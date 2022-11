Cô gái trẻ gây chú ý vì bài đăng cảm ơn người yêu... giả tưởng

Cô gái có tài khoản mạng xã hội là Nguyễn Thảo An (tên thật là Nguyễn Thị Thảo Ly) thu hút sự chú ý vì có bài đăng gửi lời cảm ơn tới người yêu của mình. Ngỡ rằng, Thảo An là một cô gái may mắn khi tìm được một anh người yêu đẹp trai, giàu có luôn ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cô mỗi lúc khó khăn…, nhưng thực tế, anh chàng chỉ có sự tưởng tượng của cô gái trẻ.

Tuy vậy, thay vì phản ứng tiêu cực về một cô nàng "sống ảo", cư dân mạng lại tỏ ra thích thú trước sự lạc quan, hài hước của cô.

Bài đăng của Thảo An khiến cộng đồng mạng thích thú (Ảnh: Chụp màn hình)

Chia sẻ về lý do đăng tải bài viết có ý tưởng như trên, Thảo An cho biết, tuy nội dung bài viết là giả tưởng nhưng đó lại là những kỳ vọng thật của cô về người yêu trong tương lai của mình.

"Mình hy vọng người yêu của mình sau này sẽ có thể cùng mình làm được tất cả những điều kể trên", Thảo An chia sẻ.

Ở ngoài đời, Thảo An được biết đến là một cô gái sống rất tích cực và hài hước.

Thảo An chia sẻ, mọi người luôn nhận xét cô là "càng ngày càng mặn": "Có mình ở đâu thì ở đó sẽ có tiếng cười. Mình luôn muốn đem đến cho mọi người những nguồn năng lượng và những giá trị tích cực".

Thảo An (21 tuổi), hiện đang kinh doanh spa và mỹ phẩm (Ảnh: NVCC)

Để có được sự tích cực như vậy, Thảo An cũng đã phải trải qua một quãng thời gian dài rất khó khăn cả về vật chất và tinh thần.

Thảo An và em trai ở cùng ông bà ngoại và phải học cách sống tự lập từ khi còn nhỏ. Năm cấp 3, cô đã gần như có thể tự lập tài chính khi không còn phải xin tiền gia đình để đóng học phí nhờ vào việc vừa đi học, vừa đi làm với mức lương chỉ có 50 nghìn/ngày.

"Mình không biết bản thân sẽ sống được bao lâu nên mình chỉ muốn sống thật vui vẻ và trọn vẹn mỗi ngày. Dù chỉ sống được một ngày thôi, mình cũng muốn được sống thật ý nghĩa và tích cực", Thảo An nói.

Thảo An cho biết, hiện tại cô vẫn còn đang độc thân và đang không trong bất kỳ mối quan hệ nào. Cô thật sự mong muốn tìm được một chàng trai phù hợp.

Cùng nhau đi dạo phố, cùng bạn trai mua bóng bay (Ảnh: NVCC)

Bạn trai luôn đứng phía bên ngoài, che chắn cho cô (Ảnh: NVCC)

Cùng nhau đi du lịch, bạn trai sẽ mang ô che nắng cho Thảo An (Ảnh: NVCC).

Cô cũng chia sẻ thêm về hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình là một người mạnh mẽ, tự lập, biết tôn trọng những người xung quanh và phải thật hài hước.

"Tính cách của mình khá mạnh mẽ và mình phải tự lập từ sớm nên mình luôn cần một chàng trai mạnh hơn mình về mọi mặt, vui tính, tinh tế và biết tôn trọng mọi người xung quanh", Thảo An chia sẻ.

Tuy chưa có người yêu nhưng Thảo An vẫn luôn lạc quan, tích cực về điều đó. Cô cũng cho biết, bản thân đã lên một danh sách những việc sẽ làm cũng người yêu tương lai của mình.

"Mình không mong cầu một người đến chỉ để giải khuây, mình mong tìm được một người mà cả hai cùng tôn trọng nhau, làm mọi việc cùng nhau và… "điên" cùng nhau", Thảo An nói.