Việt Nam - Campuchia ký kết hợp tác trong lĩnh vực lao động

Ngày 8/11, nhân chuyến thăm Vương quốc Campuchia cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực lao động với Bộ trưởng Lao động và Đào tạo nghề Campuchia Ith Samheng.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi. Mong muốn thiết lập và tăng cường các mối quan hệ đặc biệt giữa hai bên, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích quốc gia trong phát triển kinh tế hai nước.

Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Campuchia tại lễ ký hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai nước.

Đồng thời, chia sẻ nguyện vọng chung nhằm thúc đẩy các chính sách và thực tiễn về lao động hài hòa, nâng cao năng lực và khả năng của hai nước trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực, thúc đẩy an sinh xã hội, quản lý hiệu quả di cư vì việc làm và phòng ngừa cũng như phòng chống nạn bóc lột và buôn bán lao động giữa hai nước.

Hai bên trao đổi về các hệ thống, nghiên cứu, chuyên môn và thông tin về các lĩnh vực khác nhau bao gồm (nhưng không giới hạn) nghiên cứu so sánh về lao động, việc làm và đào tạo nghề cũng như quản lý lao động, như: thương lượng tập thể, tuân thủ và thực thi pháp luật, thanh tra lao động, giải quyết tranh chấp lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, tự do hiệp hội, an toàn vệ sinh lao động, quản lý lao động nước ngoài, và trao đổi thông tin về nâng cao năng suất lao động.

Hai bên thống nhất hợp tác trong việc quản lý lao động di cư vì việc làm giữa hai nước. Việc hợp tác có thể thông qua thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình lao động của mỗi nước đang làm việc trên lãnh thổ của nước kia.

Hai bên tạo điều kiện cho lao động ở khu vực biên giới trong việc đăng ký cấp các giấy tờ hợp pháp theo luật pháp và quy định, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho những lao động đã được cấp giấy tờ lao động được tiếp tục làm việc, sinh sống hợp pháp.

Phía Campuchia xem xét yêu cầu của phía Việt Nam trong việc tăng tỷ lệ lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại Campuchia trong trường hợp không thể tuyển dụng được lao động trong nước.

Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực trong 5 (năm) năm và có thể được gia hạn khi có sự đồng ý giữa hai Bên. Tuy nhiên, Bản ghi nhớ này có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt bởi một Bên và việc chấm dứt sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày một trong hai Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản về ý định chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ.