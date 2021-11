Chung kết Olympia: Vì sao Khánh Vy có mặt tại điểm cầu Nghệ An?

Dân trí MC Trần Khánh Vy - "hot girl 7 thứ tiếng" từng là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Đây cũng là ngôi trường của nhà leo núi Nguyễn Đình Duy Anh - thí sinh chung kết Olympia 21.

Bên cạnh bốn thí sinh là tâm điểm của chương trình, những gương mặt MC đồng hành trong trận chung kết năm đã được Ban tổ chức chung kết Đường lên đỉnh Olympia hé lộ.

Theo đó, biên tập viên Diệp Chi và Ngọc Huy - hai MC quen thuộc trong năm thứ 21 và những năm gần đây của Olympia - sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại điểm cầu chính.

Bên cạnh đó, phía chương trình cũng cho biết Trần Khánh Vy - nữ MC Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 22 cũng sẽ xuất hiện trong chương trình chung kết năm với tư cách là MC tại điểm cầu trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), cụ thể: "Cùng với màn đấu trí hấp dẫn tại điểm cầu chính - trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam, là những màn cổ động sáng tạo, bất ngờ, mang dấu ấn riêng của bốn điểm cầu phụ đặt tại bốn ngôi trường mà các thí sinh theo học.

Người dẫn chương trình tại các điểm cầu đều là những gương mặt quen thuộc gồm: Tại S14 là hai MC Diệp Chi và Ngọc Huy. Tại điểm cầu THPT Bạch Đằng là MC Mai Trang. Tại điểm cầu THPT Chuyên Ngoại ngữ là MC Sơn Lâm. Tại điểm cầu THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên là MC Trần Ngọc. Tại điểm cầu THPT Chuyên Phan Bội Châu là MC Khánh Vy".

Khánh Vy sẽ xuất hiện với vai trò MC tại đầu cầu THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Ảnh: FBNV)

Được biết, MC Trần Khánh Vy - "hot girl 7 thứ tiếng" từng là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Năm 2014, cô đã thi đỗ vào khối chuyên Anh của trường với tổng điểm xếp thứ 14 toàn khối.

Trong thời gian học tập tại đây, Khánh Vy đã đạt được những thành tích nổi bật như giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh; thi đỗ 3 trường đại học (ĐH Ngoại thương, Học viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện Ngoại giao) và quyết định theo học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam.

Năm 2016, lần đầu tiên Khánh Vy đặt chân đến Đài truyền hình Việt Nam là khi cô ghi hình số đầu tiên của chương trình 8IELTS (bây giờ là IELTS Face off) với vai trò khách mời. Đó cũng là năm cô nhận được đề cử giải VTV Awards ở hạng mục Nhân vật Ấn tượng của năm.

Tính đến nay, cô bạn cựu học sinh trường Phan đã có kinh nghiệm làm MC tại các chương trình như IELTS On the Go, Follow Us, Crack Em Up của VTV7 hay Thế giới nghiêng - Bản tin Thời sự Quốc tế ở Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bên cạnh Khánh Vy, trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) còn có các gương mặt cựu học sinh "nổi đình nổi đám" khác như nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung, "hot boy IELTS 8.0" Nguyễn Thiện Khiêm, CEO Design Bold Hùng Đinh…

THPT chuyên Phan Bội Châu là ngôi trường trứ danh sở hữu bề dày thành tích trong học tập (Ảnh: Fanpage Trường THPT chuyên Phan Bội Châu)

Năm học 2020-2021, ngôi trường xứ Nghệ đã sở hữu những thành tích nổi bất như: 81 giải học sinh giỏi quốc gia (đứng thứ 5 toàn quốc), 12 học sinh lọt vào kỳ thi chọn đội tuyển Việt Nam dự thi HSG Toán quốc tế IMO, 2 huy chương Bạc Tin học Quốc tế, 1 huy chương Vàng Tin học châu Á, 1 huy chương Bạc Vật lý châu Á, 1 huy chương Bạc Vật lý Quốc tế… Trong kỳ thi THPTQG, trường đã có thủ khoa khối C toàn quốc - bạn Đinh Thị Kim Ngân với 29,25 điểm (9,25 điểm Văn, 10 điểm Sử, 10 điểm Địa).

Ở sân chơi Olympia, chỉ trong 3 năm, "trường Phan" có đến 2 thí sinh lọt vào trận chung kết năm, trong đó Trần Thế Trung đã xuất sắc rinh về vòng nguyệt quế năm thứ 19 còn Nguyễn Đình Duy Anh đang chuẩn bị tâm thế bước vào trận chung kết sắp tới diễn ra vào lúc 8h30 sáng chủ nhật, ngày 14/11.

Nguyễn Đình Duy Anh tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia (Ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Đình Duy Anh hiện đang học ở lớp chuyên Lý và cũng từng là thủ khoa đầu vào chuyên Vật lý khóa 48 (2019 - 2022). Trước đó, năm 2020, Duy Anh đã vượt qua 27 thí sinh khác của trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành chiến thắng tại Cuộc thi Beyond the Knowledge - cuộc thi do Câu lạc bộ "Olympians of Phan" tổ chức để trở thành ứng cử viên duy nhất của trường tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Nhật Chung