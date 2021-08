Nữ sinh Sài Gòn có gương mặt như "búp bê" nhưng cá tính mạnh mẽ

Dân trí Hot girl sinh năm 2001 tự nhận xét bản thân 6 năm về trước rất khác với hiện tại. Khi đó, cô mới tham gia mạng xã hội nên nhận khá nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Phạm Vũ Minh Tú (IG mintuuu, sinh năm 2001, Vũng Tàu) hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là người mẫu ảnh thời trang đang được ưa chuộng.

Sở hữu gương mặt với đường nét nổi bật, Minh Tú có thể phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Chia sẻ cơ duyên bước vào nghề mẫu ảnh, Tú cho hay: "Mình được các shop biết đến năm lớp 10. Mình nhận lời chụp ảnh và từ đó dần bén duyên với nghề. Tính đến bây giờ, mình đã gắn bó với nghề người mẫu ảnh được 5-6 năm rồi".

Hot girl 2X tự nhận xét bản thân của 6 năm về trước rất khác với hiện tại. Khi đó, cô mới tham gia mạng xã hội nên phải nhận khá nhiều những "gạch đá" từ cộng đồng mạng.

Khi được hỏi về khó khăn ban đầu lúc mới vào nghề, Minh Tú nhận thấy bản thân còn rụt rè, ngại ngùng. "Lúc trước, mình không biết cách tạo dáng, biểu cảm chưa đa dạng và chưa biết thể hiện cảm xúc. Trong quá trình làm việc, được mọi người tận tình chỉ bảo và mình học hỏi từ các bạn nên bây giờ đã cải thiện được", Minh Tú kể.

Trước khi vào nghề, Minh Tú xác định tâm thế sẽ có khen có chê nên khi đọc bình luận, cô phân biệt và chọn lọc thông tin để tiếp nhận và trau dồi bản thân nhiều hơn. Minh Tú đơn giản xem đó là nhận xét từ góc nhìn của mỗi người để không đè nặng lên bản thân. Nhờ đó mà cô đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều.

Công việc mẫu ảnh tuy mang lại nguồn thu nhập ổn định nhưng bản thân phải đánh đổi khá nhiều, từ sức khỏe đến học tập. Thế nhưng, công việc giúp cô nàng được mọi người biết đến nhiều hơn, tạo lập nhiều mối quan hệ và đặc biệt, bản thân đã tự tin lên rất nhiều.

"Gia đình ủng hộ mình với điều kiện không làm giảm chất lượng học tập. Tuy nhiên thời gian đầu mình đi làm, phải dành khá nhiều thời gian cho công việc, ăn kiêng để giữ dáng nên bố mẹ cũng khá lo.

Bây giờ bố mẹ mình đã thoải mái hơn rất nhiều, vì nhận thấy được niềm yêu thích của mình đối với công việc và mình đã có thể tự lo lắng được cho nhu cầu cá nhân", Minh tú cho hay.

"Tú là người tham vọng, lạc quan và độc lập", cô cho biết.

Cô luôn đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân và luôn cố gắng, nỗ lực hết mình để đạt đến kết quả tốt nhất. Minh Tú cho rằng, mỗi người cần đặt tham vọng cho bản thân để đạt được một thành công nhất định nào đó.

"Cuộc sống rất ngắn ngủi, hãy sống vui vẻ, tích cực để lan tỏa niềm vui đến với mọi người. Tuổi trẻ rất đáng giá, hãy cứ trải nghiệm và thử thách bản thân để sau này không có gì phải hối tiếc", Tú quan niệm.

Là con gái, mọi người sẽ hay có suy nghĩ là bánh bèo, nhưng Tú lại đề cao tính độc lập.

"Mình thích làm mọi thứ bằng chính bản thân mà không đợi ai khác giúp đỡ. Đôi khi tự mình trải nghiệm mọi việc cũng rất thú vị, khám phá thêm những giới hạn mới của bản thân", cô nói.

Những lúc công việc, học tập không như mong muốn, cô nàng thường tìm đến gia đình, bạn thân để chia sẻ nỗi buồn, cho bản thân nghỉ ngơi một chút. Trong thời gian đó, Minh Tú cũng tìm kiếm thêm những ý tưởng hay, video clip giúp cô lấy lại động lực.

Cô cho biết: "Mình không thực sự có một người cụ thể để truyền cảm hứng cho bản thân. Bất cứ ai thành công đều là người truyền lửa cho mình. Mình học được điều hay từ những chia sẻ của họ.

Từ đó, mình lắng nghe và học hỏi để nâng cấp, làm mới bản thân từng ngày bởi mình nghĩ, con gái luôn luôn phải xinh đẹp, phải biết chiều chuộng bản thân. Chỉ khi biết yêu bản thân, mình mới có cơ hội để yêu thương người khác".

Với đôi mắt to tròn cùng sống mũi thẳng là điểm nhấn sáng trên gương mặt, Minh Tú chinh phục tất cả các phong cách từ bánh bèo đến mạnh mẽ.

Minh Tú rất tâm đắc với câu nói của Ernest Hemingway: "We are broken that's how the lights get in" (Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều bị tổn thương nhưng đó là nơi ánh sáng chiếu vào). Cuộc đời không màu hồng như mình mong ước. Mỗi con người để đạt được thành công đều phải trải qua đổ vỡ, thất bại. Khi bản thân đủ mạnh mẽ, can đảm đối diện với chúng, đó là bài học giúp chúng ta trưởng thành.

Mỗi người đều có cách nhìn nhận vấn đề riêng. Theo quan điểm cá nhân, Minh Tú cho rằng: "Có những người khi nhìn vào nỗi buồn chỉ thấy tiếc nuối. Nhưng có những người nhìn vào đó lại thấy ánh sáng của tương lai phía trước".

Là gương mặt khá quen thuộc trên các nền tảng xã hội, Minh Tú không ngừng nỗ lực và cố gắng từng ngày để thay đổi bản thân, mang đến cái nhìn đa dạng cho mọi người. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công việc hiện đã tạm ngưng, nàng hot girl tận dụng những ngày nghỉ dịch để học nấu ăn, học tiếng Anh và tập thể dục rèn luyện sức khỏe.

Phong cách sống của cô nàng hướng tới chính là: "Sống hết mình cho bản thân, gia đình, cho xã hội. Sống thật hạnh phúc, làm thật nhiều, trọn vẹn với cuộc sống này để không phải hối tiếc bất cứ điều gì".

Minh Tú thường nhận quảng cáo cho các dòng sản phẩm như quần áo, mỹ phẩm...

Gương mặt ấn tượng với đường nét lai Tây hút hồn người đối diện.

Sở hữu gần 47 nghìn lượt theo dõi trên Facebook, Minh Tú trở thành hình mẫu của nhiều bạn trẻ hiện nay.

Nàng thơ UEF mong muốn được thử thách bản thân mình ở nhiều phong cách khác nhau.

Nàng mẫu UEF gây ấn tượng với hình tượng mạnh mẽ, cá tính và độc lập.

Ngọc Linh