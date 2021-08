Nữ sinh Hải Phòng "cực chất", được săn đón làm mẫu ảnh dù chỉ cao 1m52

Dân trí "Khách hàng họ rất thích cách chụp hình, mix đồ cũng như ý tưởng của mình nên họ cũng không quan tâm mấy đến vóc dáng nhỏ bé của mình cho lắm", hot Instagram 110.000 follower Hải An cho hay.

Hải An có gương mặt "trẻ thơ", vóc dáng nhỏ bé nhưng gu thời trang và mắt thẩm mỹ cực "chất".

Sở trường của nàng mẫu "bé hạt tiêu" Hải An: - Thích chụp ảnh và chụp khá đẹp bằng cả máy kỹ thuật số và máy film. - Biết vẽ từ nhỏ và đã học vẽ qua trường lớp nên vẽ khá tốt. - Học thời trang nên nhờ đó biết may vá và thiết kế trang phục. - Kĩ năng make-up, làm tóc, phối đồ, tạo dáng chụp ảnh.

Sinh viên của ngôi trường đào tạo thời trang có học phí đắt đỏ

Vũ Thị Hải An sinh năm 2001, lớn lên ở Hải Phòng. Hải An đang là sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang tại Học viện Thời trang London (Hà Nội).

Chuyên ngành học ảnh hưởng nhiều tới phong cách sống và ngoại hình của Hải An. Cô luôn là cô gái thời thượng, nổi bật giữa đám đông dù vóc dáng "bé hạt tiêu".

Hải An chia sẻ: "Mọi người hay gọi mình là Vịt, cái tên này bắt nguồn từ hồi học đại học năm nhất vì mình hay mặc đồ màu vàng với nhảy nhót tung tăng như vịt (cười).

Từ nhỏ, cô gái Hải Phòng đã yêu thích nghệ thuật. Cô thích vẽ vời, thiết kế quần áo, may đồ cho búp bê. Khởi nguồn đam mê thiết kế thời trang đã nảy nở trong Hải An từ những ngày còn là cô bé chưa hiểu thời trang là gì.

"Lý do mình thích may vá quần áo vì mỗi lần mặc đồ đẹp mình thấy rất vui, cũng như tự tin hơn nhiều. Mình muốn sau này có thể lan tỏa năng lượng tích cực này qua những bộ đồ mình đặt tâm huyết trong đó", Hải An bộc bạch.

Hải Anh trong phong cách gợi cảm.

Được biết, học phí của ngôi trường Hải An đang theo học lên tới hàng trăm triệu đồng. Chính vì vậy người ta thường hay gọi đây là ngôi trường "con nhà giàu". Cũng có quan niệm rằng con nhà nghèo không theo nổi ngành thời trang vì không đủ tiền để trưng diện theo kịp chúng bạn.

Hải An không ngại ngần bàn luận về chủ đề này: "Trường mình là trường quốc tế nên chất lượng giảng dạy, công cụ máy móc cũng như đội ngũ giáo viên thực sự rất chất lượng. Những yếu tố này hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học. Mình thấy cách dạy của trường rất khác biệt, đôi khi hơi... "dị thường". Ví dụ thầy giáo sẽ cho bạn vẽ mà không được nhìn vào giấy hay ra đường nhặt rác rồi tái chế thành trang phục".

Tuy vậy, Hải An không cho rằng ngôi trường của cô là trường "con nhà giàu" như mọi người đồn thổi.

Cô lý giải: "Trường mình cũng không hẳn là dành cho con nhà giàu như mọi người nghĩ, có những bạn rất bình thường, giản dị. Tụi mình khá là gần gũi và nhiệt tình, đi học cũng không ăn diện quá đà như tham gia fashion show. Thậm chí, nhiều lần lên trường nộp bài vội vàng, mình còn chưa kịp thay đồ ở nhà đã chạy đến lớp cũng vẫn rất thoải mái".

Vóc dáng nhỏ bé nhưng có con mắt thời trang và bắt kịp mọi xu hướng nên độ hot của Hải An chưa từng giảm suốt mấy năm nay.

Cô vẫn sành điệu, mặc đẹp dù chiều cao khiêm tốn.

Hải An có sở thích chụp hình. Ban đầu, cô tự mình "lên đồ" rồi chụp ảnh vì niềm vui của chính mình. Dần dà, khi cô đăng ảnh lên mạng xã hội thường xuyên được hỏi "mua đồ ở đâu" và tag các cửa hàng thời trang. Nhờ đó, nhiều shop biết đến Hải An và đặt hàng cô chụp ảnh sản phẩm cho họ.

Sau khi đi chụp ảnh lookbook cho các nhãn hàng, Hải An bắt đầu quen các bạn người mẫu khác, lập nhóm chơi chung với nhau, giúp nhau phát triển hơn .

