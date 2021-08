Tuổi trẻ Công an An Giang: Chỗ nào khó, dân cần là có mặt

Dân trí Như lời Bác dạy "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", trên tinh thần đó, những ngày qua tuổi trẻ Công an An Giang luôn sát cánh cùng người dân trong cuộc chiến với "giặc Covid-19".

Từ khi cả nước bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, lực lượng Công an An Giang hầu như có mặt trên khắp mặt trận trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ở tuyến đầu, lực lượng công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng ngày đêm siết chặt biên giới, ngăn người nhập cảnh trái phép.

Phía sau lực lượng tuyến đầu, hàng trăm cán bộ chiến sĩ trẻ tham gia vào Đội truy vết; giữ gìn an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung, khu phong tỏa…

Đặc biệt, từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh, toàn tỉnh An Giang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ của lực lượng Công an càng ra sức nhiều hơn công tác an ninh trật tự, truy vết hay có mặt ở tuyến đầu chống dịch. Lực lượng trẻ Công an An Giang xung phong đi từng ngõ, gõ từng nhà hỗ trợ người dân khó khăn, giúp dân thu hoạch nông sản…

Nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an An Giang phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng An Giang kiểm soát, siết chặt đường mòn lối mở biên giới.

Thượng úy Nguyễn Trọng Phúc, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh chia sẻ: "Dịch bệnh làm nhiều hoạt động bị hạn chế, nhưng chúng tôi đã gắn các hoạt động đoàn thể vào những hoạt động lớn, trọng tâm của Công an tỉnh để vừa phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên, đồng thời đáp ứng được phù hợp với tình hình thực tế".

Theo Thượng úy Phú, những ngày tháng qua, lực lượng công an trẻ Công an An Giang bám sát chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh xung phong trên các mặt trận tuyến đầu chống dịch, đội truy vết, lực lượng bám trụ tại các chốt kiểm dịch, xông pha ra đường kiểm tra người dân thực hiện Chỉ thị 16…

Đồng thời, nhiều cán bộ trẻ lùi về phía sau, ra đồng, cùng người dân thu hoạch nông sản; vượt hàng chục kilomet trong đêm để mang hàng trăm tấn gạo về các vùng xa, sâu, hỗ trợ bà con gặp khó vì đại dịch Covid-19.

Một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực là giúp dân thu hoạch nông sản và mua nông sản giúp người dân.

Thiếu úy Lê Quan Vinh, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ chia sẻ: Mỗi thời điểm đoàn viên chúng tôi sẽ có cách để cống hiến sức trẻ của mình một cách khác nhau.

"Năm nay dù không còn được tham gia các hoạt động hành quân, dã ngoại nhưng chúng tôi vẫn có những trải nghiệm và có những ngày tháng sát dân trong việc thu hoạch nông sản, mang những túi gạo đến tận nhà cho bà con… Qua đó, mới thấy được cuộc sống của người dân còn khó khăn", Thiếu úy Vinh cho biết.

Công an An Giang trao nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong tỏa

Thời gian qua, chi đoàn cơ sở trong Công an tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, như, thu mua, hỗ trợ tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản như khoai lang, bắp, vải thiều… của nông dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đoàn ủy Công an TP Long Xuyên với mô hình "Phiên chợ 0 đồng" đã tặng hơn 5000 phần quà, trên 41 tấn gạo cho người dân khó khăn tại các phường, xã, các khu phong tỏa trong thành phố với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các chi đoàn cơ sở và Đoàn ủy Công an cấp huyện còn duy trì các hoạt động hỗ trợ khu vực cách ly, các khu phong tỏa hàng trăm phần quà như gạo, nông sản, các nhu yếu phẩm cần thiết với số tiền hàng trăm triệu đồng…

Thực hiện cách ly xã hội Chỉ thị 16 những dịch vụ cắt tóc phải tạm ngưng, các chiến sĩ trẻ trở thành những tay cắt tóc "chuyên nghiệp" để giữ hình ảnh "Người CAND" luôn đẹp, gọn gàng trong mắt người dân khi ra đường làm nhiệm vụ.

Những chuyến xe xuyên đêm mang hàng trăm tấn gạo đến vùng sâu, xa hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19.

Thượng úy Nguyễn Trọng Phúc, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: "Đoàn thanh niên Công an tỉnh An Giang sẽ tăng cường công tác phối hợp với Hội Phụ nữ và Công đoàn Công an tỉnh và các tổ chức đoàn trên địa bàn An Giang để cùng nhau sát cánh với nhân dân chống giặc Covid-19; lắng nghe, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tốt nhất".

Sự cống hiến không chỉ ở "đầu sóng ngọn gió" mà có ở mọi lúc mọi nơi, mọi ngóc ngách của đời sống và cả trong sâu thẳm trái tim của những người lính trẻ… Tất cả đã và đang sẵn sàng vào cuộc với một tâm thế kiêu hãnh, tự hào, tất cả vì một mục tiêu vì tuyến đầu chống dịch, chăm lo cho đời sống người dân, củng cố niềm tin quyết thắng đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Quỳnh Như - Nguyễn Hành