Trung úy Nguyễn Huy Hoàng: "9 năm làm người thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết"

Dân trí Đã gắn bó với công tác Đoàn 9 năm, Trung úy Nguyễn Huy Hoàng luôn được mọi người biết đến là một người hoạt bát, năng nổ và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn muốn cống hiến hết mình cho Tổ Quốc.

Trung úy Nguyễn Huy Hoàng (Sinh năm 1994, quê Hà Nội) nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm, Cán bộ chuyên trách Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hà Nội.

Nhiệt huyết cùng công tác Đoàn với những thành tích đáng tự hào.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông nội là bộ đội, bố là chiến sĩ công an vì thế mà Huy Hoàng luôn ý thức bản thân mình phải nỗ lực rèn luyện và cống hiến để xứng đáng với truyền thống gia đình.

"Năm 2012, mình đã đỗ Á Khoa Học viện Cảnh sát nhân dân. 5 năm sau, mình tốt nghiệp đạt danh hiệu "Học viên Giỏi toàn khóa học". Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Học viện Cảnh sát nhân dân mình đã tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa của nhà trường, từ khi là thành viên CLB Dân vũ Học viện Cảnh sát nhân dân cho tới khi trở thành Chủ nhiệm CLB và cũng là Bí thư chi đoàn lớp trong 5 năm học tập.

Càng tham gia các hoạt động, mình càng thấy bản thân năng động hơn, tích cực hơn và trưởng thành hơn, Công tác Đoàn mang lại cho mình quá nhiều điều bổ ích và cơ hội phát triển bản thân nên cho đến sau này, khi đã tốt nghiệp ra trường công tác thì cơ duyên lại đẩy anh tiếp tục gắn bó với người bạn Đoàn đến tận bây giờ", Trung úy trẻ tâm sự.

Thành tích của Trung úy Hoàng sau khi ra trường:

Đại biểu Thanh niên Việt Nam tham gia Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản năm 2017.

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018, 2019.

Đảng viên trẻ tiêu biểu Công an Thủ Đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019

Đại biểu "Hội trại Tiếng Anh toàn quốc năm 2020" và đạt giải Nhì.

Chủ tịch UBND Quận Hoàn Kiếm tặng Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020.

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" từ năm 2018 - 2019, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Giám Khảo Cuộc thi Siêu Thủ lĩnh 2021 - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Trong quá trình công tác chuyên môn, song song với công tác Đoàn, được Đảng ủy và tập thể đoàn viên thanh niên tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm, Huy Hoàng đã tích cực đưa phong trào Đoàn của Công an Quận phát triển, tập trung vào công tác bồi dưỡng đoàn viên vừa giỏi chuyên môn vừa tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của thanh niên.

Bên cạnh đó, anh cũng khuyến khích các đoàn viên thanh niên bắt kịp xu thế 4.0, tích cực sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác, để nhân rộng các việc làm hay, hành động đẹp, các thành tích, chiến công của Tuổi trẻ Công an quận Hoàn Kiếm đồng thời tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm pháp luật để nhân dân nâng cao cảnh giác.

"Kết quả trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm, tập thể Đoàn thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm đã trở thành đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2020 và được Bằng Khen Thành Đoàn Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020. Đến đầu năm 2021, mình tiếp tục được tín nhiệm, luân chuyển công tác về Cơ quan Đoàn thanh niên Công an thành phố Hà Nội", Trung úy Hoàng tâm sự.

Trung úy Huy Hoàng nhận bằng khen: "Đảng viên trẻ tiêu biểu Công an Thủ Đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác năm 2019".

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Huy Hoàng luôn quan niệm, người thủ lĩnh của Đoàn phải là "mắt xích" gắn kết, tập hợp đoàn viên trong các hoạt động, tạo cơ hội để Đoàn viên tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội để thể hiện và khai phá năng lực, sở trường của bản thân từ đó chủ động tìm tòi, sáng tạo, tham mưu cho cấp Ủy những hoạt động mới vừa gắn với công tác chuyên môn vừa xây dựng được phong trào để những đoàn viên khác tích cực, tự giác tham gia. Khi đó người thủ lĩnh sẽ là "mắt xích" chắc chắn nhất nối liền những "mắt xích" quan trọng khác trong tập thể.

