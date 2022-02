Gen Z nữ xăm hình và những định kiến

Hình xăm màu là một trong những sự sáng tạo đổi mới của bộ môn nghệ thuật này (Ảnh: Huyền Mai).

Xăm hình là một cách làm đẹp phổ biến không chỉ đối với giới trẻ mà những người trưởng thành cũng chọn cách xăm hình nghệ thuật để tạo nét cho mình thêm đặc biệt. Trên thế giới, xăm hình nghệ thuật được xuất hiện khá rộng rãi. Bên cạnh đó, ở một số những dân tộc còn coi việc xăm hình là một phong tục.

Qua thời gian, bộ môn xăm nghệ thuật này dần được sáng tạo và cải tiến hơn nhiều so với xăm truyền thống, như: xăm màu, xăm 3D, xăm phong thủy,… Minh Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Mình thích những hình xăm to, vì như vậy mới thể hiện được cá tính của mình. Mình có hai hình xăm khá to ở đùi và có cả màu. Chúng làm mình cảm thấy đẹp hơn".

Đối với nhiều bạn trẻ Gen Z hiện nay, ngoài ý nghĩa làm đẹp, việc xăm hình còn nhằm lưu giữ các sự kiện, dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Lê Phượng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Mình hiện có 4 hình xăm; mỗi hình xăm này đều là dấu mốc từng tuổi đặc biệt của mình, ví dụ như là 18 tuổi, 22 tuổi và hai hình còn lại là liên quan đến gia đình của mình".

Nỗi lo của các Gen Z nữ

Về bản chất, xăm hình đơn giản giống như "vẽ" hay để lại một dấu ấn trên cơ thể, với nhiều ý nghĩa, nhưng nhiều người lại khá khắt khe với việc này. Vậy các bạn trẻ nghĩ sao về việc xăm hình?

Hình xăm nhỏ và đơn giản, nằm ở vị trí có thể che đi bởi trang phục là một trong những lựa chọn an toàn cho các bạn nữ Gen Z (Ảnh: Huyền Mai).

Trao đổi với PV, Diệu Huyền (Cầu Giấy, Hà Nội) thẳng thắn: "Gia đình mình không biết đâu, nhưng mình cũng không sợ về việc đó lắm, mình kiểu tiền trảm hậu tấu ấy. Mình ấp ủ lâu lắm rồi mới dám đi. Bố mẹ mình vẫn khá bảo thủ, không thích con gái "xăm trổ" lên người, nên mình vẫn giấu thôi. Bao giờ bố mẹ nhìn thấy thì mình "khai" sau. Bố bảo con gái mà xăm thế này là người ta đánh giá, nhưng mà mình xăm toàn hình rất ý nghĩa với mình, người ta có đánh giá thì mình cũng để tâm nhiều lắm".

Cũng giống như Diệu Huyền, Quỳnh Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ rằng gia đình cũng chưa biết về hình xăm của bạn. Hình xăm rất có ý nghĩa với bạn, nhưng với phụ huynh thì có lẽ đó "ác mộng".

Trái ngược hẳn với những nỗi lo sợ như trên, Nguyễn Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) lại công khai với gia đình và được ủng hộ. "Hình xăm của mình nhỏ và ở vị trí khó thấy, cũng không ảnh hưởng đến công việc của mình, nên mẹ không phản đối gì. Mình cũng không quá lo lắng về việc bị họ hàng hay ai đó phán xét, vì mình cũng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm về những điều mình làm rồi", Nguyễn Anh chia sẻ.

Thay vì chọn những hình xăm nhỏ, Thu Trà lại muốn thể hiện cá tính bằng những hình xăm vô cùng cầu kỳ. Bạn nữ này cho biết: "Mình cũng chỉ muốn những hình ảnh mình tâm đắc được lưu giữ trên cơ thể, chứ mình không làm điều gì xấu mà phải sợ. Mình tin người thân sẽ hiểu, chứ cũng không chỉ nhìn hình xăm để đánh giá con người mình".

Nỗi lo từ phía phụ huynh

Bên cạnh những nỗi sợ từ những chủ nhân của hình xăm thì những vị phụ huynh cũng có phần lo lắng chẳng kém.

Chị Bích Liên (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Bản thân tôi là một người khá truyền thống, nên sẽ khó chấp nhận được việc con gái tôi xăm hình. Tôi cho rằng không nên vì một phút muốn "thể hiện cá tính" mà có thể ảnh hưởng đến công việc, đến gia đình hay kể cả chính bản thân con sau này. Vậy nên khi con gái tôi có chia sẻ về việc muốn xăm mình tôi đều không tán thành, thậm chí còn phản đối gay gắt".

Khoảnh khắc, hình ảnh quan trọng với mình cũng là một trong các chủ đề mà các bạn nữ Gen Z có cá tính mạnh mẽ thể hiện chúng trên da (Ảnh: Huyền Mai).

Cùng với quan điểm, anh Mạnh Linh cho rằng việc xăm mình sẽ khiến con gái anh gây ấn tượng xấu với các nhà tuyển dụng. "Tôi lại là công tác trong ngành quân đội, nên thật khó chấp nhận khi con hàng xóm láng giềng lại gọi con gái mình là "nặc nô" trong khi tính cách của cháu không phải như vậy. Tôi không muốn có sự đánh giá sai lệch nào đối với cháu".

Bên cạnh những nỗi lo về công việc, một số phụ huynh có "con gái" lại càng lo lắng hơn về tương lai. Chị Thu Loan thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân là người hiện đại, cũng cho con gái xăm hình, nhưng phải đảm bảo hai tiêu chí là kín và bé. "Tuy là vậy, nhưng tôi vẫn khá lo lắng về sau này khi cháu lấy chồng, vì tôi biết là không phải gia đình nào cũng mở lòng đón nhận những cách làm đẹp "dị biệt" như vậy. Tôi cũng có phần lo lắng về việc xây dựng hạnh phúc gia đình của cháu sau này", chị Thu Loan nói.

Có thể thấy rằng trong xã hội hiện đại, vấn đề bình đẳng giới đã được cải thiện nhiều. Song chính các bạn Gen Z hoặc phụ huynh vẫn có những lo lắng nhất định về việc xăm hình. Dù về mặt tiếp xúc, hình xăm không gây ảnh hưởng gì đến công việc hay sinh hoạt hàng ngày, nhưng để xét về thẩm mỹ, việc xăm hình vẫn chưa hoàn toàn được xã hội cởi mở tiếp nhận. Do đó các bạn Gen Z nữ cần cân nhắc vô cùng kỹ càng, tham khảo ý kiến gia đình trước khi xăm hình.