Thành viên Forbes Under 30 rút tên vì mất tin tưởng sau vụ Ngô Hoàng Anh

Hôm qua (24/2), tạp chí Forbes Việt Nam đã ra thông báo quyết định rút tên Ngô Hoàng Anh - người bị tố quấy rối tình dục nữ sinh - ra khỏi danh sách vinh danh những người trẻ có nhiều thành tựu có tên "Under 30" do tạp chí này bình chọn. Lí do tạp chí này loại bỏ Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách được nêu là vì "nguyện vọng qua email của Ngô Hoàng Anh gửi đến tòa soạn".

Tuy vậy, vụ việc Ngô Hoàng Anh cho tới nay vẫn chưa được xác minh, làm rõ khiến những người có liên quan và cả công chúng quan tâm tới câu chuyện này vẫn còn nhiều nghi vấn.

Đến trưa hôm nay (25/2), một thành viên trong danh sách 25 người được tôn vinh của Forbes Under 30 năm 2022 là Đặng Quang Dũng (Mèo Mốc) bất ngờ đưa ra thông báo trên Facebook cá nhân là sẽ rút tên. Anh Dũng viết rằng "cách xử lý vụ việc của Forbes Vietnam, mình và tập thể Team Mèo Mốc có nhiều điểm không đồng tình". Đặc biệt, Quang Dũng cho rằng "do sự việc kéo dài, cùng với thái độ giải quyết không rõ ràng quan điểm, Forbes Vietnam đã đánh mất tin tưởng của người ủng hộ, trong đó có cả em".

Họa sĩ Đặng Quang Dũng xin rút tên khỏi danh sách Forbes Under 30 vì mất tin tưởng sau vụ việc của Ngô Hoàng Anh. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, bài đăng của Đặng Quang Dũng có nội dung:

Mình là Đặng Quang Dũng - Mèo Mốc, một nhân vật có mặt trong danh sách Forbes Under 30 Vietnam, Class 2022. Liên quan đến vụ việc Ngô Hoàng Anh, cũng như cách xử lý vụ việc của Forbes Vietnam, mình và tập thể Team Mèo Mốc có nhiều điểm không đồng tình. Sau khi xem xét kỹ lưỡng thông tin sự việc từ nhiều nguồn, mình có nguyện vọng được rút tên khỏi danh sách Forbes Under 30 Vietnam năm 2022.

Dưới đây là email team mình đã gửi tòa soạn Forbes Vietnam:

"Kính gửi Tòa soạn Forbes Vietnam,

Tên em là Đặng Quang Dũng, một thành viên trong danh sách Under 30 năm nay.

Về sự việc Ngô Hoàng Anh, có nhiều điểm cá nhân em không đồng tình với quy trình xử lý, cũng như các thông cáo của tạp chí Forbes Vietnam từ khi sự việc mới nổ ra cho tới thời điểm ngày 24/02 vừa qua.

Thay vì có những thông báo thiết thực, phía Forbes Vietnam đã chọn sử dụng từ ngữ hạ thấp uy tín của nạn nhân, mặt khác vẫn kêu gọi công tâm cho tương lai của những người trong cuộc (trong đó có cả Ngô Hoàng Anh). Đó không phải là trách nhiệm thật sự của Forbes. Trách nhiệm của Forbes Vietnam nằm ở việc không đồng thuận quấy rối tình dục, không dung túng nghi phạm khi đã nhận tin, cũng như sớm đưa ra biện pháp vì cộng đồng và tính công minh đối với giải thưởng và tòa soạn. Do sự việc kéo dài, cùng với thái độ giải quyết không rõ ràng quan điểm, Forbes Vietnam đã đánh mất tin tưởng của người ủng hộ, trong đó có cả em.

Xét thấy vụ việc Ngô Hoàng Anh đã để lại một tiền lệ xấu với xã hội, ảnh hưởng tới cách nhìn của công chúng tới tính công minh của Forbes Vietnam cũng như danh sách Forbes Under 30 Vietnam 2022, em xin có nguyện vọng được rút tên mình khỏi danh sách năm nay.

Nguyện vọng này hoàn toàn xuất phát từ cá nhân em, và không nhằm mục đích nào khác ngoài việc tiếp tục không đồng tình với những hành vi của Ngô Hoàng Anh, cũng như cách Forbes Vietnam xử lý vụ việc.

Em xin chân thành cảm ơn,

Trân trọng,

Đặng Quang Dũng - Team Mèo Mốc"

Đặng Quang Dũng (sinh năm 1992), là một họa sĩ gắn với cái tên nhân vật truyện tranh Mèo Mốc. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đặng Quang Dũng theo học thiết kế đồ họa tại LASALLE College of the Arts, Singapore. Cuối cùng, Dũng chọn con đường trở thành họa sĩ truyện tranh như mơ ước từ nhỏ.

Đến nay, Đặng Quang Dũng có 16 đầu truyện tranh đã xuất bản: 6 tập Nhật ký Mèo Mốc, 6 tập Tây du hí (lấy cảm hứng từ Tây du ký), 2 tập Mèo Mốc black book, Nào ta cùng ăn!, Tết là nhất, nhất là Tết…

Trước đó, vào ngày 18/2, Đặng Quang Dũng và đội ngũ Mèo Mốc của anh đã ra thông báo đanh thép chỉ trích Ngô Hoàng Anh. Anh Dũng đặc biệt nhấn mạnh: "Chúng tôi không dung thứ cho loại hành vi này".

Trong thư ngỏ công khai, đội ngũ Mèo Mốc của Quang Dũng không đồng ý với hành động và lời nói mang tính QRTD của người được cho là Ngô Hoàng Anh; không im lặng, thờ ơ và trở thành một phần của văn hóa dung túng QRTD; không muốn có bất kì mối quan hệ nào với người có hành vi QRTD.

Cùng với Quang Dũng, anh Hoàng Anh Đức - người từng được vinh danh trong danh sách Under 30 của tạp chí Forbes Việt Nam năm 2020 ở lĩnh vực Giáo dục - Khoa học cũng bày tỏ sẽ rút tên nếu Ngô Hoàng Anh tiếp tục được Forbes Việt Nam vinh danh. Anh Đức nói: "Nếu như đến ngày vinh danh Forbes Under 30 năm nay mà Ngô Hoàng Anh vẫn có tên trong danh sách, mình xin rút tên khỏi danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2020".