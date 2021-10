Mê mẩn sắc vóc thanh xuân gợi cảm của nữ sinh viên ngành Quan hệ công chúng

Dân trí Võ Phương Uyên (sinh năm 2001) hiện đang theo học ngành Quan hệ công chúng, trường ĐH Văn Lang.

Võ Phương Uyên "gieo thương nhớ" cho người đối diện không chỉ với gương mặt ưa nhìn, đường nét hài hòa mà còn nhờ nét gợi cảm, quyến rũ được tôn triệt để nhờ phong cách sexy.

Với phong cách gợi cảm, Phương Uyên khoe triệt để nét đẹp hình thể tràn đầy sức sống của mình.

Nữ sinh luôn tự nhắc nhở rằng: "Đừng chờ đợi ai đó yêu thương, hãy học cách yêu thương chính bản thân mình".

Với Uyên, để có thể quan tâm, yêu người khác hết lòng thì trước hết phải biết tự yêu. Điều này không có nghĩa rằng trong mọi trường hợp chỉ chăm chăm để ý cảm xúc của bản thân mà mặc kệ người khác.

Uyên chia sẻ: "Tự yêu ở đây có nghĩa là biết bản thân cần gì, làm như thế nào để giúp mình tốt hơn mỗi ngày nhưng cũng không ảnh hưởng đến người khác. Em luôn may mắn vì nhận được sự yêu thương, ủng hộ của gia đình, bạn bè xung quanh. Đó cũng là động lực để em cố gắng thực hiện những mục tiêu của mình".

Hiện tại, Uyên cũng được mọi người biết đến là một Influencer - người có tầm ảnh hưởng, có khả năng ảnh hưởng đến quyết định, hành vi mua hàng của nhóm khách hàng mục tiêu. Trong công việc, cô luôn nghiêm túc và nhiệt huyết.

Thiếu nữ 2K cho rằng, không nên nhận quảng cáo hời hợt, vì bản thân phải có sự trải nghiệm thì mới có được những cảm nhận chân thật. Hơn thế nữa, nhờ những người yêu quý, ủng hộ cô trên mạng xã hội nên cô có nhiều cơ hội phát triển với lĩnh vực này. Công việc này cũng giúp Uyên mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội cũng như có được một khoản thu nhập.

Uyên cũng rất biết cách tạo dáng để phô diễn nét đẹp. Cô hãnh diện với những gì đang có ở hiện tại và không ngừng nỗ lực cho mục tiêu ở tương lai.

Sở hữu nhan sắc xinh xắn, nước da trắng ngần, Phương Uyên mong muốn truyền tải thông điệp tới các bạn gái: "Hãy ngừng so sánh, không có bất cứ ai trên thế giới này giống bạn cả và mọi so sánh đều là khập khiễng. Người duy nhất xứng đáng để bạn so sánh chính là bản thân bạn mà thôi". Uyên xem đó là quan điểm đúng mà soi vào, nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bí quyết chăm sóc sắc đẹp của Uyên là uống nhiều nước và đi ngủ sớm.

Là nữ sinh thế hệ Gen Z, Phương Uyên biết được tầm quan trọng của ngoại ngữ với sự phát triển toàn diện. Ngoài kiến thức chuyên ngành, Uyên cũng chú trọng nâng cao vốn ngoại ngữ.

"Ngành nghề em học liên quan đến truyền thông nên chắc chắn không thể thiếu hụt được ngoại ngữ. Muốn phát triển nghề nghiệp, gặp gỡ, giao lưu với người nước ngoài thì bản thân phải tự tin với ngoại ngữ. Em hiểu tầm quan trọng của nó nên luôn cố gắng để trau dồi", Uyên kể.

Phương Uyên cũng hạnh phúc chia sẻ hiện tại cô đang trong mối quan hệ yêu đương ngọt ngào. Với Uyên, tình yêu là một phần của cuộc sống, nhờ có cảm xúc yêu mà mọi thứ trở nên đầy sắc màu hơn. Cô và bạn trai luôn cùng nhau hướng tới mục tiêu có được tương lai tươi sáng, thành công.

Uyên chuộng phong cách sexy nhưng không quá đà, phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định.

Nữ sinh thẳng thắn bày tỏ quan điểm về "văn hóa thần tượng": "Bạn có thể thần tượng một ai đó vì họ giỏi giang, nổi bật hay đơn giản chỉ là cách sống của họ đáng được mến mộ. Bạn thần tượng để nỗ lực, sống tốt hơn thì đó là điều tích cực. Nhưng nếu thần tượng có lối sống không tốt mà vẫn bất chấp bảo vệ cái sai thì không đáng. Bạn có thể hâm mộ nhưng phải biết phân biệt đúng - sai, phải - trái".

"Nếu bạn còn không thấy yêu bản thân mình, thì đừng hy vọng có ai đó yêu bạn".

Mỗi khi gặp phải áp lực phương Uyên thường gạt chúng qua một bên, tìm một nơi yên tĩnh, bình tâm rồi giải quyết. Uyên cho rằng: "Ai trong chúng ta cũng đều có những áp lực, căng thẳng vì cuộc sống không khi nào bằng phẳng cả. Điều quan trọng là thái độ của mình khi gặp phải điều không mong muốn ấy như thế nào. Nếu có thể bình tĩnh, xem xét đa diện thì em tin chắc rằng sẽ tìm thấy hướng giải quyết. Thế nên, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng hãy nhìn mọi thứ với thái độ lạc quan".

Phương Uyên coi trọng kỹ năng làm việc. Bởi khi có được kỹ năng chuyên môn tốt thì con đường sự nghiệp cũng rộng mở hơn.

Uyên bộc bạch bản thân từng đạt được một số huy chương trong các cuộc thi bơi lội.

Thiếu nữ 20 tuổi cũng mong muốn trở thành cô gái đa sắc màu, không gò bó trong bất cứ khuôn khổ nào.

Tuệ Nhi

Ảnh: NVCC