Trận chung kết Olympia: MC Diệp Chi dẫn chính, Khánh Vy dẫn tại điểm cầu

Dân trí Cuộc thi quan trọng nhất của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 14/11 tới.

Diệp Chi Dẫn chính, Khánh Vy dẫn tại điểm cầu Nghệ An

Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia, MC Diệp Chi sẽ trở lại dẫn chính trong trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 21 diễn ra vào cuối tuần này.

MC Diệp Chi - người được khán giả dành nhiều tình cảm yêu mến trong suốt 5 năm dẫn dắt Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh: NVCC).

Mặc dù đã nói lời "chia tay" với chương trình mình gắn bó suốt 5 năm qua, nhưng MC Diệp Chi vẫn sẽ hoàn thành vai trò dẫn dắt trận cuối cùng của mùa thứ 21. Hiện tại, thay thế vai trò của Diệp Chi tại Đường lên đỉnh Olympia, dẫn chương trình mùa thứ 22 là nữ MC sinh năm 1999 Trần Khánh Vy.

Cụ thể, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 có sự sắp xếp người dẫn chương trình như sau:

Tại trường quay S14 là hai MC: Diệp Chi và Ngọc Huy

Tại điểm cầu THPT Bạch Đằng: MC Mai Trang

Tại điểm cầu THPT Chuyên Ngoại ngữ: MC Sơn Lâm

Tại điểm cầu THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên: MC Trần Ngọc

Tại điểm cầu THPT Chuyên Phan Bội Châu: MC Khánh Vy.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, việc tổ chức trận chung kết ở các điểm cầu đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, cụ thể của lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cũng như lãnh đạo các tỉnh/thành liên quan.

Theo đó, quy mô, cách thức được triển khai phù hợp với mức độ phòng chống dịch bệnh của từng địa phương. Đặc biệt, 100% các điểm cầu được trang bị khẩu trang đạt chuẩn. Tất cả những điều này đều nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức chương trình chất lượng - an toàn - hiệu quả.

Được tổ chức vào tháng 11 đầy ý nghĩa với Ngày Nhà giáo Việt Nam, Ban Sản xuất chương trình hi vọng Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ là món quà tinh thần bổ ích, hấp dẫn dành cho các thầy cô - học sinh cả nước nói riêng và khán giả truyền hình nói chung. Qua đó, chương trình muốn truyền đi thông điệp về một thế hệ trẻ luôn trăn trở với những vấn đề của đất nước; sẵn sàng vượt qua khó khăn, thích ứng với hoàn cảnh, sống có trách nhiệm, khát khao, hoài bão cống hiến cho tổ quốc.

Điểm thành tích của 4 thí sinh xuất sắc nhất tham gia trận chung kết

Tâm điểm chương trình là 4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm qua.

4 chàng trai sẽ chơi trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 21.

Số 1 là Nguyễn Hoàng Khánh - THPT Bạch Đằng - Quảng Ninh.

Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận chung kết với thành tích nhất quý 1, 375 điểm. Điều đáng nói, ngay từ lần đầu tham dự chương trình, Hoàng Khánh đã thể hiện tốc độ tuyệt vời khi lập kỷ lục trả lời 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần.

Đây là lần thứ tư tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận Chung kết. Trong ba lần trước, thí sinh Quảng Ninh đã hai lần giành ngôi Quán quân vào các năm 2012 và 2018.

Số 2 là Nguyễn Việt Thái - THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Được mệnh danh là "thần đồng", bắt đầu biết đọc từ khi mới hơn 2 tuổi, lên tiểu học, Việt Thái còn tự đứng ra tổ chức các cuộc thi mô phỏng Đường lên đỉnh Olympia để tranh tài cùng các bạn đồng trang lứa. Với khả năng và nhiệt huyết như vậy, chàng trai chuyên Anh đã tự tin chinh phục từng trận đấu và giành giải nhất quý 2 với 295 điểm.

Số 3 là Nguyễn Thiện Hải An - THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thêm một "thần đồng" đến từ thủ đô, Nguyễn Thiện Hải An được xem là người sinh ra để phá các kỷ lục. Cụ thể, Hải An là người đầu tiên trong lịch sử 21 năm của chương trình đạt đến cột mốc 150 điểm khởi động. Hải An cũng là thí sinh sở hữu số điểm chung cuộc cao nhất của năm thứ 21 khi nhất cuộc thi tuần với 410 điểm. Giành chiến thắng nghẹt thở trong cuộc thi quý 3 với 325 điểm, chàng trai chuyên Hóa thực sự là đối thủ đáng gờm của trận chung kết.

Số 4 là Nguyễn Đình Duy Anh - THTP Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An.

Duy Anh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý, trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ở cuộc đua Olympia, Duy Anh thể hiện sự táo bạo, đột phá, bùng nổ ở những khoảnh khắc quyết định và giành giải nhất quý 4 với 250 điểm.

Cùng với màn đấu trí hấp dẫn tại điểm cầu chính - trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, là những màn cổ động sáng tạo, bất ngờ, mang dấu ấn riêng của bốn điểm cầu phụ đặt tại bốn ngôi trường mà các thí sinh theo học.

