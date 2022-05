Gen Z tìm kiếm sự ổn định bằng những điều xưa cũ

Gen Z chính là thế hệ đông đảo nhất trong lịch sử (Ảnh: Getty).

Gen Z là thế hệ đầu tiên được lớn lên trong kỷ nguyên kỹ thuật số, nên họ rất thành thạo việc sử dụng mạng xã hội, điện thoại, và các trang web trên mạng. Nhưng thú vị thay, Gen Z giờ đây đang rời xa một vài các ứng dụng công nghệ để tìm lại quá khứ. Chính sự chuyển dịch này đã kéo theo sự trở lại của các chuỗi cửa hàng sách truyền thống và các loại máy ảnh dùng một lần.

Bài viết này sẽ chỉ ra những lý do vì sao Gen Z lại yêu thích những điều "xưa cũ":

1. Lợi ích riêng biệt

Gen Z hiểu rằng ứng dụng kỹ thuật số không phải lúc nào cũng tốt hơn so với các thiết bị analog. Một ví dụ điển hình cho quan điểm này chính là sách điện tử và sách bìa cứng. Theo cuốn The Shallows của tác giả Nicolas Carr, cầm một quyển sách trên tay giúp con người lưu trữ thông tin sâu sắc hơn so với đọc sách điện tử. Gen Z đã phát hiện được điều này, và đó là lý do chính khiến họ hỗ trợ sự trở lại của những cửa hàng sách truyền thống.

2. Sự bền vững và tiết kiệm chi phí

Vấn đề môi trường toàn cầu luôn được Gen Z ưu tiên hàng đầu. Vì lẽ đó, họ chọn mua những mặt hàng đã qua sử dụng để hướng tới một thế giới bền vững, xanh sạch hơn. Ngoài ra, những mặt hàng đã qua sử dụng thông thường rẻ hơn hẳn so với đồ mới, nên Gen Z chọn lựa phương thức mua sắm này để tiết kiệm chi phí.

3. Chạy trốn khỏi công nghệ

Trong tiềm thức của Gen Z, kỷ nguyên kỹ thuật số không bao giờ dừng lại. Nó như một công tắc luôn bật, xuất hiện ở khắp mọi nơi, không cho con người không gian riêng tư, thời gian để nghỉ ngơi hay suy nghĩ. Những bất cập này đã sớm khiến Gen Z mệt mỏi vì công nghệ.

4. Sự ổn định

Khi con người đối mặt với sự bất ổn, họ luôn tìm lại về thời kỳ ổn định. Gen Z đã chứng kiến cuộc Đại suy thoái 2008-2009, Đại dịch Covid-19, và xung đột giữa Nga và Ukraine. Vì lẽ đó, họ có cái nhìn tích cực với thời đại tiền nhiệm, một thời kỳ chưa bị kỹ thuật số thống trị, để tìm kiếm sự ổn định.

5. Trải nghiệm cảm xúc

Sự trở lại của những chiếc đĩa than âm nhạc, những chiếc máy ảnh sử dụng một lần, và băng cassette đã chứng minh được tầm quan trọng của những thiết bị cầm tay trong thời đại công nghệ phi vật lý. Những thiết bị vật lý giúp khôi phục lại trải nghiệm cảm xúc trong cuộc sống, điều tưởng chừng đã biến mất khi âm nhạc và máy ảnh đều được tích hợp vào điện thoại di động.