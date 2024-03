Hai tiểu thư Gen Z nổi đình đám của gia tộc tài phiệt Samsung

Truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin, Lee Won Ju đỗ vào hai trường đại học danh tiếng của Mỹ là Harvard và Brown nhưng cuối cùng chọn bến đỗ là Colorado College. Tuy nhiên mới đây, theo The Korea Times, ái nữ nhà tài phiệt Hàn Quốc trở thành thực tập sinh tại The Simmons Center for Global Chicago - tổ chức phi chính phủ ở Chicago, Mỹ. Trang web chính thức của cơ quan này cho biết, cô thực tập tại đây dưới tên tiếng Anh là Madison Lee và có đôi dòng giới thiệu về bản thân: "Tôi đến từ Seoul, Hàn Quốc nhưng sinh ra ở thành phố New York, Mỹ. Tôi đang là sinh viên năm thứ hai tại Đại học Chicago, chuyên ngành Khoa học dữ liệu".