Chia sẻ về kỷ niệm trong suốt 9 năm trong công tác Đoàn, Trung úy Hoàng cho hay: "Từ những chuyến tình nguyện vùng cao đến mọi miền Tổ quốc trong "Hành trình thắp lửa tình nguyện - Vì nhân dân phục vụ" cho đến những hôm thức đêm cùng với đoàn viên thanh niên triển khai chiến dịch Công trình thanh niên "Tuyên truyền, phối hợp thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân".

Nhưng có lẽ điều làm mình nhớ nhất vẫn là nụ cười của trẻ thơ vùng cao khi được nhận áo ấm hay là những bức thư cảm ơn của nhân dân gửi về cho những đoàn viên ở đơn vị cũ của anh khi họ đã nhận được Thẻ Căn cước công dân gắn chíp gửi về tận nhà đầy tiện lợi và nhanh chóng, đây vừa là kỷ niệm vừa là động lực để mình tiếp tục gắn bó với công tác Đoàn cho đến ngày hôm nay và cả sau này".

Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, trên gương mặt của trung úy trẻ cũng tràn đầy niềm vui và nụ cười của sự hạnh phúc.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của đồng chí Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hà Nội, trong suốt những ngày giãn cách xã hội, Huy Hoàng đã cùng các đồng chí đồng đội trong cơ quan Đoàn Thanh niên đã làm việc liên tục để triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như:

Chương trình "Tuổi trẻ Công an Thủ đô đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19" hỗ trợ, tiếp sức cho đồng chí, đồng đội cũng như các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Chương trình "Tuổi trẻ Công an Thủ đô chung tay cùng cộng đồng vượt qua dịch bệnh Covid-19" tổ chức rà soát, xác minh và hỗ trợ các trường hợp người dân yếu thế cần được hỗ trợ trên từng địa bàn, trong đó ưu tiên người lao động di cư, sinh viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn; người lao động nghèo bị mất việc; người cao tuổi độc thân; trẻ em nghèo có bố mẹ trong diện phải cách ly tập trung hoặc tham gia phục vụ chống dịch; người khuyết tật, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Triển khai "Hành trình giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 và triển khai CLB Phản ứng nhanh - Hiến máu tình nguyện liên tục hỗ trợ người dân và đồng đội. Mô hình đặc biệt phát huy hiệu quả trong thời gian giãn cách xã hội, khi việc đi lại khó khăn và các bệnh viện đang thiếu máu…

Thiết lập "vùng xanh" trên không gian mạng với 579 Group Tôi yêu xã, phường, thị trấn góp phần hỗ trợ hữu hiệu để tuyên truyền kịp thời, chính xác các chủ trương, quy định về công tác phòng chống dịch đến từng người dân...

Gần đây, anh còn được giao nhiệm vụ xây dựng video cổ vũ, tuyên truyền lực lượng tuyến đầu chống dịch đồng thời cũng là tác phẩm được Thành Đoàn Hà Nội lựa chọn dự thi vòng Bán Kết Cuộc thi Giọng hát hay Tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021: (MV Covid Mau Đi Đi)

Trung úy Nguyễn Huy Hoàng: "Mỗi ngày đi làm mình đều học được những điều mới mẻ, dù ở trên cương vị nào, vị trí nào cũng đều háo hức, nhiệt huyết và cống hiến".

Trung úy Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: "Ở thời điểm dịch bệnh như thế này, mình càng thấy rõ giá trị của bản thân và ý nghĩa của những việc của mình và đồng đội đang làm để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ nhân dân vượt qua đại dịch, để không một ai bị bỏ lại phía sau; tiếp tục phấn đấu để bản thân xứng đáng là một phần của Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố".

Mục tiêu của Trung úy Hoàng trong thời gian tới làm tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa và là nguồn cảm hứng, năng lượng tích cực cho các bạn đoàn viên thanh niên trong Tuổi trẻ Công an Thủ đô nói riêng và tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội nói chung.

Văn Hiền

(Ảnh: NVCC)