Vĩnh Long đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động

Những chính sách thiết thực về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trong 2 ngày 17-18/12, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giải đáp, tư vấn chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho lãnh đạo, cán bộ xã phường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của gần 200 đại biểu.

Bà Trần Thị Thu Trinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, vai trò và trách nhiệm của người thực hiện công tác quản lý nhà nước, người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hướng tới “Xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động”, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương".

Bà Trần Thị Thu Trinh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long cho biết, mục tiêu quan trọng của hội nghị nhằm phổ biến sâu rộng đến các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong công tác đảm bảo ATVSLĐ; chế độ chính sách pháp luật chi trả cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cụ thể là Luật ATVSLĐ và Luật BHXH.

“Thời gian qua việc phòng ngừa rủi ro, đảm bảo ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt, ít trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nghiêm trọng.

Tuy nhiên vẫn còn đơn vị chưa quan tâm đúng mức nghiên cứu và thực hiện bài bản quy trình quy định nên khi có xảy ra tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bị lúng túng và không đảm bảo thủ tục để được giải quyết quyền lợi.

Do vậy, thông qua hội nghị này, các đơn vị tập trung lắng nghe các nội dung cốt lõi, quan trọng từ báo cáo viên và trao đổi tích cực vướng mắc để được đại diện Sở Nội vụ và BHXH tỉnh giải đáp”, bà Trinh nói thêm.

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long báo cáo về công tác ATVSLĐ và một số quy định cần lưu ý về Luật ATVSLĐ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Văn Chương, Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các chính sách, chế độ liên quan bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông cho rằng, khi rủi ro xảy ra về mất an toàn vệ sinh lao động, nếu không biết cách xử lý, trình báo cho những ai, các thủ tục thực hiện như thế nào thì rất mất thời gian.

Thông qua hội nghị sẽ cung cấp những thông tin trên, đồng thời các chính sách pháp luật bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sẽ được BHXH tỉnh Vĩnh Long tư vấn, giải đáp tại buổi làm việc.

Bên cạnh nhận diện, xử lý các trường hợp xảy ra sự cố, công tác phòng ngừa, tập huấn về ATVSLĐ được Sở Nội vụ Vĩnh Long đặc biệt chú trọng.

Theo ông Chương, hằng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ ít nhất 1 lần cho người lao động, đối với người lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên… thì khám sức khoẻ ít nhất 6 tháng một lần.

“Khám sức khoẻ định kỳ để kiểm tra thể trạng của người lao động có mắc bệnh nghề nghiệp hay còn đủ sức khoẻ đảm nhận công việc, vị trí ở bộ phận đó hay không. Đây là công tác rất quan trọng trong việc thực hiện ATVSLĐ của các doanh nghiệp”, ông Chương phân tích.

Doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ đến 70%

Cũng theo Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ Vĩnh Long, doanh nghiệp có trách nhiệm huấn luyện ATVSLĐ. Có 6 nhóm theo quy định cần được huấn luyện để đảm bảo ATVSLĐ.

Theo quy định hiện nay, đối với trường hợp người sử dụng lao động tự tổ chức huấn luyện ATVSLĐ sẽ được nhận kinh phí hỗ trợ tối đa một lần trong vòng 24 tháng với mức 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện được huấn luyện nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/người đối với nhóm 1 và 5; không quá 700.000 đồng/người đối với nhóm 2; không quá 600.000 đồng/người đối với nhóm 3 và không quá 150.000 đồng/người đối với nhóm 6.

Ngoài ra, hỗ trợ huấn luyện định kỳ không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu theo quy định như trên. “Trước đây, kinh phí huấn luyện được Nhà nước hỗ trợ 30%, doanh nghiệp bỏ ra 70%, theo luật ATVSLĐ hiện hành thì chi phí huấn luyện đã thay đổi, các doanh nghiệp chỉ bỏ ra 30% chi phí nên mọi người cần lưu ý vấn đề này để làm hồ sơ chi trả huấn luyện phù hợp”, ông Chương nêu rõ.

Ông Đặng Văn Hoàng, Trưởng phòng chế độ, BHXH tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tại hội nghị, ông Đặng Văn Hoàng, Trưởng phòng chế độ, BHXH tỉnh Vĩnh Long trình bày một số quy định của Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13, Luật BHXH số 41/2024/QH15 đồng thời viện dẫn một số căn cứ pháp lý liên quan lĩnh vực này như Hiến pháp, Nghị định số 88/2020/NĐ-CP...

Ông Hoàng cho biết, trong thời gian vừa qua vẫn còn một số người lao động, người sử dụng lao động nhầm lẫn giữa bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm tai nạn loại hình thương mại.

Chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chế độ do Nhà nước tổ chức thực hiện theo quy định của Luật ATVSLĐ, cũng là một trong năm chế độ của BHXH mà người lao động được thụ hưởng.

"Trách nhiệm của chúng ta là phải thực hiện các thủ tục đúng quy định để đảm bảo quyền lợi của người lao động đang công tác tại doanh nghiệp", ông Hoàng nói thêm.

Đại diện doanh nghiệp đặt câu hỏi về các quy định pháp luật được phổ biến trong hội nghị (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Hồng Lụa, cán bộ nhân sự Công ty Cổ phần RYNAN Smart Agriculture cho biết, công tác tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp rất quan trọng.

“Hôm nay tôi biết thêm quy định về hỗ trợ chi phí huấn luyện cho doanh nghiệp, trước nay công ty tự tổ chức, kinh phí cũng tự túc, nay biết được Nhà nước hỗ trợ 70%, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy trình để các lần tới tổ chức huấn luyện ATVSLĐ theo đúng quy định”, chị Lụa nói.