Thanh niên Hà Nội vẽ tranh giúp bốt điện "nở hoa", xóa điểm chân rác

Ngày 11/8, UBND phường Hàng Bạc (Hà Nội) tổ chức lễ ra quân nhằm hưởng ứng ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính".

Chương trình có sự tham gia của Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Tiến; Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Trần Quang Hưng.

Bà Hoàng Thị Minh Diễm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được các thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhiệt tình khi đến làm giấy khai sinh cho cháu (Ảnh: Tiến Bùi).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội - cho biết: "Trong khuôn khổ ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính", tại thành phố Hà Nội có 579 đội hình hỗ trợ người dân tham gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, tại phường Hàng Bạc có 25 dịch vụ công trực tuyến được hỗ trợ trực tiếp như cấp khai sinh cho con, làm lại căn cước công dân...".

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ thêm, các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thủ đô chính là lực lượng đóng góp tích cực trong việc tạo tài khoản, cài đặt VNeID. Hy vọng sẽ có nhiều sản phẩm sáng tạo đến từ thanh niên giúp cho việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trở nên phổ biến, thuận tiện hơn.

Cán bộ thường trực Thành đoàn Hà Nội cùng các bạn trẻ vẽ tranh tường bích họa tại công trình bốt điện nở hoa, xóa điểm chân rác (Ảnh: Tiến Bùi).

Cùng ngày, các thanh niên, đoàn viên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đồng loạt ra quân, triển khai hoạt động tình nguyện xây dựng văn minh đô thị như: Thực hiện công trình bốt điện nở hoa, vẽ tranh bích họa xóa điểm chân rác tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm…

Bên cạnh đó, các cơ sở đồng loạt triển khai hoạt động "Tình nguyện vì văn minh đô thị". Tập trung tuyên truyền lối sống văn minh, ứng xử văn hóa, hoạt động giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị…

Tổ chức bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, ra quân bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; dọn dẹp vệ sinh khuôn viên công cộng, khơi thông hệ thống thoát nước; thu gom, xử lý rác thải, xóa bỏ các điểm đen về rác thái, biến bãi rác thành vườn hoa, vườn cây thanh niên...

Tới đây, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội sẽ có nhiều chiến dịch giúp cho việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến phổ biến hơn. Từ đó, rút ngắn quy trình, tạo thuận lợi cho người dân không phải mất thời gian chờ đợi.