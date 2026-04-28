Đóng 66.000 đồng/tháng, về già có lương hưu 1,4 triệu đồng

Những hộ nghèo ở TPHCM chủ yếu do có thành viên mắc bệnh hiểm nghèo (Ảnh minh họa: Hải Long).

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa phát hành ấn phẩm tuyên truyền về chế độ BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố.

Theo BHXH TPHCM, chính sách BHXH tự nguyện là “chiếc phao” an toàn nhất dành cho lao động tự do đang lo lắng không được đảm bảo tài chính khi hết tuổi làm việc.

Với chính sách hỗ trợ của nhà nước, người lao động chỉ phải đóng khoản chi phí rất nhỏ hàng tháng là có thể được hưởng hàng loạt quyền lợi như: Có lương hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí suốt đời, được hỗ trợ thai sản 2.000.000 đồng/con.

Cụ thể chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho người tham gia BHXH tự nguyện như sau:

Căn cứ vào mức hỗ trợ trên, nếu người lao động tham gia BHXH tự nguyện với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm là mức tối thiểu (bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng) thì mức đóng của họ là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng).

Sau khi trừ đi phần hỗ trợ của nhà nước thì mức đóng hằng tháng sẽ thấp hơn, cụ thể: Người tham gia thuộc hộ nghèo hoặc đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, mức đóng 165.000 đồng/tháng; người tham gia thuộc hộ cận nghèo sẽ đóng 198.000 đồng/tháng; người tham gia là người dân tộc thiểu số sẽ đóng 231.000 đồng/tháng; những trường hợp còn lại tham gia BHXH tự nguyện sẽ đóng 264.000 đồng/tháng.

Riêng đối với 14 triệu dân tại TPHCM, người dân còn được hưởng thêm chính sách hỗ trợ từ ngân sách thành phố theo Nghị quyết 84/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Theo đó, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách thành phố còn hỗ trợ thêm cho người thuộc hộ nghèo 30% mức đóng BHXH tự nguyện (99.000 đồng/tháng), người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25% (82.500 đồng/tháng) mức đóng.

Như vậy, sau khi tính cả phần hỗ trợ của thành phố, người thuộc hộ nghèo tại TPHCM khi tham gia BHXH tự nguyện với mức thu nhập 1.500.000 đồng/người/tháng thì chỉ phải đóng 66.000 đồng/tháng; người thuộc hộ cận nghèo chỉ phải đóng 115.500 đồng/tháng.

Theo tính toán của BHXH Việt Nam, với mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất (thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH là 1.500.000 đồng/tháng) nhưng khi đủ tuổi nghỉ hưu, có 20 năm tham gia BHXH tự nguyện thì lao động nam sẽ được nhận lương hưu khoảng 1,145 triệu đồng (45% mức thu nhập tháng đóng BHXH), lao động nữ được nhận lương hưu dự kiến là 1,399 triệu đồng (55% mức thu nhập tháng đóng BHXH). Ngoài lương hưu, người tham gia còn được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí cho đến cuối đời với mức hỗ trợ chi trả lên đến 95% và chế độ tử tuất (bao gồm trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng; mai táng phí). Những chế độ này sẽ giúp người tham gia BHXH tự nguyện có một khoản thu nhập ổn định hằng tháng và bớt gánh nặng y tế, đảm bảo an ninh tài chính khi về già.