Ý tưởng cho ngày Valentine ngọt ngào dựa trên 5 ngôn ngữ tình yêu

Nhà tư vấn mối quan hệ Clinton Power nói rằng, ngày Valentine là thời điểm thích hợp để nghĩ về mối quan hệ của bạn và thể hiện sự yêu thương của bạn cho nửa còn lại.

Không cần đến cử chỉ tình yêu hào nhoáng, những món quà ý nghĩa nhất có thể là các hành động nhỏ hoặc kế hoạch dành riêng cho đối phương.

Không phải ai cũng thích những món quà Valentine thông thường (Ảnh: Adobe Stock).

Ngôn ngữ tình yêu là gì?

Lý thuyết này xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 90 và lần đầu được đưa ra bởi nhà tư vấn hôn nhân Gary Chapman.

Chapman đưa ra lý thuyết rằng con người đón nhận tình yêu theo 5 cách khác nhau. Chúng ta đều có một ngôn ngữ chủ đạo, và hiểu được ngôn ngữ tình yêu của bản thân và bạn đời sẽ mang tới một mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Năm ngôn ngữ tình yêu được Gary Chapman đưa ra (Ảnh: 5lovelanguages.com).

Năm ngôn ngữ tình yêu được ông xác định là: Quality time (Dành thời gian), Physical touch (Tiếp xúc thân thể), Acts of service (Hành động cụ thể), Giving and receiving gifts (Trao đổi quà), Words of affirmation (Nói lời yêu thương).

Các nghiên cứu cho thấy khi cặp đôi làm quen với khái niệm này, nó thường mang lại cảm giác tích cực. Nhiều người "cảm thấy được yêu nhiều hơn" khi đối phương chủ động sử dụng ngôn ngữ tình yêu của họ.

Làm thế nào để tìm ra ngôn ngữ tình yêu của bạn?

Cách đơn giản nhất là ngồi xuống và làm một bài kiểm tra trên mạng. Cả hai có thể xem xét kết quả và so sánh với nhau. Cách thứ hai chính là thử và học hỏi. "Bạn có thể thử nhiều thứ khác nhau và xem cách họ phản ứng", ông Power nói.

"Tôi ngay lập tức nhận ra đối phương thích những hành động cụ thể trong tình yêu. Anh ấy yêu thích việc cọ rửa bồn nhưng trước đây, tôi từng không thể hiểu tại sao. Nhưng khi tôi thử làm việc đó, mắt anh ấy sáng lên. Bây giờ tôi biết rằng đó là điều sẽ khiến bạn đời của mình hạnh phúc".

Power chia sẻ rằng không có vấn đề nếu ngôn ngữ tình yêu chủ đạo của cả hai phía không trùng nhau, nhưng cần tôn trọng sự khác biệt bởi lẽ nhiều lúc, chúng ta khó có thể nhận ra mình cần phải làm điều mà họ thích.

Với người thích dành thời gian

Một buổi cắm trại là một cách mới lạ để cùng nhau dành thời gian (Ảnh: Pexels/cottonbro).

Điểm mấu chốt là tổ chức một hoạt động mà không chỉ bạn đang dành thời gian với họ mà còn hiện diện trong mắt họ. Bạn có thể thử một số hoạt động như sau:

Một buổi đi dạo cùng nhau

Một ngày thăm bảo tàng hoặc triển lãm mỹ thuật

Chơi boardgames

Chơi bowling

Cắm trại

Hát karaoke

Cùng nhau trải nghiệm một điều mới (học nhảy, học làm gốm...).

Với người thích tiếp xúc thân thể

Nếu đối phương thích các cử chỉ tiếp xúc cơ thể thân mật, hai bạn có thể cùng nhau massage thư giãn. (Ảnh: Pexels/Thirdman)

Bạn có thể ưu tiên việc tiếp xúc thân thể trong nhiều tình huống. Power nói, có thể đơn giản như nhớ trao những cái ôm và nụ hôn hoặc nắm tay họ ở nơi công cộng. Nhưng đây là một số ý tưởng mới lạ hơn:

Đặt một buổi hẹn massage hoặc spa

Xem phim tại nhà

Khiêu vũ.

Với người thích hành động cụ thể

Bữa sáng tại giường là một ý tưởng tuyệt vời cho những người thích hành động cụ thể (Ảnh: Pexels/Toa Heftiba).

Mục đích của bạn là giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, mỗi người lại có một khái niệm khác nhau về việc này. Nhìn chung, yếu tố bất ngờ sẽ đem lại sự khác biệt lớn nhất. Một vài ý tưởng bạn có thể tham khảo:

Dọn nhà (hoặc giúp họ hoàn thành một công việc đang trì hoãn)

Lên kế hoạch một buổi hẹn hò bất ngờ

Chuẩn bị một bữa sáng/tối cho đối phương

Giặt quần áo và đi chợ giúp đối phương.

Với người thích trao đổi quà

Điều quan trọng ở một món quà là sự chu đáo của bạn (Ảnh: Pexels/ Budgeron Bach).

Điều này không đồng nghĩa với việc nhận những món quà xa xỉ hoặc đắt tiền. Ông Power nói, điều thực sự quan trọng ở món quà đó là sự chu đáo. Bạn có thể tặng họ:

Loài hoa họ yêu thích

Một món đồ cả hai đã có dự định sở hữu một thời gian dài

Một món quà tự tay bạn làm

Một album ảnh chứa nhiều kỷ niệm

Một món quà hữu ích cho công việc hoặc sở thích của người yêu.

Với người thích nói lời yêu thương

Mọi người đều thích nghe ai đó nói "Anh yêu em" hay "Em yêu anh". Nhưng ông Power nói rằng những người thực sự thích nghe những lời yêu thương sẽ muốn câu nói được cụ thể.

"Bạn nên nói "Đây là lý do anh yêu em" hoặc "Đây là lý do em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh". Bạn càng nói cụ thể về những phẩm chất của họ thì càng tốt".

Hãy cụ thể về lý do tại sao bạn yêu họ. (Ảnh: Pexels: Castorly Stock)

Bạn có thể thể hiện tình cảm của mình thông qua:

Một bức thư tình yêu

Một giấy ghi chú dán ở nơi bất ngờ

Một danh sách nhạc với những bài hát dành riêng cho họ

Một bài đăng bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội

Thay vì chỉ làm một hoạt động, bạn có thể kết hợp chúng với nhau để tạo nên một ngày Valentine trọn vẹn. Hãy nhớ rằng hoa và socola không phải là những lựa chọn duy nhất cho ngày này!