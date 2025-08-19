43 "đường dây nóng" tiếp nhận thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau vừa thông báo công khai số điện thoại "đường dây nóng" để hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị cấp xã trong thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các thủ tục hành chính này thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

Có 43 số điện thoại "đường dây nóng" của các đơn vị, gồm: Phòng Công chức, viên chức (do 6 chuyên viên phụ trách); Phòng Tổ chức, biên chế (3 chuyên viên); Phòng Xây dựng chính quyền và Cải cách hành chính (2 chuyên viên).

Phòng Người có công (6 chuyên viên); Phòng Việc làm (8 chuyên viên); Ban Thi đua - Khen thưởng (10 chuyên viên); Trung tâm Lưu trữ lịch sử (2 chuyên viên); Trung tâm dịch vụ việc làm (6 chuyên viên).

Chuyên viên của các phòng chức năng được phân công tiếp nhận, hướng dẫn chuyên môn các lĩnh vực như: đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, chuyển công tác công chức; tuyển dụng, nâng lương; đề án vị trí việc làm; thương binh, bệnh binh; hồ sơ liệt sỹ; người có công; việc làm; bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh lao động; thi đua, khen thưởng;…

Số điện thoại "đường dây nóng" của các đơn vị thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có kế hoạch triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại 37 đơn vị cấp xã từ ngày 15/8.

Cụ thể, có 9 phường: Bạc Liêu, Giá Rai, Láng Tròn, Vĩnh Trạch, Hiệp Thành, An Xuyên, Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hòa Thành.

Có 28 xã, gồm: Cái Nước, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Phích, Cái Đôi Vàm, Thới Bình, Năm Căn, Tân Thuận, Sông Đốc, Lương Thế Trân, Đất Mũi, Tân Ân, Đá Bạc, Trí Phải, Tân Lộc, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, Phú Mỹ, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Long Điền, Ninh Quới, Phong Hiệp, Vĩnh Thanh, Ninh Thạnh Lợi.

Người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có thể lựa chọn nộp thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau; Trung tâm Phục vụ hành chính công của 37 xã, phường nêu trên; qua hình thức trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia; qua bưu chính.

Bộ phận chuyên môn sẽ tiến hành xử lý và chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, tiếp nhận kết quả từ bộ phận một cửa của đơn vị trực tiếp giải quyết chuyển trả cho người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp có nhiều lựa chọn; giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí;…