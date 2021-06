Thiếu nữ tuổi xuân thì khoe vóc dáng nuột nà bên hoa sen

Dân trí Ngắm nhìn khoảnh khắc xinh đẹp của những thiếu nữ "khoe sắc" bên hoa sen đang vào mùa đẹp nhất.

Từ lâu, hoa sen đã trở thành biểu tượng đẹp đi vào lòng người, vào cuộc sống và văn hóa của người dân Việt Nam. Vẻ đẹp của bông sen được nhân hóa với vẻ đẹp của người phụ nữ: duyên dáng, mềm mại, thanh cao, trong sáng.

Ấn tượng trước vẻ đẹp nhiều màu sắc và tràn đầy sức sống của những cánh đồng sen quê, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất ở tuổi thanh xuân.

Trang phục được bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất khi khoe sắc bên hoa sen đó là áo yếm, áo dài truyền thống, áo bà ba… Ảnh: (Kim Su)

Nguyễn Kim Su (sinh năm 1997, sống tại Hà Nội) thu hút nhiều ánh nhìn khi khoe đôi vai trần bên hoa sen. (Ảnh: Kim Su)

Kim Su chia sẻ thêm: "Mình khá thích chụp ảnh. Bởi vậy, không thể bỏ lỡ bộ ảnh bên hoa sen. Mình và ekip chụp phải dậy từ 4h sáng chuẩn bị mọi thứ. Khoảng 6h sáng, mình tranh thủ chụp trong lúc đầm sen không có người, rất thoáng để đảm bảo giãn cách. (Ảnh: Kim Su)

Hoa sen được biết đến với nhiều loại khác nhau như sen hồng, sen trắng, sen đỏ, sen vàng, sen xanh… Mỗi loại hoa sen đều toát lên vẻ đẹp ẩn chứa ý nghĩa và biểu tượng riêng. (Ảnh: Phạm Văn Tuấn).

Ca dao Việt Nam có câu: "Cổ tay em trắng như ngà/Đôi mắt em liếc như là dao cau/Nụ cười như thể hoa ngâu/Cái khăn đội đầu như thể hoa sen" dùng để so sánh giữa vẻ đẹp của hoa sen với vẻ đẹp hình thể của người con gái Việt. (Ảnh: Phạm Văn Tuấn)

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết của hot girl Hà thành bên hoa sen. (Ảnh: Lavender studio)

Ở Việt Nam hiện nay, sen hồng là loại sen phổ biến với màu sắc tươi tắn, số lượng cánh hoa đều, hương thơm vừa phải và tràn trề sức sống. (Ảnh: Lavender studio)

Tú Uyên "khoe" đôi vai trần gợi cảm trong trang phục váy yếm màu xanh giữa hồ sen đẹp đến xao xuyến lòng người. (Ảnh: Hoàng Nghĩa)

Số lượng bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh sen năm nay giảm đáng kể so với mọi năm do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. (Ảnh: Hoàng Nghĩa)

"Bộ ảnh này mình chụp cho Tú Uyên ngày 9/6/2021 tại huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. Vì chụp ảnh mùa dịch nên mình và người mẫu đã hỏi trước chủ hồ xem có nhiều người đến chụp hay không. Rất may hôm đó chỉ có mình, ekip và người mẫu chụp tại đó, quá trình di chuyển thì đi xe riêng nên vẫn tuân thủ khuyến cáo 5k của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn mùa dịch.

Mình nhận thấy, không khí chụp sen năm nay không được nhộn nhịp như các năm khác vì chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và giãn cách xã hội", anh Hoàng Nghĩa chia sẻ.

Lựa chọn trang phục áo dài màu đen làm điểm nhấn cho bộ ảnh chụp bên hoa sen, anh Đỗ Nam (nhiếp ảnh gia) cho biết: "Mình đã mất một thời gian để thuyết phục bạn người mẫu về phong cách này. Sở dĩ, mình chọn trang phục áo dài đen là bởi mình muốn lưu lại một mùa sen "buồn", khi cả nước và thế giới đang "căng mình" chống lại dịch bệnh. Qua đó, mình mong muốn mỗi người hãy có ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng để đất nước sớm vượt qua đại dịch, trở lại nhịp sống xưa". (Ảnh: Nam Đỗ).

Hoa sen trắng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta mang theo một nét đẹp vừa thanh cao, vừa bình dị, mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong tình yêu, hoa sen trắng tượng trưng cho một vẻ đẹp thuần khiết, thanh cao, trinh nguyên, trang trọng và đầy sự tôn nghiêm. (Ảnh: Nam Đỗ).

Hồng Duệ