Tranh cãi của Gen Z: Sao con trai luôn là người phải mua bao cao su?

Dân trí Việc con trai phải chuẩn bị bao cao su trước khi quan hệ tình dục được coi như thông lệ. Tuy nhiên, đây liệu có phải là trách nhiệm của riêng nam giới không?

Trên diễn đàn mạng xã hội, một bạn trai trưng cầu ý kiến về vấn đề: Tại sao con trai luôn là người phải mua bao cao su? Vì nhờ bạn gái mua hộ bao cao su không được nên cặp đôi này đã cãi nhau và quyết định dừng quan hệ tình dục.

Chủ đề này đã thu hút hàng ngàn bình luận của các bạn trẻ Gen Z, không chỉ là về việc ai nên là người chuẩn bị biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục, mà còn mở rộng vấn đề về quan điểm giới, bình đẳng giới...

Người bạn trai muốn tìm hiểu ý kiến của mọi người về việc tại sao con trai phải mua bao cao su.

Tại sao lâu nay con trai vẫn phải mua bao cao su?

Để tìm hiểu ý kiến Gen Z về chủ đề này, PV Dân trí đã phỏng vấn một số bạn nam.

Bạn Phạm Hoàng Phi, sinh viên trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng lí do con trai thường là người chuẩn bị biện pháp bảo vệ vì họ thường đóng vai chủ động trong các mối quan hệ.

Hoàng Phi cho biết: "Các bạn nam thường có xu hướng muốn làm mọi thứ cho người mình yêu và chuẩn bị các biện pháp bảo vệ cũng là một trong số đó". Ngoài ra, Phi cũng nhận thấy các biện pháp bảo vệ dành cho nam giới phổ biến hơn, có thể dễ dàng tìm kiếm ở các cửa hàng và hiệu thuốc.

So với việc sử dụng các biện pháp tránh thai dành cho nữ giới như đặt vòng, uống thuốc tránh thai, việc sử dụng bao cao su được coi là đơn giản và tiện lợi, tránh cản trở tâm lí của cả hai trong khi thực hiện quan hệ. Phụ nữ, nếu mong muốn sử dụng các phương pháp bảo vệ quan hệ tình dục, cần phải thăm khám bác sĩ hoặc kinh nghiệm và kỹ thuật để sử dụng thuần thục.

Đối với Nguyễn Phú An, sinh viên Đại học Ngoại thương, câu trả lời cho câu hỏi trên liên quan tới lí do sinh học. "Với con trai, họ thường tự nhận thức tinh trùng chính là điểm khởi đầu của sự thụ thai. Có lẽ bởi vì vậy, họ tự biết gán lên mình trọng trách của việc thực hiện tình dục an toàn", An chia sẻ.

Quan hệ tình dục an toàn là trách nhiệm của cả hai giới

Khi được hỏi nếu đổi lại vị trí, bạn nữ là người chuẩn bị các biện pháp bảo vệ quan hệ tình dục, các bạn nam đều thoải mái về vấn đề này.

Hoàng Phi cảm thấy điều này hoàn toàn bình thường: "Trên thực tế, cả hai đều nên chuẩn bị biện pháp bảo vệ cho chính mình chứ không phải chỉ là nam giới".

Cả hai giới cần chủ động tìm kiếm các biện pháp bảo vệ cho chính mình. (Nguồn: Adam Smigielski/Getty Images).

Đồng tình với ý kiến trên, Phú An cho rằng việc quan hệ tình dục có sự tham gia của hai phía nên đôi bên đều cần có sự hiểu biết và chuẩn bị các biện pháp tình dục an toàn. An cảm thấy việc bạn nữ chuẩn bị trước bao cao su cho bạn nam cũng là một cách để thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương.

Nguyễn Trọng Khôi, sinh viên Đại học RMIT Nam Sài Gòn nghĩ rằng, hành động tự chuẩn bị biện pháp an toàn trong quan hệ tình dục của bạn nữ chứng tỏ đó là một cô gái biết bảo vệ bản thân.

Bạn có dám nhờ bạn nữ mua hộ biện pháp bảo hộ không?

Liệu các bạn nam có thực sự sẽ cân nhắc tới việc nhờ bạn gái mua hộ như chàng trai đặt ra vấn đề thảo luận này không?

Nếu là người bạn trai trong câu chuyện trên, Trọng Khôi sẽ ưu tiên nhờ bạn nam đi mua. Trừ khi Khôi và bạn gái đã trong một mối quan hệ lâu dài, cậu mới nhờ tới bạn gái của mình. Khôi nghĩ rằng: "Nếu bạn gái mình từ chối, có lẽ đó là do họ ngại hoặc cũng là một lời từ chối ngầm cho việc quan hệ tình dục vào thời điểm đó".

Hoàng Phi cũng lựa chọn sẽ nhờ tới bạn gái trong trường hợp bất khả kháng. Nếu giữa cả hai người xảy ra tranh cãi vì chuyện này giống như người bạn trai trên, Phi sẽ cùng bạn gái giải thích và trao đổi với nhau.

"Mình thấy mỗi người đều có quan điểm riêng và chúng ta nên tôn trọng. Nhưng nếu cả hai không thể thấu hiểu và thông cảm thì có lẽ mối quan hệ đó cần được chấm dứt", Phi cho biết.

"Nếu cả hai chưa có sự chuẩn bị cẩn thận, hãy hẹn một ngày khác", Phú An cho biết.

Ngược lại, điều đầu tiên Phú An làm trong hoàn cảnh này là thành thật với bạn nữ và có thể đợi lần khác. "Mình hiểu rằng bạn nữ có thể ngại nên không muốn cố ép bạn ấy phải đi mua thay mình. An toàn cần được đặt lên hàng đầu nên tốt nhất cả hai nên tiết chế để hẹn một ngày khác khi đã có sự chuẩn bị cẩn thận", An cho biết.

Xã hội vốn đã quen với suy nghĩ cho rằng việc nam giới chuẩn bị bao cao su là tất nhiên nhưng điều đó không đồng nghĩa họ bắt buộc phải gánh vác nhiệm vụ này. Trên thực tế, quan hệ tình dục an toàn chỉ có thể đạt được khi cả hai giới đều có kiến thức và phương pháp bảo vệ cho riêng mình.

Hà Mi