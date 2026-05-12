Bảo vệ chính trị nội bộ ở đơn vị nắm giữ danh mục lớn bí mật nhà nước

Bộ Nội vụ tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026 trong thực thi công vụ tại đơn vị sáng 12/5.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ quan trọng trong thực thi công vụ.

Tập huấn các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước (Ảnh: Tống Giáp).

Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật mới sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và thực hiện những nhiệm vụ phát triển đất nước. Nhiệm vụ này càng cao thì thách thức với việc bảo vệ bí mật nhà nước và chính trị nội bộ đặt ra càng lớn hơn.

“Nếu chúng ta không nâng cao nhận thức, không tự bảo vệ được thì vô hình trung là mở toang cánh cửa về bí mật nhà nước cũng như nội bộ”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu sự cần thiết của việc tập huấn, bồi dưỡng nội dung này.

Tiếp đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định rất căn cơ về bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu cao nhất để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chế độ, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh dữ liệu, an ninh mạng và an ninh quốc ngoại.

Bộ Nội vụ đã ban hành danh mục bí mật nhà nước của Bộ. Theo đó, Bộ Nội vụ là một trong những đơn vị có danh mục bí mật nhà nước rất lớn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu (Ảnh: Tống Giáp).

Thông tin thêm về nội dung này, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng khái quát, bí mật nhà nước là những thông tin quan trọng chưa công khai. Những bí mật nhà nước này bị tiết lộ sẽ gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng như lợi ích của lĩnh vực an ninh quốc phòng, đối ngoại, chính trị nội bộ.

Hành vi tiết lộ bí mật nhà nước là những hành vi chiếm đoạt, tiêu hủy, mua bán, trao đổi khi chưa được phép, đồng thời còn là việc cung cấp và chuyển giao cho những người không có thẩm quyền. Bên cạnh đó, hành vi sao chụp, lưu trữ, chuyển giao tài liệu mật qua các thiết bị không bảo mật cũng là tiết lộ bí mật nhà nước.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị cán bộ, công chức phải hiểu rõ những nội dung quan trọng để đảm bảo bí mật, đảm bảo chính trị nội bộ. Bộ Nội vụ luôn quan tâm đến những công tác này thể hiện qua việc tổ chức các lớp tập huấn hằng năm.

Với yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu của Bộ.

Thứ trưởng đề nghị báo cáo viên cung cấp những vấn đề cụ thể về các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến nhận thức, hành vi trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu các cán bộ, công chức nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu và tích cực trao đổi.

Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) Đặng Thị Hồng Nhung trình bày tham luận (Ảnh: Tống Giáp).

Tại buổi tập huấn, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) Đặng Thị Hồng Nhung trình bày chuyên đề quán triệt, tập huấn một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiếp đó, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nội vụ) Nguyễn Tuấn Ninh quán triệt về bảo vệ chính trị nội bộ tại Bộ Nội vụ.