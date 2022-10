Mỹ: Gen Z "ngấm" tác hại của làm việc từ xa

Sau quãng thời gian dài làm việc tại nhà do dịch Covid-19 hoặc thế hệ nhân viên mới đang trong quá trình thực tập trực tuyến, các bạn trẻ đã nhận thức rõ những hạn chế khi làm việc từ xa.

(Ảnh: Bloomberg).

Theo một cuộc khảo sát mới từ Harris Poll, những người trẻ mới gia nhập lực lượng lao động tại Mỹ với tư cách là thực tập sinh hoặc nhân viên mới được tuyển dụng gặp phải tình trạng văn phòng trống một nửa, người quản lý vắng mặt và ít có cơ hội kết nối với đồng nghiệp.

Hơn một nửa đối tượng khảo sát thuộc Gen Z cho biết, làm việc từ xa khiến việc thiết lập kết nối các mối quan hệ trở nên khó khăn. Trong đó, 55% cảm thấy như đang bỏ lỡ một bước quan trọng khi trưởng thành do đại dịch ảnh hưởng đến văn hóa công sở.

Điều này hoàn toàn trái ngược với quan niệm phổ biến rằng Gen Z coi trọng việc làm việc tại nhà hơn các đồng nghiệp thuộc thế hệ trước. Trên thực tế, một báo cáo gần đây của Viện nghiên cứu ADP tiết lộ, hơn 70% người lao động từ 18 đến 24 tuổi sẽ cân nhắc tìm kiếm một công việc khác nếu chủ doanh nghiệp bắt buộc nhân viên làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

Dữ liệu của Harris Poll đã vẽ lên một bức tranh nhiều sắc thái hơn: Những người trẻ tuổi ở Mỹ muốn có chút tự do và linh hoạt, nhưng cũng cần có nền móng và hướng dẫn để thăng tiến trong lĩnh vực của mình.

2/3 số người được hỏi đồng ý rằng việc thấu hiểu văn hóa công sở là điều cần thiết cho sự nghiệp và 57% nhận định thời gian tiếp xúc với đồng nghiệp là quan trọng. Trong khi đó, đối với 37% những bạn trẻ có hình thức làm việc hoàn toàn từ xa hoặc kết hợp cả hai hình thức cảm thấy như bị tụt hậu so với đồng nghiệp làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

Nguyên nhân do đâu mà có sự mất kết nối trong sắp xếp công việc? Trong 46% sinh viên thực tập làm việc từ xa, hơn 1/3 cho biết quản lý của họ đang làm việc ở văn phòng. Còn đối với 33% thực tập sinh làm việc trực tiếp, gần 1/4 cho biết người quản lý của họ đang làm việc từ xa.

Có lẽ không quá đáng ngạc nhiên khi 2/3 số thực tập sinh từ xa và hơn một nửa số thực tập sinh nói chung cảm thấy lạc lõng tại nơi làm việc. 56% các bạn trẻ tham gia khảo sát cho biết làm việc từ xa hoặc kết hợp giữa từ xa và tại văn phòng khiến họ khó hiểu và khó tham gia vào văn hóa nơi làm việc.

Các công ty như Apple Inc. và Peloton Interactive Inc. đã yêu cầu nhân viên tại Mỹ quay trở lại và làm việc trực tiếp ở công ty. Goldman Sachs Group Inc. và Morgan Stanley đang gỡ bỏ các "rào cản" để nhân viên dần có thể quay trở lại làm việc toàn thời gian ở văn phòng.