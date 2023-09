Sau khi được Đoàn Văn Hậu cầu hôn, Hải My sẽ học tiếp để trở thành luật sư

Tối 17/9, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn. Cầu thủ quê Thái Bình bày tỏ niềm hạnh phúc với dòng trạng thái "She said yes" (cô ấy đã đồng ý).

Sau một giờ, bài đăng của Văn Hậu nhận được gần 100.000 lượt thích và 2.000 lượt bình luận. Đồng nghiệp cùng người hâm mộ dành nhiều lời chúc cho cặp đôi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hải My cho biết, cô khá bất ngờ với màn cầu hôn của Văn Hậu. Bởi anh đã chủ động chuẩn bị mọi thứ cùng bạn thân.

Văn Hậu khóa môi Hải My trong buổi cầu hôn (Video: NVCC).

Hai bên gia đình tôn trọng mong muốn gây bất ngờ cho bạn gái của Văn Hậu nên mọi người quyết định giữ kín.

"Sắp tới, My sẽ học tiếp để trở thành luật sư. Màn cầu hôn và tình cảm thăng hoa càng là động lực để cả hai cố gắng phát triển hơn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

My sẽ học tiếp lên cấp cao hơn. Trong khi đó, Hậu tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở một số giải quan trọng nên đám cưới dự định được tổ chức vào năm 2024", quản lý của Hải My tiết lộ.

Đoàn Văn Hậu cùng bạn thân chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ cho Hải My (Ảnh: FBNV).

Trước đó, vào dịp Hải My hoàn thành bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại Đại học Luật, người hâm mộ mong chờ tin vui từ cặp đôi. Tuy nhiên, Hải My cho biết, cô chưa nghĩ đến việc về chung một nhà vì cả hai có kế hoạch tập trung vào sự nghiệp.

Bên cạnh đó, cô vẫn tiếp tục tham gia các chương trình, sự kiện nghệ thuật cùng việc kinh doanh của mình.

Văn Hậu - Hải My được nhận xét là cặp đôi "trai tài gái sắc". Chuyện tình của họ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong những cột mốc quan trọng của đối phương.

Đặc biệt, trong thời gian hẹn hò hậu vệ 24 tuổi, Hải My luôn kín tiếng, âm thầm ngồi ở khán đài để cổ vũ bạn trai. Thời gian gần đây, cô mới đăng nhiều khoảnh khắc tình cảm.

Cả hai được cộng đồng mạng nhận xét có "tướng phu thê" (Ảnh: IGNV).

Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) từng giành giải "Người đẹp tài năng" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô là một trong những nàng WAGs (vợ, bạn gái cầu thủ) được yêu thích nhất làng bóng đá trong nước vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, nói không với scandal.

Từ khi bước ra khỏi cuộc thi hoa hậu, Doãn Hải My tiếp tục tập trung cho việc học. Cô có sở thích ca hát và nhận nhiều lời khen khi cover (hát lại) các bản nhạc nổi tiếng.

Đoàn Văn Hậu (SN 1999, Thái Bình) chơi bóng đá ở vị trí hậu vệ. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Văn Hậu được kênh thể thao FOX Sports bình chọn là một trong 11 cầu thủ châu Á tiêu biểu ở FIFA U20 World Cup 2017.