Hai mẹ bầu xinh đẹp, sành điệu "gây sốt" khi đứng chung khung hình

Doãn Hải My (SN 2001, Hà Nội) xác nhận đón tin vui trong năm Rồng từ gần cuối tháng 3 qua bộ ảnh tình cảm bên Đoàn Văn Hậu. Sau 4 tháng về chung một nhà, cặp đôi nhận nhiều lời chúc mừng khi sắp lên chức bố mẹ. Qua loạt ảnh được hé lộ, bà xã hậu vệ tuyển Việt Nam vẫn giữ được gương mặt thanh thoát và không có quá nhiều thay đổi về vóc dáng so với trước đây, ngoại trừ phần bụng to vượt mặt.