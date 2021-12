Màn vũ đạo cực "chất", nóng bỏng của sinh viên Đại học Y Hà Nội

Dân trí Trong gala chào tân sinh viên Đại học Y Hà Nội vừa qua, các y, bác sĩ tương lai của CLB nhảy của trường đã thể hiện những bước nhảy điêu luyện, nóng bỏng không kém các vũ công chuyên nghiệp.

Màn vũ đạo cực "chất" của các bác sĩ tương lai chào đón sinh viên mới.

Giống những "cái nôi" đào tạo nhân lực ngành y tế khác, ĐH Y Hà Nội là một ngôi trường có cường độ học tập cao và khối lượng kiến thức lớn. Vì vậy, khi nghe ai đó nói họ là sinh viên trường Y, phản ứng chung của hầu hết mọi người là ngưỡng mộ và cảm thông cho lịch học tập, ôn thi, thực hành dày đặc. Nhưng sinh viên của ngôi trường giàu truyền thống này không những giỏi giang mà còn vô cùng năng động.

CLB nhảy của ĐH Y Hà Nội từng tham gia nhiều cuộc thi bán chuyên và giành thành tích đáng nể.

Sinh viên đại học Y Hà Nội vừa trải qua đêm nhạc hội đón tân sinh viên thông qua hình thức trực tuyến. Màn trình diễn ấn tượng nhất chính là những tiết mục vũ đạo sôi động với những bộ trang phục nóng bỏng của CLB nhảy trong trường. Đây là một lời chào đón đầy bất ngờ với sinh viên trong và ngoài trường, bởi trong mắt nhiều người, các sinh viên ngành y thường là những bạn trẻ "dành cả thanh xuân để học".

Hiện nay, CLB nhảy Đại học Y có khoảng 40 thành viên, thường xuyên luyện tập, chia sẻ niềm đam mê vũ đạo.

Nhóm nhảy của Đại học Y mang tên DR Crew, bắt đầu hoạt động vào năm 2007 và đến tháng 11/2009 chính thức trở thành câu lạc bộ (CLB) của ĐH Y HN với tên gọi là Breaking Dance.

Đến năm 2012, CLB đổi tên thành HMU HipHop Club và giành được nhiều thành tích đáng nể, như tham gia giải đấu VUG các năm 2014 và 2016; giải Ba toàn quốc cuộc thi KPOP Dance For Youth 2019, giải Nhì toàn quốc dự án Em là ánh nắng - Dự án chống quấy rối tình dục do CSAGA tổ chức, Lọt top 20 cuộc thi Dance For Youth 2020, tham gia thi giải VUG 2021.

Tháng 4/2020, CLB - nhóm nhảy của trường đổi tên thành HMU Dance Club và giữ tới thời điểm hiện tại.

Leader của CLB nhảy - Trịnh Ngọc Diệp, lớp Y3 Y học Dự phòng cho biết: "Hiện nay, CLB nhảy của sinh viên Đại học Y có khoảng 40 thành viên. Đối với chúng mình, nhảy là đam mê của mỗi người. CLB là nơi để các thành viên giao lưu và giải tỏa căng thẳng sau mỗi buổi học, buổi đi thực tập tại viện. Bên cạnh đó nhảy cũng là một hình thức để tập thể dục giúp nâng cao sức khỏe cho các bạn. Sinh viên ngành y không chỉ biết học mà hoạt động ngoại khóa cũng rất năng nổ. Ngược lại, nhiều bạn dancer trong nhóm HMU Dance Club cũng đạt được nhiều thành tích trong học tập, đạt học bổng của trường."

Trong đêm nhạc hội chào tân sinh viên vừa qua, câu lạc bộ nhảy đảm nhận 3 tiết mục.

Đối với cá nhân Ngọc Diệp, ấn tượng lớn nhất của cô là khi chứng kiến sự thay đổi của các bạn, các em khóa dưới từ khi mới gia nhập câu lạc bộ, nhảy còn yếu, không tự tin cho đến khi ai cũng tỏa sáng trên sân khấu.

"Thông thường, CLB tập cố định 2 buổi 1 tuần. Khi nào có sự kiện thì lịch tập tăng thêm tầm 3-4 buổi/tuần, mỗi buổi tập 2-3 tiếng. Vào mùa thi của trường thì chúng mình chỉ tập 1 buổi/tuần vào cuối tuần mà thôi.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chúng mình cũng có gặp khó khăn trong việc tập luyện. Trong đêm nhạc hội chào Tân sinh viên vừa qua, CLB nhảy đảm nhận 3 tiết mục, nên các thành viên phải chia lịch tập từng bài để giới hạn được số lượng người.

Ngoài ra, suốt thời gian tập luyện, tổng duyệt, tất cả các thành viên đều phải đeo khẩu trang, đảm bảo nghiêm ngặt các quy tắc chống dịch nên đôi lúc cảm thấy hơi "đuối". Tuy nhiên, việc được cùng nhau cống hiến cho các hoạt động của trường đối với chúng mình đã là một niềm hạnh phúc rồi" - Ngọc Diệp chia sẻ.

Hoạt động mạnh mẽ của CLB nhảy của ĐH Y Hà Nội cho thấy sinh viên ngành y không chỉ biết "dành cả thanh xuân để học" mà hoạt động ngoại khóa cũng rất năng nổ.

Với sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động ngoại khóa, các sinh viên Đại học Y Hà Nội nói chung và các thành viên của CLB nhảy của trường nói riêng không những có được những kỉ niệm khó quên mà còn tích lũy cho mình những kỹ năng và kiến thức cần thiết bên ngoài giảng đường, lan tỏa nhiệt huyết và năng lượng tích cực của tuổi trẻ đến đông đảo cộng đồng.

Hồng Minh

Ảnh và clip: NVCC