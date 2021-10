Giới trẻ Trung Quốc không muốn kết hôn nhưng "nghiện" xem show hẹn hò

Dân trí Các chương trình hẹn hò không chỉ mang lại sự giải trí lãng mạn mà còn trở thành nơi nhiều bạn trẻ tìm đến để học hỏi bí kíp về các mối quan hệ.

Hàng chục chương trình với mục tiêu hướng đến nhóm khán giả độc thân, từ những phụ nữ trung niên cho đến những người đã ly hôn, "muốn đi bước nữa" ở Trung Quốc đã nở rộ trên các nền tảng như Mango TV, Tencent Video và Bilibili.

Mới đây, "gã khổng lồ" phát trực tuyến iQiyi đã công bố ra mắt chương trình hẹn hò mới với tựa đề "My best Friend's Love", bên cạnh loạt show ăn khách hiện có như "I Like You Me Too" hay "The Secret X".

Theo Hu Yuxin, nhà phân tích cấp cao của công ty nghiên cứu thị trường Analysys, những chương trình giải trí như vậy ngày càng thu hút phụ nữ trẻ, độc thân ở các thành phố hạng nhất và hạng hai. Họ chưa sẵn sàng yêu đương, ngại lập gia đình nhưng lại khao khát sự lãng mạn. Hu cho biết, các chương trình hẹn hò có sự phát triển đa dạng trong những năm qua nhờ nhu cầu ngày càng tăng.

Theo Sixth Tone, Hu đã đề cập đến bình luận của khách mời - vốn là một yếu tố quan trọng của các show hẹn hò Trung Quốc. "Show hẹn hò thuộc thể loại chương trình tạp kỹ tình cảm".

Người trẻ xem và học hỏi bí kíp từ các show hẹn hò (Ảnh: Bilibili).

Xia Yiyan (19 tuổi), một sinh viên đến từ tỉnh Hà Nam, cho hay, cô chưa bao giờ hẹn hò. Cô xem các chương trình này như một điểm khởi đầu cho sự lãng mạn. Nữ sinh tò mò muốn khám phá bí quyết hẹn hò thông qua các chương trình thực tế thay vì các bộ phim truyền hình hư cấu.

"Các cá nhân bình thường khác với người nổi tiếng, họ dám thể hiện cảm xúc thật như ghen tỵ và tức giận", cô nói.

Trong khi đó, một số khán giả đã có mối quan hệ yêu đương cho biết, họ cũng xem các chương trình hẹn hò để học hỏi từ những người tham gia.

Veronica Tan, một giảng viên đại học mới cưới ở Bắc Kinh, cho biết cô đã theo dõi chương trình hẹn hò dành cho người ly hôn "See You Again" của Mango TV vì ý tưởng mới mẻ. Thêm vào đó, hầu hết các chương trình khác có vẻ khá "giả tạo" đối với cô. Tan nói: "Tôi cũng muốn học hỏi một số bí quyết về cách quản lý cuộc hôn nhân của mình".

HÌnh ảnh cắt từ "See You Again" - chương trình hẹn hò dành cho người đã ly hôn "hút" đông đảo lượt xem (Nguồn: Weibo).

Lượng người xem ngày càng tăng đã tạo cơ hội cho các nền tảng kết nối với khán giả ở mức độ cảm xúc. Không giống như chương trình hẹn hò nổi tiếng từ thập kỷ trước, những người trong ngành cho biết các show hiện tại đa dạng và tập trung nhiều hơn vào cảm xúc, giá trị, thay vì chỉ đơn giản là ghép đôi mọi người.

Chúng tôi muốn giới thiệu hình ảnh của một thế hệ mới và chứng kiến những quan điểm thay đổi của họ về cuộc sống, các mối quan hệ và hôn nhân,", Fox Yang (Phó chủ tịch của Bilibili), chia sẻ với Southern Weekly, đề cập đến chương trình ăn khách "Dating Agency for Post-'90s" được phát sóng vào tháng 8.

Chương trình này nhằm mục đích giúp những người thuộc thế hệ trẻ tìm thấy các mối quan hệ lành mạnh bằng cách yêu cầu một khách nữ bắt đầu cuộc trò chuyện với 32 đối tác nam và bước vào các phòng có chủ đề là "tương lai", "quá khứ", "sở thích" hoặc "giá trị".

Han Siqi, một nhà phê bình phim và truyền hình nói rằng, trong khi một số khán giả thích xem các chương trình hẹn hò để tìm hiểu về các mối quan hệ, đó là "một lĩnh vực thử nghiệm" đối với những người khác.

"Người xem có thể đặt mình vào các nhân vật để nhận ra hoặc lật đổ hệ thống giá trị hiện có của họ. Các chương trình hẹn hò là sự phản ánh của các giá trị xã hội hiện tại", bà nói thêm.

Zhai Chao (25 tuổi), đang trong một mối quan hệ lâu dài, cho biết những chương trình hẹn hò đã giúp cô hiểu được sự phức tạp của cảm xúc con người.

"Những chương trình này hấp dẫn tôi bởi vì có thể thấy nhiều phẩm chất và tính cách ở một người. Mọi người cần cởi mở hơn và hãy là chính mình và bạn không thể đánh giá bất cứ ai".

T.N

Theo Sixth Tone