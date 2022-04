Trào lưu khoe mặt mộc trên Tik Tok đề cao vẻ đẹp tự nhiên

Gần đây, trên nền tảng Tik Tok xuất hiện một xu hướng lan tỏa rất nhiều năng lượng tích cực tới mọi người.

Những video đó thường có dạng thế này: người dùng Tik Tok quay lại gương mặt của mình, với bộ lọc gắn lông mi giả và làm nhỏ khuôn mặt.

Xu hướng đó gọi là "âm nhạc của tôi độc đáo, gương mặt của bạn cũng vậy" bởi người dùng sẽ gắn đoạn video đó với bài hát "Tear in My Heart" thể hiện bởi nhóm nhạc 2 thành viên Twenty One Pilots, và đến đoạn "my taste in music is your face" (Tạm dịch: âm nhạc của tôi độc đáo, gương mặt của bạn cũng vậy), người dùng sẽ tắt bộ lọc đi và khoe gương mặt mộc không có lớp trang điểm của mình.

Một ví dụ điển hình cho trào lưu này là Meg DeAngelis, cô đã đăng tải video với dòng chú thích phía dưới: "Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tắt bộ lọc trước khi tham gia trào lưu lành mạnh này".

Meg DeAngelis đăng tải video với chú thích: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tắt bộ lọc trước khi tham gia trào lưu lành mạnh này" (Ảnh: chụp màn hình)

Chiara King cũng đăng tải video bắt kịp xu hướng, cùng dòng chú thích: "Làm ơn hãy có thêm nhiều trào lưu thế này nữa".

Chú thích dưới video của Chiara King: "Làm ơn hãy có thêm nhiều trào lưu thế này nữa" (Ảnh: chụp màn hình)

Người dùng Tik Tok @lianajadee cũng cho rằng đây là một trào lưu lành mạnh. Một người theo dõi của cô bình luận: "Tất cả mọi người qua bộ lọc đều nhìn giống nhau, vì vậy, người có vẻ đẹp tự nhiên là người khác biệt".

Liana cũng cho rằng đây là một trào lưu lành mạnh (Ảnh: Chụp màn hình)

Đây là trào lưu mới nhất trên Tik Tok, nó khiến mọi người nhìn nhận một cách tích cực về cơ thể của mình, thay vì áp đặt nó vào những quy chuẩn vẻ đẹp phi thực tế.

Ngoài trào lưu này, một trào lưu có tên là "chỉ số cân nặng thực tế của tôi" còn khuyến khích người dùng khoe ra những hình dáng cơ thể khác nhau.

Trào lưu lành mạnh "chỉ số cân nặng thực tế của tôi" (Ảnh: chụp màn hình)

Trong quá khứ, Tik Tok (và phần lớn các nền tảng mạng xã hội) đều bị cho là đã áp đặt những quy chuẩn vẻ đẹp phi thực tế cho phụ nữ, có thể kể tới xu hướng "That Girl" (tạm dịch: Cô gái ấy). Điều đó khiến rất nhiều người xem tự ti về bản thân mình, thậm chí họ nghĩ họ là người thất bại nếu không thể thức dậy vào sáng sớm để tập thể dục và ăn uống theo một chế độ khắc nghiệt.

Vì vậy, nhiều người mong rằng những trào lưu đem lại năng lượng tích cực như vậy có thể xuất hiện nhiều hơn trong tương lai như là một sự động viên cho tinh thần.