Việt Nam - Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác nâng cao tay nghề lao động

Sáng 27/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tiếp xã giao Thống đốc tỉnh Okayama (Nhật Bản), ông Ibaragi Ryuta, cùng đoàn công tác đang thăm Việt Nam, để trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thống đốc Ibaragi cho hay, Okayama có hơn 2,5 triệu dân, trong đó có trên 30.000 lao động nước ngoài, riêng người Việt Nam khoảng 12.000 người.

“Các doanh nghiệp của chúng tôi đánh giá rất cao lao động Việt Nam và mong muốn tiếp nhận nhiều hơn nữa nguồn nhân lực từ Việt Nam”, ông nói.

Theo Thống đốc, dù môi trường làm việc tại Nhật Bản có yêu cầu cao và khắt khe, người lao động Việt Nam vẫn đáp ứng tốt nhờ tinh thần làm việc nghiêm túc và khả năng phối hợp hiệu quả.

“Người Việt Nam hiểu rõ kỳ vọng của doanh nghiệp Nhật Bản và làm việc nhóm rất tốt”, ông nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết tỉnh Okayama luôn có chủ trương chào đón lao động nước ngoài, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ trước và sau khi người lao động sang làm việc. Trước khi nhập cảnh, người lao động được hỗ trợ học tiếng, tìm hiểu văn hóa; sau khi đến nơi, chính quyền địa phương tiếp tục tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, làm việc lâu dài.

“Chúng tôi kỳ vọng sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOC), qua đó xây dựng các chính sách cụ thể nhằm thu hút và hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc bền vững tại Okayama”, ông Ibaragi nói, đồng thời cho biết sẽ chia sẻ kinh nghiệm này với các địa phương khác của Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết Việt Nam có trên 50 triệu lao động. Nhật Bản luôn được xếp là thị trường truyền thống trong hoạt động đưa người lao động Việt đi làm việc ở nước ngoài từ những năm 1990.

Ông nhìn nhận, lực lượng lao động Việt Nam dồi dào nhưng tay nghề và kỹ năng vẫn còn một số hạn chế. Tuy nhiên, người lao động Việt Nam có ưu điểm là chăm chỉ, dễ thích nghi, tinh thần học hỏi cao, tạo nền tảng thuận lợi cho hợp tác với phía Nhật Bản.

Thứ trưởng cũng cho rằng người lao động hiện có nhiều lựa chọn hơn khi trong nước thu hút mạnh đầu tư, thu hút bằng chế độ đãi ngộ hấp dẫn, đồng thời các thị trường như Australia, châu Âu cũng đang có nhu cầu lớn với các ngành nghề Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, xây dựng,...

“Người lao động Việt Nam đang có nhiều sự lựa chọn tốt, họ sẽ cân nhắc với những nơi làm việc hấp dẫn hơn”, ông nói.

Dù vậy, Việt Nam vẫn xác định Nhật Bản là một trong những thị trường ưu tiên trong chiến lược đưa lao động ra nước ngoài. Theo Thứ trưởng Thắng, khi xác định hợp tác với các thị trường nước ngoài, cần phải xây dựng được “vòng tuần hoàn lao động” khép kín, từ tuyển chọn, đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ, đến sử dụng lao động trong và sau quá trình làm việc ở nước ngoài.

Ông dẫn ví dụ mô hình của một tập đoàn Nhật Bản lớn đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó người lao động được tuyển dụng trong nước, đào tạo và làm việc tại Nhật, sau đó quay về tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp tại Việt Nam. “Đây là cách giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tận dụng hiệu quả lao động sau đào tạo”, ông nói.

Theo Thứ trưởng, lao động Việt Nam khi làm việc tại Nhật không chỉ có thu nhập cao hơn mà còn được tiếp cận kỹ thuật tiên tiến, nâng cao kỷ luật lao động. Đồng thời, sự tương đồng về văn hóa cũng giúp người lao động nhanh chóng hòa nhập, được chính quyền và người dân Nhật Bản hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, ông Endo Yasuhiro, một lãnh đạo tỉnh Okayama, nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong hợp tác lao động.

Theo ông, các doanh nghiệp tiếp nhận đều có nhu cầu lớn về lực lượng lao động có tay nghề, có khả năng tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.

“Khi tạo ra các sản phẩm có giá trị và đóng góp cho xã hội, yếu tố quyết định chính là kỹ năng và năng lực của người lao động”, ông nói, đồng thời cho rằng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề đang được tỉnh đặc biệt chú trọng.

Liên quan đến chính sách đối với lao động nước ngoài, ông cho biết tỉnh Okayama thời gian qua đã triển khai một số chính sách riêng nhằm hỗ trợ người lao động, góp phần tạo môi trường làm việc ổn định hơn. Tuy nhiên, theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở việc ban hành chính sách, mà còn ở khâu thực thi.

“Điều quan trọng là các chính sách phải được thực hiện nghiêm túc, được người sử dụng lao động tôn trọng và tuân thủ, để người lao động thực sự cảm thấy an tâm khi làm việc”, ông nói.

Ông cho rằng đây là yếu tố then chốt để thu hút thêm lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam, đến làm việc lâu dài. Khi được bảo đảm quyền lợi, đối xử công bằng và làm việc trong môi trường tích cực, người lao động sẽ yên tâm gắn bó và đóng góp bền vững cho doanh nghiệp và địa phương.

Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, thúc đẩy các kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu của cả hai phía và hướng tới hợp tác bền vững.