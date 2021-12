Pick me girl, Pick me boy có phải là một xu hướng?

Dân trí Những video kèm hashtag Pick me boy/girl trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt view cùng vô số những bình luận phẫn nộ.

Nhận diện Pick me girl/ Pick me boy

Là một người yêu thích mạng xã hội TikTok, Thùy Linh đã chứng kiến không ít những trò "chướng tai gai mắt" của các Pick me girl/ Pick me boy. Cô gái Quảng Bình chia sẻ: "Pick me girl là những cô gái luôn cố chứng tỏ bản thân khác biệt và nổi bật hơn so với các cô gái xung quanh nhằm thu hút sự chú ý của phái nam.

Thùy Linh cho biết: "Hiện tượng Pick me boy/Pick me girl hot rần rần trên mạng xã hội. Còn những anh chàng núp dưới cái bóng của Pick me boy lại luôn tỏ ra đáng thương để "đối tượng" khác giới của họ bị đẩy vào thế không thể từ chối, nhờ đó mà chiếm được sự thương cảm từ cô gái họ theo đuổi. Chẳng hạn như: "Anh biết anh không xứng với em mà", "Không sao đâu. Anh bị từ chối cũng quen rồi"".

Cô nàng cũng chỉ ra một loạt câu cửa miệng của Pick me boy/Pick me girl như: "Chắc có mỗi mình anh/em như thế này; Chẳng biết có ai giống anh/em không nhưng mà…; Kiểu người như anh/em thì chắc chả ai thèm để ý, yêu thương; Anh/em đâu có được như người khác… Trời ơi, đừng nói họ vậy, ở đây người xấu hổ chỉ có anh/em thôi; Buồn thật đấy, anh/em thì làm gì có sự lựa chọn nào".

Giải mã độ hot của Pick me girl

Đều được xuất phát từ thuật ngữ Pick me nhưng Pick me girl lại có độ phủ sóng mạnh mẽ hơn nhiều so với Pick me boy trên ứng dụng giải trí TikTok.

Lý giải về vấn đề này, Minh Toàn (Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Pick me không phải là một xu hướng mới trên mạng xã hội. Nó bắt đầu nổi lên trên nền tảng Twitter vào năm 2016 và năm 2018 cùng hashtag "Tweet Like Pick Me".

Năm nay, sự trở lại của trào lưu mạng này đã nâng mức độ phổ biến lên gấp nhiều lần khi được phân thành hai nhóm: Pick me girl và Pick me boy. Lối sống Pick me được phác họa rõ nét thông qua hàng loạt các video kể chuyện, POV (Point of view) châm biếm, chế giễu thái độ, hành vi của những cá nhân theo chủ nghĩa Pick me".

Minh Toàn cho rằng những người lựa chọn Pick me boy/Pick me girl rất lố bịch, "thảo mai", không đáng tin cậy.

Việc các video Pick me girl được lan truyền rộng rãi là minh chứng rõ nét cho tâm lý "con gái ghét con gái" trong xã hội. Lý do chủ yếu chi phối và hình thành nên tâm lý này ở nữ giới chính là việc con gái coi vẻ bề ngoài của mình là một thước đo đánh giá con người họ.

Đặc biệt, trong thời buổi công nghệ, truyền thông phát triển như hiện nay, các cô gái không ngừng thể hiện vẻ đẹp của mình trên không gian mạng dẫn đến một điều tất yếu là sự so sánh và đố kỵ lẫn nhau".

Cô nàng Tú Trinh (Nghệ An) hoàn toàn không ủng hộ Pick me girl cũng bày tỏ quan điểm: "Có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng Pick me girl trở nên phổ biến. Mà điển hình chính là thái độ so bì, đố kỵ, nghi hoặc của nhiều cô gái Pick me girl.

Theo Tú Trinh, có rất nhiều người rơi vào tình trạng Pick me girl/Pick me boy mà không hề hay biết.

Thay vì chấp nhận sự thật rằng "cô ấy giỏi hơn, xinh hơn, được nhiều người yêu quý, kiếm được nhiều tiền hơn mình" và noi gương để bản thân tốt hơn thì họ lại tìm mọi cách phủ nhận, "dìm hàng" những người hơn mình.

Một "mồi lửa" nữa dễ "châm ngòi" cho sự đấu tố giữa con gái với con gái đến từ việc yêu đương nam nữ, chủ yếu xoay quanh những nghi ngờ, ghen tuông và sự xuất hiện của "người thứ ba", "trà xanh", "em gái mưa",…".

