3 cô gái Việt bỗng dưng nổi đình đám sau một đêm giờ ra sao?

Trước khi trở thành MC và nhà sáng tạo nội dung triệu view (lượt xem), Khánh Vy gắn với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng". Việc bất ngờ "gây sốt" mạng xã hội bởi một bức ảnh thẻ cũng là đòn bẩy giúp Lan Hương trở thành KOL (người có sức ảnh hưởng) và diễn viên.

Cũng nổi tiếng sau một đêm, "hot girl MU" Tú Linh bén duyên với công việc MC, biên tập viên (BTV) thể thao, hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Khánh Vy

Năm 2016, khi là học sinh chuyên Anh của trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Trần Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) bất ngờ nổi đình đám trên mạng nhờ video "nhại" 7 thứ tiếng hài hước (Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt).

Với gương mặt xinh xắn cùng biểu cảm tự nhiên, Khánh Vy được mệnh danh là "hot girl 7 thứ tiếng". Nhiều cơ hội cũng mở ra cho cô gái tài năng kể từ đó (Ảnh: @khanhvyccf).

Khánh Vy từng giành giải ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh nên được tuyển thẳng vào 4 trường đại học và chọn "bến đỗ" là Học viện Ngoại giao.

Trong thời gian là sinh viên, hot girl Nghệ An tham gia nhiều chương trình, sự kiện với vai trò MC và khách mời. Cô từng dẫn dắt bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1 cùng 3 chương trình học thuật của VTV7 là IELTS On the Go, Follow Us, Crack 'Em Up.

Bên cạnh đó, Khánh Vy còn làm KOL, đại diện cho nhiều nhãn hàng và mẫu ảnh. Cô cũng tích cực sản xuất các video với mục đích đồng hành, giúp đỡ mọi người cùng học tiếng Anh.

Nhờ làm việc chăm chỉ, Khánh Vy tự mua ô tô riêng, tặng bố mẹ một mảnh đất khi vừa tròn 19 tuổi. Năm 23-24 tuổi, cô lần lượt mua nhà ở Hà Nội và TPHCM, đồng thời tậu xe Mercedes trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, nữ MC có cơ hội đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc, Ý, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Cô cũng từng phỏng vấn nhiều ngôi sao Hollywood, diễn viên hạng A Hàn Quốc, chính khách nước ngoài như Thủ tướng Hà Lan - Mark Rutte.

Khánh Vy lấy bằng cử nhân loại giỏi tại Học viện Ngoại giao năm 2020. Tháng 6/2023, cô giành học bổng toàn phần thạc sĩ của chính phủ Anh khiến nhiều người thêm ngưỡng mộ. Cô gái Nghệ An đang sắp xếp công việc để chọn thời điểm phù hợp đi du học.

Hiện tại, "hot girl 7 thứ tiếng" là MC trẻ nhất trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cô trở thành hình mẫu, thần tượng của nhiều bạn trẻ với hình ảnh thân thiện, gần gũi và thành công ở độ tuổi còn rất trẻ (Ảnh: @khanhvyccf).

Lan Hương

Năm 2013, khi là sinh viên năm nhất Đại học Công nghệ TPHCM, Lê Lý Lan Hương (SN 1994, TPHCM) bỗng "gây sốt" trên mạng nhờ một bức ảnh thẻ. Từ một nữ sinh bình thường, cô được dư luận quan tâm, gọi là "hot girl ảnh thẻ" hay "búp bê ảnh thẻ".

Thời gian đầu, Lan Hương bị "ngợp" vì trang cá nhân liên tục tăng lượt theo dõi, dân mạng tràn vào bình luận về nhan sắc, vóc dáng. Nhưng cũng nhờ vậy, cô mới có cơ hội bén duyên với nghệ thuật - điều chưa từng nghĩ đến trước đó (Ảnh: @lelylanhuong1911).

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lan Hương mới nhận lời mời làm mẫu ảnh, tham gia web drama (phim ngắn nhiều tập chiếu trên mạng) và trở thành diễn viên trẻ. Cô cũng thử sức với công việc sáng tạo nội dung trên các kênh mạng xã hội và kinh doanh riêng.

Trong đó, diễn xuất là đam mê lớn nhất nên "hot girl ảnh thẻ" dành nhiều thời gian để trau dồi kỹ năng. Ngoài ra, cô còn thích viết kịch bản phim và từng có vài tác phẩm được mọi người đón nhận.

Ở tuổi 25, Lan Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tự mua được nhà tại TPHCM. Căn hộ không lớn nhưng với cô, đó là thành quả cho nhiều năm chăm chỉ đi làm.

Năm 2023, khán giả gặp Lan Hương trên sóng truyền hình khi ngồi ghế nóng chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Với nhan sắc nổi bật, nữ diễn viên nhanh chóng khiến nam chính cảm mến và cả hai quyết định ghép đôi.

Tuy nhiên, trong lần trò chuyện với phóng viên Dân trí vào tháng 10/2023, Lan Hương tiết lộ, cô vẫn độc thân. Cô không nóng vội lập gia đình vì cho rằng, phụ nữ quan trọng là xinh đẹp và tự chủ được tài chính, kết hôn 40 tuổi vẫn là chưa muộn.

So với một thập kỷ trước, Lan Hương có nhiều thay đổi. Không còn theo đuổi hình tượng nữ tính, ngọt ngào, cô chuyển sang phong cách gợi cảm, quyến rũ. Cô gái sinh năm 1994 cũng được khen có nhan sắc "hack" tuổi (trẻ hơn tuổi) vì gương mặt như búp bê (Ảnh: @lelylanhuong1911).

Tú Linh

Nguyễn Tú Linh (SN 1991, Hà Nội) tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Paris 10 Nanterre (Pháp).

Sau khi du học về nước, Tú Linh tham gia bình luận trận đấu giữa Manchester United (MU) và Manchester City trên sóng truyền hình vào tháng 4/2015. Với gương mặt xinh xắn, cách nói chuyện thông minh và tình yêu cuồng nhiệt dành cho "Quỷ đỏ" (biệt danh của MU), cô bất ngờ nổi tiếng và được gọi là "hot girl MU" (Ảnh: @tulinhng).

Về Việt Nam khoảng 3 tháng, Tú Linh chủ động liên hệ thực tập tại một kênh truyền hình về thể thao. Từ cộng tác một chương trình, cô làm dài hạn rồi trở thành nhân viên chính thức tại đó, đảm nhận vai trò MC, BTV.

Thời điểm đang thu hút nhiều sự chú ý, Tú Linh cũng nhận được một số lời mời đóng vai chính và thứ chính trong phim truyền hình, phim điện ảnh. Tuy nhiên, "hot girl MU" từ chối vì cảm thấy mình không phù hợp hoạt động nghệ thuật.

Năm 2017, Tú Linh lên xe hoa với doanh nhân Hoàng Long sau 6-7 năm bên nhau. Trong vòng 3 năm kể từ đó, cô lần lượt sinh con gái, con trai và hầu như không xuất hiện trước truyền thông. Vừa làm mẹ bỉm sữa, hot girl Hà thành vừa tập trung kinh doanh về thời trang, đồng thời tiếp tục công việc yêu thích.

Sau gần 10 năm trở thành hiện tượng trên mạng, Tú Linh hiện có cuộc sống giàu có, được chồng yêu chiều. Người mẹ hai con được khen có vóc dáng thon gọn, gu thời trang cá tính, trẻ trung ở tuổi 33.