Đổi mới quản lý an toàn lao động và thúc đẩy sáng tạo trong công nhân

Sáng 24/4, Sở Nội vụ TP Cần Thơ phối hợp Liên đoàn Lao động TP tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLD) và Tháng Công nhân năm 2026. Sự kiện nhằm mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững trên địa bàn TP.

Tháng hành động về ATVSLD năm 2026 có chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số, gắn với chủ đề Tháng Công nhân - Công nhân Việt Nam Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP trao 20 mái ấm công đoàn đến công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Duật).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong công tác an toàn, vệ sinh lao động thời gian qua khi nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động ngày càng nâng cao, điều kiện làm việc từng bước được cải thiện.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Duật).

Ông nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng và khẳng định đây là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục phát huy, lan tỏa những mô hình tốt, cách làm hiệu quả.

"Kết quả đạt được nêu trên đã khẳng định, khi người lao động được quan tâm, môi trường làm việc được đảm bảo an toàn thì hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của thành phố sẽ được nâng lên", Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ trao quà cho các công nhân (Ảnh: Hoàng Duật).

Để triển khai hiệu quả tháng cao điểm, Phó Chủ tịch UBND TP đã giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị liên quan.

Trước hết, các cấp ngành cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời triển khai đầy đủ các kế hoạch của Thành ủy và UBND TP sao cho phù hợp với thực tiễn. Ông giao Sở Nội vụ làm cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động, thường xuyên đôn đốc kiểm tra và tham mưu khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bên cạnh đó, các Sở Y tế, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công an thành phố có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, kiểm tra giám sát chặt chẽ, đặc biệt là ở các lĩnh vực có nguy cơ cao và công tác phòng cháy chữa cháy. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp cùng UBND các cấp cần tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định và kịp thời xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026 (Ảnh: Hoàng Duật).

Đối với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, lãnh đạo TP yêu cầu chủ động rà soát rủi ro, cải thiện môi trường làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất. Cuối cùng, mỗi người lao động cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, chấp hành nghiêm quy trình làm việc an toàn và tích cực thi đua lao động giỏi, sáng tạo

Thay mặt tổ chức Công đoàn, bà Lê Thị Sương Mai cho biết, Tháng công nhân năm 2026 không chỉ là một hoạt động thường niên, mà là lời hiệu triệu hành động, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên và niềm tự hào của mỗi người lao động TP.

"Ở cấp thành phố, chúng tôi xác định rõ, mọi hoạt động phải hướng về cơ sở, hướng đến người lao động, lấy sự hài lòng và lợi ích thiết thực của đoàn viên làm thước đo. Vì vậy, trong Tháng công nhân năm nay, TP sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa", bà Mai nói.

Ông Tiêu Minh Dưỡng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các xí nghiệp trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Duật).

Bà Mai cũng khẳng định mọi hoạt động của Công đoàn TP sẽ hướng về cơ sở, lấy lợi ích thiết thực của đoàn viên làm thước đo qua các chương trình như Bữa cơm Công đoàn, Mái ấm Công đoàn. Đồng thời, bà kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, xem việc đầu tư cho an toàn lao động là nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động, thăm hỏi công nhân tại các xí nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi lễ, UBND TP đã trao 2 Bằng khen và Sở Nội vụ trao 11 Giấy khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác ATVSLD. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng 20 Mái ấm Công đoàn, 20 suất học bổng cho học sinh khó khăn và 100 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.