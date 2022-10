Hẹn hò qua ứng dụng: Cảnh báo bị lừa từ tiền bạc tới sự trong trắng

Thời đại công nghệ ngày càng phát triển kết hợp cuộc sống quá bận rộn khiến nhiều người không có thời gian tìm hiểu, hẹn hò với bạn khác giới, các ứng dụng hẹn hò đã trở thành phương tiện gặp gỡ online rất được ưa chuộng.

Có thể kể đến một số ứng dụng phổ biến những năm gần đây như Tinder, Bumble, Badoo, Facebook Dating..., với giao diện đẹp và dễ sử dụng.

Sau khi tạo một profile (tiểu sử) đẹp cùng với những bức ảnh tuyệt vời của bản thân, người dùng dễ dàng tham gia "phiên chợ tình online". Quẹt trái nếu bạn cảm thấy đối tượng không phù hợp và quẹt phải khi bạn gặp được người có ngoại hình và phần mô tả ấn tượng.

Nếu bạn và đối phương cùng quẹt phải sẽ dẫn tới "match" (tương thích), từ đó có thể trò chuyện, nhắn tin. Thậm chí nếu hợp nhau thì một buổi gặp mặt xảy ra cũng sẽ là chuyện bình thường.

Một số ứng dụng hẹn hò phổ biến (Ảnh: Thu Ngân).

Đối tượng sử dụng những ứng dụng hẹn hò được hướng đến là các bạn trẻ Gen Z (18-25 tuổi). Họ tham gia những ứng dụng này với nhiều mục đích khác nhau, đa phần là để tìm người trò chuyện, tâm sự, thậm chí tiến tới một mối quan hệ xa hơn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng tìm được người thương đích thực sau những thao tác quẹt đó, vô vàn trường hợp éo le, thậm chí đau lòng đã xảy ra.

"Mạng ảo" nên "người cũng ảo"

Những trường hợp trên ảnh không khác gì các hotboy, hotgirl, khoe cuộc sống giàu sang đầy mơ ước nhưng thực chất ngoài đời trái ngược hoàn toàn đã không còn xa lạ.

Một câu chuyện cười ra nước mắt được bạn Hoàng Thanh Ninh (19 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) kể lại: "Mình có làm quen với một anh chàng người Hải Phòng qua ứng dụng hẹn hò.

Trong ảnh anh có ngoại hình ấn tượng, cao ráo, biết cách ăn mặc và trông khá chỉn chu, sạch sẽ. Anh đề nghị gặp mặt ngoài đời và mình đã đồng ý. Tuy nhiên mọi thứ không như tưởng tượng, anh chỉ cao ngang mình tầm 1,63m dù trong tiểu sử ghi 1,8m.

Những gì mình được nghe trong buổi gặp mặt là lời mời gọi tham gia dịch vụ của tiệm làm đẹp mà anh đang kinh doanh, thậm chí yêu cầu rủ cả bạn bè mình đến đó.

Sau buổi gặp mặt đấy mình đã chấm dứt liên lạc, tuy nhiên anh ta đã gọi hàng chục cuộc giữa đêm, dùng những từ ngữ bất lịch sự để nói chuyện với lý do là mình cắt đứt liên hệ có nghĩa không tôn trọng anh ta, thật là khó hiểu".

Thanh Ninh gặp gỡ đối phương ngoài đời (Ảnh: NVCC).

Một trường hợp khác của bạn Nguyễn Lan Chi (21 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đã chứng minh việc cần cảnh giác với các đối tượng lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò.

"Mình đã gặp gỡ và đi chơi cùng bạn trai này vài lần. Mình quen bạn đó qua ứng dụng Bumble. Những buổi đầu gặp mặt, bạn rất hào phóng khi trả tiền cho tất cả bữa ăn, thậm chí mình ngỏ ý trả tiền nhưng bạn cũng không đồng ý.

Tuy nhiên, lần gần đây nhất khi chúng mình hẹn nhau đi xem phim, bạn trai ấy đã nghe một cuộc gọi trong lúc đợi, sau đó có hỏi vay mình 5 triệu với lý do mẹ ốm phải nhập viện gấp, tài khoản của anh ta không đủ tiền và hứa hẹn có lương sẽ trả ngay cho mình.

Nghe xong thú thật mình cũng bối rối nhưng vì tin tưởng nên mình đã cho vay và ngay sau hôm đấy thì người mà mình tin tưởng đã cắt đứt liên lạc và mất tích, số tiền đó đã không cánh mà bay", Lan Chi chia sẻ.

Tìm bạn đời nhưng lại trở thành bạn tình

Các ứng dụng hẹn hò hiện nay không còn đơn thuần chỉ dừng lại ở mục đích ghép đôi.

Người dùng sẽ không còn bất ngờ khi bắt gặp những tiểu sử có nội dung như tìm SGBB (sugar baby - người cần được bao nuôi), FWB (friend with benefit - bạn tình), ONS (one night stand - tình một đêm)..., khi lướt các ứng dụng này.

Một profile (tiểu sử) với nội dung độc hại trên ứng dụng Tinder (Ảnh: NVCC).

Rủi ro người dùng có thể gặp phải, đặc biệt đối với các bạn gái khi gặp đối phương ngoài đời chính là bị sàm sỡ, quấy rối tình dục.

Bạn Nguyễn Mai Linh (20 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện thực tế mà chính cô trải qua: "Mình có làm quen với một anh qua Tinder. Anh rất tinh tế và chiều mình. Chúng mình đã hẹn hò hai lần và bởi khá thích nhau nên đã có nhiều hành động thân mật như một đôi rồi.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu ở buổi đi chơi thứ ba. Vừa ngồi cà phê được 20 phút thì anh ý lấy lý do kêu chán, hỏi có muốn đi dạo không và mình cũng nghe theo mà không có vấn đề gì.

