Tuyển hộ lý làm việc tại Nhật Bản, hỗ trợ đến 76 triệu đồng

Mới đây, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) có kế hoạch tuyển chọn lao động tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý Nhật Bản “We are Asian” năm 2026.

Cụ thể, chương trình tuyển chọn 20 ứng viên có chuyên môn trong lĩnh vực điều dưỡng; độ tuổi 19-35; tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng trở lên; đủ sức khỏe học tập, làm việc tại Nhật Bản; chưa từng tham gia các chương trình đào tạo thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng trợ cấp 70.000 yên (tương đương với hơn 11,6 triệu đồng). Chương trình cam kết mức lương từ 185.000 yên/tháng (hơn 30 triệu đồng) trong 2 năm đầu tiên (không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của pháp luật Nhật Bản); 194.000 yên/tháng (khoảng 32 triệu đồng) trở lên từ năm thứ 3.

Người lao động còn được hỗ trợ các khoản lên đến 76 triệu đồng, bao gồm chi phí đào tạo tiếng Nhật (tối đa 8 tháng); khám sức khỏe 2 lần (khi nhập học và sau khi xuất cảnh); lệ phí thi chứng chỉ tiếng Nhật N4 (tối đa 3 lần); lệ phí xin cấp visa; vé máy bay khứ hồi. Đáng chú ý, chương trình cam kết không thu phí dịch vụ.

Theo đó, chương trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay. Thời gian thi tuyển dự kiến từ tháng 4 đến tháng 6.

Ứng viên nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh hồ sơ đến trụ sở Trung tâm Lao động ngoài nước.