Những chiếc lồng đèn Trung thu thắp sáng ước mơ của trẻ em

Tết Trung thu năm 2022 diễn ra trong niềm vui hân hoan của thiếu nhi cả nước bước vào năm học mới; cùng nhau thi đua làm nhiều việc tốt chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đây cũng là dịp để gia đình, các cấp, các ngành và toàn xã hội dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt để đem lại niềm vui, nụ cười đến cho trẻ thơ.

Tuy nhiên, ở đâu đó vẫn còn rất nhiều các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện được đón Tết Trung thu, không được hưởng niềm vui như bao bạn bè cùng trang lứa.

Chương trình Trung thu cho em mang đến một ngày hội ấm áp cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: T.T)

Vượt lên những khó khăn vất vả của cuộc sống hàng ngày, các em vẫn đang nỗ lực vươn lên. Nghị lực và khát vọng của các em rất cần được quan tâm, động viên, cổ vũ bởi những trái tim, những bàn tay nhân ái, đồng hành, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để nâng bước, thắp sáng ước mơ của các em.

Hiểu và chia sẻ với những khó khăn của các em, đồng thời thể hiện sự quan tâm và chăm lo cho những búp măng non của đất nước, nhiều hoạt động thiết thực đã được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp và các cơ sở Đội kịp thời triển khai nhanh chóng, tích cực nhằm mang tới cho các em một Tết Trung thu vui tươi và ấm áp hơn.

Hàng triệu chiếc lồng đèn Trung thu đã được các anh chị cán bộ, đoàn viên, thanh niên và phụ trách Đội dành tặng cho các em như một món quà yêu thương chung tay vun đắp cho những ước mơ của các em.

Chương trình Trung thu cho em năm 2022 với chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức ngày 5-7/9/2022 (tức ngày 10 - 12/8 âm lịch) đã trao 220 suất học bổng và hơn 10.000 túi quà Trung thu bao gồm lồng đèn, Bánh Trung thu, bánh kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm… cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, các em thiếu nhi khuyết tật, các em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Gia Lai, Bình Dương, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau với tổng giá trị quà tặng hơn một tỷ đồng.

Nhiều phần quà ý nghĩa được lãnh đạo và các cán bộ Hội đồng Đội Trung ương, địa phương trao đến tận tay trẻ em. (Ảnh: T.T)

Điểm nhấn của chuỗi các hoạt động trong hành trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" là chương trình Trung thu cho em năm 2022 do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo; Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội, Nhà Thiếu nhi Tỉnh Kiên Giang tổ chức vào tối ngày 07/9/2022 (12/8 âm lịch) tại Khu Du lịch Phú Điền, Tỉnh Kiên Giang với sự tham gia của hơn 1.000 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Tại đây, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành đã trao tặng hàng ngàn suất quà cho các em; đồng thời tại chương trình Hội đồng Đội Trung ương đã trao bảo trợ dài hạn cho 27 em thiếu nhi mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang với số tiền bảo trợ 2 triệu đồng/tháng/em.

Tổng số tiền bảo trợ trong năm học 2022 - 2023 dành cho các em là 648 triệu đồng.