Điều đáng nói là dựa trên số đo hình thể, chiều cao của An không hề phù hợp với nghề người mẫu. Cô chỉ cao 1m52, nặng 39kg. Với thân hình nhỏ bé "hạt tiêu" như vậy, lạ lùng thay Hải An vẫn có được chỗ đứng trong giới người mẫu ảnh thời trang.

Hải An cho rằng, cô thành công thu hút hơn 110.000 lượt theo dõi trên Instagram và có đơn đặt hàng chụp ảnh thường xuyên là nhờ hình thể cân đối, phù hợp với vóc người nhỏ. Bên cạnh đó, Hải An cũng tự tin với khả năng biểu cảm, tạo dáng sinh động của mình. Hơn hết, cô cho rằng nhờ chỉnh hình "có nghề" nên trên ảnh trông cô không nhỏ con như ngoài đời.

"Khách hàng họ rất thích cách chụp hình, mix đồ cũng như ý tưởng của mình nên họ cũng không quan tâm mấy đến vóc dáng nhỏ bé của mình cho lắm", Hải An cho hay.

Cảm hứng thời trang theo tâm trạng, thời tiết

Hải An không ngại thử thách với mọi phong cách.

Nhờ thường xuyên vẽ vời từ bé, lại được học tập bài bản mấy năm, sau đó học về thời trang nên Hải An khá nhạy cảm với nghệ thuật. Thông thường, cô hay phối đồ đơn giản cùng tông màu, ăn mặc thoải mái, nhưng đôi khi cô cũng thích mặc nhiều lớp trang phục diêm dúa, cầu kì.

"Mình không có một phong cách nhất định nên hay thay đổi theo tâm trạng cũng như thời tiết ngày hôm đó", Hải An tiết lộ.

Nhà thiết kế trẻ cho rằng, ở mỗi một độ tuổi con người sẽ có một phong cách ăn mặc khác hoàn toàn nó dựa theo tính cách cũng như công việc và hoàn cảnh tại thời điểm đó. Cô khuyên rằng: "Hãy bỏ qua những định kiến của xã hội, miễn là phong cách của bạn không quá phản cảm, hãy mặc những gì bạn thích, là chính mình bởi vì bạn chỉ được sống một lần thôi".

Hiện tại, Hải An đang trong quá trình học hỏi và xây dựng thương hiệu của bản thân. Cô bắt đầu tìm hiểu về xu hướng thị trường cũng như định hướng tương lai của thời trang ở độ tuổi 16-25 để tìm ra phong cách phù hợp, tìm lối đi cho thương hiệu của cô sau này.

Việc nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều bạn quan tâm ủng hộ chính là động lực rất lớn để cô gái thế hệ 2001 tự tin phát triển phong cách thời trang.

Tự nhận xét về bản thân, Hải An cho rằng điểm mạnh của cô là có gu thẩm mỹ cũng như góc nhìn khá sáng tạo, linh hoạt thay đổi bản thân và bắt kịp nhiều xu hướng mới.

Mặc dù vậy, việc là gương mặt "viral" (phổ biến, nổi tiếng - PV) cũng mang đến nhiều phiền toái cho Hải An.

"Vì khi nhiều người biết đến như vậy thì cũng có người này người kia. Họ công kích, ác khẩu với mình thì mình không để tâm cho lắm, còn góp ý nhẹ nhàng, lịch sự thì mình sẽ suy nghĩ và rất cảm kích những bạn đó", người mẫu "bé hạt tiêu" nêu quan điểm.

Công việc người mẫu ảnh mang lại thu nhập ổn định cho An, đủ để cô chi tiêu thoải mái cũng như giúp bố mẹ một phần. Mỗi "sô" chụp hình, nàng mẫu Hải Phòng nhận được số tiền dao động trong khoảng 2-8 triệu đồng.

Tuy vậy, cô cũng nhận thức rằng sức cạnh tranh trong nghề này khá lớn. Nghề người mẫu, KOL có tuổi thọ ngắn, chỉ được một thời gian khi mới nổi, sau đó sẽ bị thay thế dần bằng những gương mặt mới.

Trong những ngày dịch bệnh hoành hành, thu nhập của Hải An cũng bị ảnh hưởng. Cô không nhận lịch chụp ở studio mà chỉ nhận quảng cáo cho các nhãn hàng mỹ phẩm và các nền tảng mua sắm online. Tranh thủ thời gian này, cô đầu tư phát triển bản thân nhiều hơn như tập gym, đọc sách, học nấu ăn, học thêm vài điều hay ho khác. "Mình thấy mùa dịch này là có hội tốt để ở nhà cùng gia đình và chú tâm hơn cho bản thân", Hải An lạc quan.

Sau dịch, điều mà An mong muốn làm nhất là đi du lịch cùng với hội bạn và thực hiện vài dự án mới mẻ.

Một số hình ảnh khác của hot girlr Hải Phòng.

Mai Châm

Ảnh: NVCC