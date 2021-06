Đại úy công an 31 tuổi với 28 lần hiến máu tình nguyện

Dân trí Tuổi trẻ Công an tỉnh Sóc Trăng thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có Đại úy Hoàng Minh Quyền chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng đã có 28 lần hiến máu.

Đại úy Hoàng Minh Quyền (SN 1990) xuất thân trong một gia đình có bố là sĩ quan quân đội, mẹ là nhà giáo đã nghỉ hưu ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

Minh Quyền tốt nghiệp Đại học an ninh vào năm 2013 và về nhận công tác tại Công an thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho đến nay. Hiện anh là Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an thị xã.

Đại úy Hoàng Minh Quyền trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện.

Nói về việc hiến máu tình nguyện, Đại úy Hoàng Minh Quyền cho biết hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái "thương người như thể thương thân" của nhân dân ta.

Với suy nghĩ đơn giản là "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại" và hiến máu tình nguyện là để chia sẻ khó khăn đối với những người bệnh đang cần máu nên ngay từ khi còn học phổ thông, Minh Quyền đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Lần đầu tiên hiến máu là năm 2008, lúc đó Minh Quyền 18 tuổi và tính đến nay anh đã có 28 lần hiến máu khi chỉ mới hơn 30 tuổi đời.

Đại úy Hoàng Minh Quyền kể: "Khi tôi còn là một học sinh phổ thông, tôi hiến máu cũng có chút lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng sau lần hiến máu đầu tiên đó, tôi thấy sức khỏe của mình vẫn bình thường nên các lần tiếp theo tôi cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng. Không những vậy, tôi còn cảm thấy lạc quan, tự hào và yêu đời hơn vì mình đã làm được một việc có ý nghĩa".

Theo Đại úy Quyền chia sẻ, hàng ngày, hàng giờ, trên quê hương mình có nhiều trường hợp không may mắn, cần phải truyền máu để duy trì sự sống. Những giọt máu của mình và người hiến máu khác sẽ góp phần mang lại sự sống cho họ.

"Chỉ nghĩ như vậy thôi là tôi lại có thêm động lực để tham gia hiến máu tình nguyện và chắc chắn một điều rằng tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu khi điều kiện sức khỏe còn cho phép", Đại úy Quyền bày tỏ.

Đại úy Hoàng Minh Quyền (phải) được đánh giá là một cán bộ công an năng động và tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Ông Thái Trung Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị xã Vĩnh Châu cho biết, Đại úy Quyền là một cán bộ năng động trong công việc, tâm huyết với phong trào hiến máu tình nguyện ở địa phương. Anh là một trong những cá nhân điển hình hiến máu tình nguyện của thị xã Vĩnh Châu.

"Không chỉ tự mình tham gia hiến máu, anh Quyền còn chủ động tuyên truyền và vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân cùng tham gia hiến máu tình nguyện", ông Nghĩa nói.

Với thành tích hiến máu của mình, Đại úy Hoàng Minh Quyền đã được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng tôn vinh vào năm 2017 và được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen vào năm 2019.

Cao Xuân Lương