của HĐND tỉnh, cách sử dụng biên bản, biểu mẫu để rà soát và ghi nhận thông tin thực tế tại từng hộ dân.

“Đào tạo không chỉ giúp cán bộ trẻ nắm quy định mà quan trọng hơn là biết áp dụng quy định vào thực tế, tránh tình trạng chỉ nắm lý thuyết nhưng lúng túng khi xử lý công việc trên địa bàn”, ông Tuân khẳng định.

Các trưởng thôn như anh Nguyễn Đăng Trưởng được tập huấn cách sử dụng biên bản, biểu mẫu để rà soát và ghi nhận thông tin thực tế tại từng hộ dân (Ảnh: Đức Văn).

Cùng với tập huấn, xã yêu cầu cán bộ thôn gần dân, sát cơ sở. Theo ông Tuân, những việc phát sinh trong cộng đồng không phải lúc nào người dân cũng chủ động phản ánh. Vì vậy, cán bộ cần thường xuyên xuống địa bàn.

“Tôi còn dặn dò anh em, buổi sáng có thể đạp xe một vòng quanh thôn, xóm, ghé thăm, trò chuyện với người dân để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề phát sinh”, ông Tuân nói.

Việc đào tạo cán bộ thôn được xã Tiên Hưng gắn với những công việc cụ thể tại địa bàn, bên cạnh việc hướng dẫn thực hiện các quy định, thao tác với biểu mẫu.