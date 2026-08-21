3 mô hình giúp vận hành chính quyền hai cấp ở siêu đô thị TPHCM

Sở Nội vụ TPHCM vừa thông tin về kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo cơ quan này, bộ máy từng bước cho thấy hiệu lực, hiệu quả trong cải cách hành chính, với việc tinh gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian và tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở.

Robot được đưa vào sử dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu (Ảnh: Cẩm Nhung).

Cùng với đó, TPHCM đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giúp nhiều nhiệm vụ được giải quyết ngay tại địa phương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng được tăng cường.

Hiện 100% thủ tục hành chính của TPHCM đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình và không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 98%, trong khi tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 95%.

Trong quá trình vận hành mô hình mới, TPHCM triển khai 3 mô hình gồm tập huấn trực tiếp theo phương châm “cầm tay chỉ việc”; thành lập 3 Tổ công tác chỉ đạo theo khu vực; biệt phái, tăng cường công chức sở, ngành về cơ sở.

Các tổ công tác thường xuyên làm việc với xã, phường và sở, ngành để tháo gỡ khó khăn liên quan đầu tư công, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng, đất đai và điều phối liên ngành.

Việc biệt phái, tăng cường công chức được thực hiện nhằm bổ sung nhân lực chuyên môn cho cấp cơ sở, nhất là các lĩnh vực xây dựng, đất đai, quy hoạch, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Sở Nội vụ cho biết thời gian đầu vận hành mô hình mới, TPHCM vẫn gặp khó khăn trong kiện toàn tổ chức, nhân sự sau sáp nhập và việc tổ chức một số đơn vị tại cấp cơ sở.

Thời gian tới, TPHCM tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa thành phố và cơ sở; đồng thời tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tiếp tục theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với đặc thù của một đô thị có quy mô lớn.