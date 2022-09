Gen Z tạo nên kỷ nguyên mới cho ngành giải trí

Gen Z luôn tiên phong về thay đổi công nghệ trong lối sống và thói quen truyền thông bằng việc sử dụng hàng loạt yếu tố trong thế hệ thứ 3 của internet (Web3), cũng như thế hệ thương mại sử dụng cơ chế Web2. Nghiên cứu mới của Vice Media Group và đơn vị Razorfish của Publicis Groupe cũng ủng hộ lý thuyết này.

Bộ sưu tập NFT các nhân vật độc đáo CryptoPunk được giới thiệu trên bảng kỹ thuật số ở Quảng trường Thời đại (Mỹ) hôm 12/5/2021 (Ảnh: Alexi Rosenfeld/Getty Images).

Thuật ngữ Web2 đề cập đến phiên bản của internet mà hầu hết chúng ta biết ngày nay; đó là thế hệ internet được quản lý bởi các công ty cung cấp dịch vụ để đổi lấy dữ liệu cá nhân của bạn. Trong khi đó, Web3 là phiên bản cải tiến thứ ba của internet, kết nối dữ liệu với nhau theo cách phi tập trung, nhằm mang lại trải nghiệm người dùng nhanh và được cá nhân hóa hơn bằng cách tạo ra các trang web và các ứng dụng thông minh.

Nghiên cứu gần đây có tiêu đề The Metaverse: A View from Inside cho thấy Gen Z đang dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động liên quan đến Metaverse. Đồng thời, thế hệ trẻ ngày nay cập nhật các hoạt động trực tuyến của mình nhiều hơn so với bất kỳ thế hệ nào trước đây.

57% người được khảo sát cho biết họ cảm thấy tự do hơn khi thể hiện bản thân trên mạng xã hội so với ngoài đời thực. Trong khi đó, 45% cho rằng những gì họ thể hiện trong thế giới ảo là cách diễn giải chính xác hơn về tính cách của họ.

Doanh thu của Metaverse cho đến nay chủ yếu đến từ việc mua bán hàng hóa kỹ thuật số dưới dạng quần áo hoặc các phần thưởng trong trò chơi dưới dạng NFT (là một tài sản ảo đại diện cho các vật phẩm trong thế giới thực như nghệ thuật, âm nhạc, vật phẩm game, và video).

Gen Z đang tiếp tục áp dụng tốt lĩnh vực kỹ thuật số này và có khả năng biến nó thành một phần cụ thể trong công việc kinh doanh hoặc lối sống hàng ngày của họ.

Các thương hiệu được định vị nhằm tận dụng lợi thế này nhiều nhất, có thể bắt kịp với thị trường và xu hướng lối sống của khách hàng trẻ. Sản phẩm hay những game có các yếu tố kỹ thuật số cũng được coi là một lựa chọn khả thi để thu hút Gen Z.

Các trào lưu phổ biến trên mạng xã hội

Theo Zach Hirsch - một Gen Z có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội và là nhà đồng sáng lập Mozverse, việc thế hệ trẻ thúc đẩy thế giới kỹ thuật số sẽ là một xu hướng đúng đắn.

Những người trẻ tuổi có vai trò quan trọng quyết định xu hướng lớn hơn nhiều so với bất kỳ nhóm nào khác trong xã hội. "Cho dù đó là thông qua văn hóa đại chúng hay với tư cách là người tiêu dùng, thế hệ trẻ được coi là đối tượng mục tiêu chính của các thương hiệu, tập đoàn và doanh nghiệp trên toàn cầu", Hirsch chia sẻ.

Zach Hirsch tham gia một cuộc thảo luận trên truyền hình (Ảnh: NVCC).

Ba năm trước, Hirsch đã mở tài khoản Instagram @ipickwins. Anh đã liên tục tham gia chơi và phát triển thành công 90% tựa game mà anh lựa chọn theo xu hướng này. Một loạt người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng bắt đầu theo dõi những lựa chọn của Hirsch. Trong đó có những cái tên như Jake Paul, Floyd Mayweather, Nate Burleson, Clinton Portis, Jadakiss, Fetty Wap, Bob Menery, Shane Mosley, Rashad Evans và Mike Leach. Hirsch nổi tiếng và thành công vì đã đi ngược lại hầu hết các tiền lệ đã có từ rất lâu.

Hiện nay, tài khoản Instagram của anh đã có hơn một triệu người theo dõi và Hirsch đã tận dụng những tài nguyên này để đồng sáng lập Mozverse cùng với doanh nhân công nghệ Danny Mozlin. Mozverse là một công ty khởi nghiệp chuyên phát triển các thị trường NFT tùy chỉnh và các dự án Metaverse.

Hirsch gần đây cũng đã được chọn để đồng tổ chức Worldstar Hip-hop's Sports Podcast cùng với rapper Jadakiss. Hình thức tổ chức của chương trình là sự kết hợp giữa thể thao và văn hóa, và mỗi tập có một khách mời nổi tiếng khác nhau. Chương trình hiện đang ghi hình ở Miami (Mỹ) sau khi các tập đầu tiên của mùa đã được quay ở New York.

Về những mục tiêu theo đuổi hiện tại và sự tích hợp các dự án kỹ thuật số giữa Gen Z và những thế hệ khác, Hirsch bày tỏ: "Tôi nghĩ rằng thể thao, giải trí và kinh doanh đều đang bắt đầu hợp nhất và metaverse là ngôi nhà tương lai của tất cả. Đó là lý do tại sao tôi rất hào hứng với Mozverse".

Hiện nay, những người trẻ tuổi có rất nhiều cơ hội để kiếm thêm thu nhập nhiều hơn bao giờ hết. Việc áp dụng các công nghệ mới này sẽ liên tục tạo nên các xu hướng, được quan tâm và chú ý nhiều đặc biệt là trong ngành giải trí.