Gen Z Mỹ loay hoay trong "ma trận" ứng dụng hẹn hò

Đầu năm nay, một người dùng trên mạng xã hội Twitter đã đăng một dòng tweet với nội dung hỏi: "Những người đã kết hôn có cảm thấy Gen Z đang hẹn hò với tốc độ quá nhanh hay không?"

Câu trả lời là "Có".

Việc hẹn hò qua ứng dụng ngày càng phổ biến với giới trẻ (Ảnh: Getty Images).

Không cần phải tìm kiếm đâu xa, bạn cũng thể thấy việc hẹn hò thời hiện đại rối tinh rối mù.

Tại sao một nhóm trên Facebook có tên "Are We Dating The Same Guy NYC?" (Tạm dịch: "Liệu chúng ta có đang hẹn hò với cùng một chàng trai ở New York không?") lại thu hút tới hơn 18.000 thành viên?

Tại sao những người độc thân lại cần những từ vựng hoàn toàn mới như "ghosting" (cắt đứt liên lạc mà không một lời giải thích) hay "trap" (lừa tình) để mô tả nguy cơ họ có thể gặp phải trong một mối quan hệ?

Các ứng dụng hẹn hò được cho là nguyên nhân chính khiến cho việc hẹn hò của Gen Z khác với các thế hệ trước. Ở Mỹ, gần một nửa số người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 29 từng sử dụng ứng dụng hẹn hò. Và cứ khoảng 10 người Mỹ thì có 1 người cho biết họ đã từng ở trong một "mối quan hệ nghiêm túc hoặc đã kết hôn" với người mà họ gặp qua dịch vụ hẹn hò.

Những con số này thoạt nhìn có vẻ khả quan, nhưng còn một vấn đề khác, đó là tỷ lệ người Mỹ trong độ tuổi từ 25 đến 50 chưa từng kết hôn đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1970.

Tỷ lệ kết hôn thấp, cùng với việc sử dụng nhiều ứng dụng hẹn hò, khiến cho những thanh niên có ý định nghiêm túc trong việc tìm kiếm bạn đời cảm thấy lo lắng. Giới trẻ đang tốn thời gian với các ứng dụng hẹn hò nhưng vẫn không thể tìm thấy một mối quan hệ thực sự dẫn đến hôn nhân.

Một số bạn trẻ không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm hẹn hò trực tuyến của bản thân. Có những người thực sự cho rằng nên sử dụng ảnh của bạn bè thay vì ảnh của bản thân trên ứng dụng hẹn hò. Có những cô gái tin rằng khi một chàng trai đối xử tốt với bạn có nghĩa là anh ta đang có ý đồ gì đó.

Điều gì khiến cho những sự cố hẹn hò trở thành chủ đề trò chuyện kéo dài hàng năm trời, để rồi gây ra bóng ma tâm lý cho người bị tổn thương? Điều gì làm cho những buổi hẹn hò đầu tiên khiến bạn phải tự hỏi liệu vấn đề có phải do bản thân mình không?

Có lẽ vấn đề không nằm ở phía bạn, cũng không phải ở phía đối phương. Vấn đề có thể nằm ở chính các ứng dụng hẹn hò. Các ứng dụng này được cho là sẽ khiến người dùng thấy mệt mỏi vì phải đưa ra quyết định nhanh chóng nên dễ sai lầm nếu chỉ dựa vào thông tin cá nhân trên mạng.

Nhà trị liệu tâm lý Leighya Richard đã làm rõ vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn vào năm nay. Bà nhìn thấy sự mệt mỏi của những khách hàng độc thân khi phải liên tục đưa ra quyết định.

Họ cảm thấy khó khăn khi có quá nhiều đối tượng tiềm năng và không biết nên chọn ai. Áp lực này có thể dẫn đến những quyết định bốc đồng và những cuộc hẹn hò không mấy tốt đẹp.

Thậm chí, một số khách hàng của bà đã từ bỏ việc tìm kiếm đối tượng vì chỉ cần nghĩ đến việc này thôi đã khiến tinh thần và cảm xúc đều mệt mỏi.

Không có gì ngạc nhiên khi nhiều Gen Z ở Mỹ nghĩ rằng hẹn hò và kết hôn là một viễn cảnh vô vọng. Theo một cuộc khảo sát năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 42% những người từng hẹn hò trực tuyến mô tả trải nghiệm của mình là "rất hoặc phần nào đó tiêu cực".

Một nghiên cứu khác của Đại học Bắc Texas năm 2016 lại cho thấy, tất cả những thao tác vuốt, quẹt trái phải màn hình điện thoại và ra quyết định chớp nhoáng dựa trên một vài bức ảnh cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của một người.

Chưa kể, nhiều người còn cảm thấy họ dành phần lớn thời gian cho việc tìm kiếm đối tượng hẹn hò chứ không thực sự tham gia một buổi hẹn hò chân chính nào. Trung bình, người dùng phải mất 56 lần ghép cặp trên ứng dụng hẹn hò mới có một buổi gặp mặt trực tiếp.

Tin xấu là các ứng dụng hẹn hò có lẽ vẫn sẽ tồn tại, do các tiêu chuẩn thay đổi và sự gia tăng của hoạt động trực tuyến nói chung. Tin tốt là mọi người đang bắt đầu phát triển các ứng dụng nhằm giúp những người độc thân có được những mối quan hệ nghiêm túc, có ý nghĩa và viên mãn.

Thay vì khiến bạn mải mê với vô số lần ghép cặp và kiếm lợi nhuận từ dữ liệu người dùng, các ứng dụng hẹn hò nên tập trung vào việc giúp người dùng bước ra khỏi thế giới ảo bằng cách hiển thị cho họ các kết quả tiềm năng và thực sự tương thích.

Các nhà phát triển của một số ứng dụng đã cố gắng giải quyết một phần vấn đề này bằng nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng cuối cùng, người dùng vẫn gặp phải vấn đề tương tự.

Các dịch vụ hẹn hò mới như Cuffed, do Kyle Kashuv sáng lập, nhận thấy rằng mặc dù sự hấp dẫn rõ ràng rất quan trọng, nhưng việc chia sẻ các giá trị cốt lõi mới là điều tạo nên một mối quan hệ lâu bền.

Cuffed chỉ hiển thị cho người dùng các kết quả tương thích cao với các giá trị mà người dùng hướng đến, đặc biệt ở tốc độ chậm hơn và tự nhiên hơn nhiều. Ứng dụng mới này cũng khuyến khích mọi người đặt điện thoại xuống và lên đồ đi hẹn hò.

Cuffed còn sử dụng AI để tìm hiểu sở thích thực sự của người dùng, từ đó có khả năng loại bỏ vấn đề "bạn thân" từng khiến nhiều người dùng ứng dụng hẹn hò thất vọng. Kết quả là mỗi lần ghép cặp đều có mức độ phù hợp cao hơn lần trước đó.

Nhìn chung, rõ ràng thế giới có công nghệ để trợ giúp những cặp đôi có được hạnh phúc. Thế hệ trẻ nên khai thác điều này.

Năm 2022 đánh dấu một thập kỷ kể từ khi các ứng dụng hẹn hò và kết nối trở thành xu hướng. Trong thập kỷ đó, chúng ta đã học được rằng dành nhiều thời gian hơn cho các ứng dụng hẹn hò không chắc chắn giúp việc hẹn hò trở nên dễ dàng hơn.

Khi Gen Z trưởng thành hơn, cơ hội loại bỏ các nền tảng chỉ muốn tập trung vào số lượng người dùng để thu thập dữ liệu sẽ tăng lên. Các bạn trẻ sẽ thoát khỏi các ứng dụng, đặt điện thoại xuống và hẹn hò với những người thực sự phù hợp.