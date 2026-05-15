Lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Việc lấy ý kiến được thực hiện căn cứ Nghị định 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; đồng thời hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo hồ sơ được công bố, ngày 18/4/2026, UBND TPHCM đã có Tờ trình số 438/TTr-UBND trình Thủ tướng xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” cho ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG.

Bộ Nội vụ cho biết việc lấy ý kiến Nhân dân là một bước trong quy trình xét tặng danh hiệu cấp Nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Bộ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu hồ sơ, tham gia đóng góp ý kiến đối với trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” nêu trên.

Đây không phải lần đầu hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" đối với ông Nguyễn Hạnh được công bố lấy ý kiến người dân. Cuối năm 2025, Bộ Nội vụ cũng từng thực hiện quy trình tương tự đối với doanh nhân này theo hồ sơ do UBND TPHCM trình.

Ông Nguyễn Hạnh, thường được biết đến với tên Johnathan Hạnh Nguyễn, sinh năm 1951, là Chủ tịch Hội đồng Thành viên IPPG - doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ hàng hiệu, thương mại, dịch vụ sân bay, đầu tư và phân phối quốc tế.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tại ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tháng 5/2025 (Ảnh: Ngọc Trang).

Doanh nhân này được biết đến là người đưa nhiều thương hiệu thời trang và hàng tiêu dùng quốc tế vào Việt Nam. IPPG hiện sở hữu và vận hành hệ thống phân phối của hàng loạt thương hiệu lớn trong lĩnh vực thời trang, ẩm thực, bán lẻ và dịch vụ phi hàng không tại các sân bay.

Ngoài hoạt động kinh doanh, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhiều lần tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các quỹ từ thiện. Trong giai đoạn dịch Covid-19, IPPG từng công bố nhiều chương trình hỗ trợ vật tư y tế và kinh phí chống dịch.

Theo Luật Thi đua, khen thưởng, danh hiệu "Anh hùng Lao động" là danh hiệu vinh dự Nhà nước trao tặng cho cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Việc xét tặng phải trải qua nhiều bước thẩm định, lấy ý kiến và xem xét của các cơ quan có thẩm quyền trước khi trình Chủ tịch nước quyết định.