Trong suốt quãng đường đi, hắn nói những câu vòng vo như "mai anh về quê có nhớ anh không?" hay "anh tự nhiên lạnh quá", hóa ra cuối cùng muốn dụ mình vào nhà nghỉ với lý do "cho ấm".

Tất nhiên mình nhất quyết bảo "không" thậm chí tỏ thái độ tức giận, nhưng không ngờ hắn mặc kệ, đi thẳng vào một nhà nghỉ. Lúc đó mình rất hoảng, bắt anh ta phải đưa mình đến chỗ bạn gần đó bằng được. Đó thật sự là một bài học lớn với chính mình".

Mối nguy hại tiềm ẩn đằng sau những lời tán tỉnh

Trích đoạn tin nhắn trên ứng dụng Tinder với nội dung tán tỉnh (Ảnh: NVCC).

Trường hợp bạn nữ trên còn khá may mắn so với một số nạn nhân không may đã bị những kẻ biến thái rủ rê hẹn hò rồi xâm hại tình dục, cưỡng hiếp.

Trường hợp sau đây của một bạn nữ là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc cả tin, mất cảnh giác khi gặp người lạ.

Bạn Phạm Thu Trang (19 tuổi, ở Thái Bình) tâm sự câu chuyện của mình: "Vì mới từ quê lên Hà Nội học nên mình cảm thấy cô đơn, bởi vậy đã lên một app hẹn hò để tìm người trò chuyện.

Mục đích ban đầu của mình chỉ có vậy thôi, nhưng người ta lại rủ tớ đi chơi, thiết nghĩ chắc không vấn đề đâu nên tớ cũng đồng ý. Bây giờ nghĩ lại tớ hối hận quá, bởi chính khoảnh khắc nhận lời đó đã khiến bản thân rơi vào nguy hiểm.

Anh ta hẹn mình ở một quán rượu, vì biết uống rượu nên mình mới nghĩ những ly cocktail nhẹ nhàng sẽ không khiến tớ bị ảnh hưởng, nào đâu ai ngờ tên này đã bỏ một loại thuốc gì đấy vào ly rượu của tớ trong lúc tớ đi vệ sinh.

Sau khi uống, đầu mình bắt đầu xuất hiện cảm giác choáng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy cả mình và hắn đều trong trạng thái không một mảnh vải che thân trong nhà nghỉ. Thật sự từ sốc cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó.

Mình nhớ lại có lúc đã lơ mơ tỉnh dậy và cố bò ra ngoài cửa, nhưng bởi không còn đủ sức nên bị hắn kéo lại lên giường.

Vấn đề nữa xảy ra ở đây là hắn ta không sử dụng biện pháp an toàn. Mình phải tự đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp để uống. Sau chuyện này, mình đã bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Quá xấu hổ và nhục nhã nên mình không thể nói với ba mẹ và cả bạn bè.

Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy, vài tháng sau, bộ phận sinh dục của mình có dấu hiệu viêm ngứa và đau bụng dữ dội. Mình đi khám và thật tồi tệ, bác sĩ chẩn đoán bị viêm lộ tử cung âm đạo giai đoạn 3.

Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này. Mình thật sự không biết phải làm như thế nào bởi vì giấu bố mẹ nên không có tiền mua cả thuốc để chữa".

Đã có rất nhiều vụ việc không may xảy ra, nạn nhân chủ yếu vì cảm thấy xấu hổ mà không lên tiếng, trong khi những vụ việc đáng tiếc như thế vẫn tiếp tục xảy ra.

Đối tượng hướng đến các nạn nhân là sinh viên xa gia đình lên thành phố, đánh vào tâm lý cô đơn muốn có người bầu bạn, những cô gái nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật ong bướm, thậm chí không chỉ nữ giới mà nam giới cũng sẽ là nạn nhân của tội phạm tình dục qua ứng dụng hẹn hò.

Sử dụng ứng dụng hẹn hò hiện đại một cách thông minh

Tất nhiên, không thể đánh đồng tất cả những người sử dụng ứng dụng hẹn hò đều có ý đồ không tốt. Trên thực tế, đã có nhiều đôi nên duyên khi tham gia các ứng dụng này.

Qua đó ta thấy rằng ứng dụng hẹn hò không xấu, tất cả phụ thuộc vào mục đích người sử dụng. Tinder, Bumble..., cũng như một xã hội thu nhỏ, chúng ta có thể gặp người tốt nhưng cũng không thiếu kẻ xấu.

Để việc hẹn hò qua ứng dụng công nghệ được sử dụng với mục đích đúng và an toàn, mỗi người cần đề cao cảnh giác, hãy tìm hiểu đối tượng thật kỹ rồi mới đi đến quyết định đồng ý gặp, không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.

Đừng đồng ý gặp mặt đi uống đồ có cồn hay những thứ có thể đẩy bạn vào tròng của kẻ xấu.

Hãy luôn đặt mình vào vòng an toàn, tự trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết để bảo vệ chính mình.

Nếu nghi ngờ sẽ có khả năng xảy ra tình huống xấu, cố gắng lập tức tìm lý do đi về và báo cáo tài khoản người đó. Ngoài ra, nếu bạn đã gặp phải chuyện không hay, hãy báo với cơ quan chức năng, chính quyền để xử lý.

*Tên các nhân vật trong bài đã có sự thay đổi.