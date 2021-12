Hẹn hò trực tuyến nở rộ trong mùa dịch: Những nguy cơ tiềm ẩn

Dân trí Trong giai đoạn dịch bệnh, nhiều tỉnh thành giãn cách xã hội, nhu cầu hẹn hò trực tuyến có xu hướng gia tăng trong giới trẻ.

Lợi ích là rất lớn, tuy nhiên, vẫn có những rủi ro nhất định khi hẹn hò trực tuyến tìm người yêu qua mạng, đòi hỏi bạn cần phải luôn tỉnh táo, khôn ngoan và biết điểm dừng.

Xu hướng mới của giới trẻ thời đại số?

Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, việc hẹn hò qua các nền tảng số trở nên phổ biến ở giới trẻ. Họ có xu hướng tìm kiếm các mối kết nối mở, đa dạng hơn. Họ cũng chấp nhận trả phí cho việc hẹn hò qua mạng.

Hiện có khá nhiều show hẹn hò thực tế trên các trang mạng xã hội, như Youtube, TikTok, hay các ứng dụng hẹn hò thịnh hành như Tinder, Bumble.

Bạn T.Đ (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình đã sử dụng Tinder được khoảng nửa năm nay và thấy khá thú vị, tiện lợi. Nó giúp mình kết bạn, trò chuyện được với nhiều người. Mình đã từng tương hợp với một người hợp gu, học cùng trường nhưng khi hai đứa gặp mặt thì... đời không như là mơ. Sau đó, mình và bạn ấy không còn nói chuyện nữa, mình chặn số điện thoại, chấm dứt liên hệ. Từ đấy, mình khá thận trọng khi quẹt phải trên Tinder".

Mặc dù các chương trình và ứng dụng hẹn hò đang phát triển nhưng không dễ tìm được một người thực sự phù hợp và tiến tới mối quan hệ nghiêm túc (Ảnh: Văn Hiền).

H.M (18 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Mình dùng Bumble, một ứng dụng mà chỉ có con gái mới có thể bắt chuyện trước. So với Tinder, mình thấy Bumble "sạch" hơn. Mình ít khi gặp tình trạng gạ gẫm bằng những tin nhắn thô tục, phản cảm. Nhưng để gặp được một người có thể trò chuyện và tiến đến mối quan hệ chính thức thì chưa có".

Những rủi ro tiềm ẩn

Bên cạnh những lợi ích và độ phủ sóng, cách thức hẹn hò thời đại 4.0 cũng tiềm ẩn vô số rủi ro. Đầu tiên là việc lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Nguy cơ này đến từ các tài khoản mang tên người nước ngoài, với một hồ sơ rất đẹp cả về hình ảnh lẫn lời giới thiệu về bản thân.

Bên cạnh đó, các khái niệm như FWB (bạn tình - Friend with benefit) hay ONS (tình một đêm - One night standard) hiện không còn xa lạ. Cả hai mối quan hệ này yêu cầu những người tham gia sẽ không can thiệp vào đời sống riêng của nhau, "cuộc vui" cũng sẽ không nhất thiết phải chứa đựng tình cảm.

Tuy không ghen tuông, không thắc mắc, không có sự ràng buộc, nhưng hai bên được khuyến khích đảm bảo cho nhau về sự an toàn và trách nhiệm trong tất cả rủi ro.

Chia sẻ về những rủi ro gặp phải trên các ứng dụng hẹn hò, cô bạn P.T (18 tuổi, Vĩnh Phúc) đã đưa ra những trải nghiệm thực tế: "Mình đã sử dụng ứng dụng hẹn hò được một thời gian khá dài và không ít lần nhận được những tin nhắn gạ gẫm làm fwb hay sugar baby, đối phương hứa hẹn mức chu cấp 15-20 triệu đồng/tháng. Theo mình biết, tình trạng này hiện nay đang khá phổ biến".

Nếu không cẩn thận trong việc sử dụng các app hẹn hò trực tuyến này thì bạn có thể bị gạ gẫm, lừa tình… (Ảnh: Văn Hiền).

Không riêng P.T, rất nhiều bạn trẻ khi sử dụng ứng dụng, nếu không may gặp phải Sở Khanh, thì cũng ít nhất một lần bị gạ gẫm trao đổi tình - tiền, hoặc nhẹ hơn thì nhận những bình phẩm, miệt thị về ngoại hình.

K.A (19 tuổi, Hà Nội) chia sẻ quan điểm: "Mình không sử dụng Tinder vì cảm thấy những mối quan hệ ở đó không rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Mình vẫn thích kiểu làm quen truyền thống hơn. Mình có không ít những người bạn chơi Tinder và gặp phải các sự cố ngoài ý muốn. Trong tình hình dịch bệnh như thế này, thay vì ngồi lướt trên các ứng dụng hẹn hò, mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình".

Ngoài ra, có rất nhiều hồ sơ và thông tin giả mạo trên các ứng dụng hẹn hò. Vì vậy, bạn cần tỉnh táo khi xem các hồ sơ trên mạng, luôn chú ý kiểm chứng thông tin.

Văn Hiền - Hà Trang