Bất chấp Pick me liệu có đáng?

Phản đối tình trạng Pick me boy/Pick me girl, Đức Bách (Hà Nội) bộc bạch: "Trào lưu Pick me girl, Pick me boy đã tạo nên làn sóng phẫn nộ vô cùng dữ dội trên cộng đồng mạng. Các video làm về chủ đề này đều đồng loạt chỉ trích, lên án và chia sẻ kinh nghiệm để "xử đẹp" những người có tư tưởng Pick me.

Lời khuyên của Đức Bách dành cho mọi người là: "Đừng bao giờ mua lòng tin của người khác bằng sự giả dối đáng khinh bỉ"

Lối sống Pick me boy/Pick me girl thể hiện văn hóa phẩm thấp kém, thói đạo đức giả. Để môi trường xã hội, đặc biệt là không gian mạng trở nên văn minh, lành mạnh, mỗi cá nhân sử dụng mạng xã hội cần loại bỏ chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ, ghen ghét lẫn nhau".

Có rất nhiều cách để bạn thể hiện bản thân, gây chú ý tới người khác mà không cần đóng vai Pick me girl hay Pick me boy.

Dùng Pick me để tự nâng cấp bản thân

Băng Hạ cho rằng: "Pick me có thể là phù hợp với người này nhưng lại là vấn đề đi ngược đạo đức với người kia. Việc sử dụng nó tùy thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau, tùy vào từng người sử dụng".

Cô nàng cũng đề xuất một số cách sử dụng nó cho phù hợp tránh gây ra nhiều hiểu nhầm cho giới trẻ cũng như là cho các lứa tuổi khác trong việc sử dụng thành ngữ Pick me để tự nâng cấp bản thân.

Thứ nhất, chúng ta cần hiểu đúng định nghĩa cụm từ Pick me là như thế nào để sử dụng nó tránh gây ra những viễn cảnh để hiểu sai nghĩa với người nghe, người đọc được cụm từ đó. Bởi vì trong một số trường hợp, một số ngữ cảnh nhất định thì cụm từ này sẽ gây ra nhiều nghĩa khác nhau, hiểu lầm cho người nghe.

Nó là cụm từ định hình tính cách của con người nên khi sử dụng sai sẽ dẫn đến người nghe hiểu rằng bạn là con người như thế nào từ đó dẫn đến nhận xét về bạn. Chẳng hạn như nghĩ bạn là một cô gái chỉ biết lẳng lơ, kêu gọi hoặc có thể là một cô gái chỉ biết thu hút đàn ông.

Thứ hai, bên cạnh người sử dụng cụm từ đó thì người nghe và người xem chúng ta cũng cần phải hiểu thêm về nó. Chúng ta cần hiểu thêm về nghĩa của nó để nhìn nhận dưới nhiều góc cạnh, nhiều góc độ khác nhau của người nghe người nói.

Đồng thời. chúng ta có thể thấu hiểu họ kĩ hơn, tránh trường hợp chúng ta cũng là một nhân tố gây ra những tin tức sai lầm về cá nhân họ và ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của đôi bên.

Thứ ba, giới trẻ hãy nên hiểu rõ rằng Pick me có nghĩa là nâng cấp, tạo ra sự riêng biệt, khác biệt của bản thân chứ không có nghĩa là tự làm hủy hoại giá trị của chính mình. Tạo ra sự khác biệt có nghĩa là bạn có một cái chất riêng những yếu tố riêng mà không ai có thể có được như những nét đẹp ở sâu trong con người hoặc là nét tính cách đáng quý mến đáng được yêu thương chẳng hạn.

Nét đẹp làn da riêng biệt của bạn thật sự đó là yếu tố bẩm sinh yếu tố thu hút người khác làm cho bạn tự tin hơn bạn yêu quý nó chứ không phải là làm cho người khác yêu quý hoặc là làm cho người khác yêu thương nhưng bạn lại chẳng yêu thích sự riêng biệt này. Bằng sự riêng biệt mà nâng cấp rồi tạo ra chứ không phải chạy theo những thứ không hề yêu thích.

Giá trị của bạn nằm ở trong con người của bạn chứ không phải là những biểu hiện hình thức bề ngoài. Đó cũng không phải là những lời tự đề cao bản thân mình, gây ấn tượng cho người khác, cố tỏ ra khác biệt.

Văn Hiền - Hoa Đặng