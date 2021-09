Khánh Vy "7 thứ tiếng" dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Dân trí Khánh Vy xác nhận sẽ đồng hành cùng một trong những chương trình truyền hình có "tuổi thọ" dài nhất trên VTV3 - Đường lên đỉnh Olympia.

Sáng ngày 24/9, fanpage Olympia chính thức thông báo Khánh Vy sẽ thay MC Diệp Chi đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 22.

Trước đó, tối muộn ngày 23/9, fanpage chính thức của Đường lên đỉnh Olympia "bùng nổ" lượng tương tác sau khi úp mở thông tin một cô gái sẽ đồng hành cùng chương trình trong mùa tiếp theo.

Cô gái ấy mặc dù không được nêu tên nhưng đã nhanh chóng được các bạn trẻ nhận ra là Khánh Vy "7 thứ tiếng".

Thông tin đăng trên fanpage của Đường lên đỉnh Olympia thu hút hàng ngàn tương tác dù đăng vào thời điểm đêm khuya.

Đường lên đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình của VTV3 có "tuổi thọ" lâu đời nhất, đến nay đã 21 năm. Chương trình vừa kết thúc các vòng thi tuần, tháng, quý của cuộc thi năm nay, chỉ đợi thời gian thích hợp để tổ chức trận chung kết năm.

Do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng, nên việc tổ chức trận chung kết trực tiếp ở 5 điểm cầu truyền hình như truyền thống hàng năm của Đường lên đỉnh Olympia gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên chương trình đặt quyết tâm sẽ có khán giả đến tham dự nên lùi lịch dự kiến tới ngày 14/11/2021.

Trong thời gian chờ đợi, khán giả chương trình sẽ được theo dõi tiếp mùa thứ 22 của chương trình vào khung giờ quen thuộc 13h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Những khán giả trẻ của Đường lên đỉnh Olympia tỏ ra rất háo hức trước thông tin Khánh Vy - cô gái nổi tiếng với khả năng ngoại ngữ sẽ tham gia chương trình.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Khánh Vy và được cô xác nhận rằng sẽ tham gia Đường lên đỉnh Olympia. Tuy vậy, Khánh Vy từ chối tiết lộ vai trò của cô trong chương trình do còn đang trong quá trình thương thảo.

Trần Khánh Vy có những bước phát triển nhảy vọt trong những năm qua, trở thành thần tượng trong mắt nhiều bạn trẻ. (Ảnh: FBNV)

Năm 2016, cô học trò xứ Nghệ là Khánh Vy nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ clip nhại 7 thứ tiếng, từ đó cô có nick-name "hot girl bắn 7 thứ tiếng". Đây là bàn đạp giúp Khánh Vy có thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với giới giải trí, trở thành MC và những hoạt động khác giúp cô có thu nhập "khủng" ở tuổi 20.

Trong vòng 5 năm sau khi nổi tiếng, Khánh Vy đã làm được những điều dưới đây do chính cô tổng kết hồi đầu năm 2020:

- Đỗ cấp 3 chuyên Anh trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối (năm 2014).

- Đạt giải 3 Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh và được tuyển thẳng vào 4 trường đại học; thi đại học đạt 28.13 điểm và quyết định chọn theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam (năm 2016).

- Clip 7 thứ tiếng viral ngoài sức tưởng tượng, như trở thành người khác chỉ sau một đêm. Đây cũng là dấu mốc đặc biệt giúp tên tuổi của Khánh Vy được nhiều người biết đến (năm 2016).

- Là khách mời số đầu tiên của chương trình 8IELTS (bây giờ là IELTS Face off) và cũng là lần đầu tiên được đặt chân vào Đài truyền hình Việt Nam (năm 2016).

- Nhận đề cử giải VTV Awards 2016 ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm (năm 2016).

- Đại diện Việt Nam sang Nhật Bản phỏng vấn dàn sao Hollywood của phim Vệ binh dải ngân hà; Tháp tùng các đầu bếp nước ngoài, trong đó có chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Thế giới tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế Hội An 2017 (năm 2017).

- Dẫn chương trình Thế giới nghiêng - Bản tin Thời sự Quốc tế ở VTC1; Đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình của 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack Em Up (năm 2017).

- Mua ôtô riêng cho bản thân, tặng bố mẹ một mảnh đất (năm 2018).

- Đặt chân đến 6 quốc gia Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và đều được đi miễn phí dưới dạng đại sứ, khách mời.

- Ra mắt nhóm kín với mục đích đồng hành, giúp đỡ mọi người cùng học tiếng Anh mang tên "Cùng Khánh Vy học tiếng Anh" hiện có 40.000 người tham gia.

Mai Châm