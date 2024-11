Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, đến tháng 11, tỉnh này đã thu hút 147 dự án FDI, với số vốn đăng ký hơn 4,8 tỷ USD. Trong đó, có 49 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 334 triệu USD; 98 dự án trong các khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn hơn 4,5 tỷ USD.

Các dự án đầu tư FDI đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Vsip Nghệ An, thu hút nhiều doanh nghiệp vốn FDI (Ảnh: Quang Dũng).

Giai đoạn 2021 đến nay, Khu Kinh tế Đông Nam đã thu hút 53 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD, là giai đoạn thu hút đầu tư FDI mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An. Những kết quả này đã giúp Nghệ An nằm trong top 10 tỉnh, thành thu hút FDI hàng đầu trong năm 2022-2024.

Đặc biệt, 6 tập đoàn công nghệ lớn như Foxconn, Luxshare, Goertek, Everwin, Juteng và Sunny đã đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào tỉnh Nghệ An, dự kiến tạo ra hơn 86.000 việc làm.

Các tập đoàn này không chỉ đầu tư ban đầu mà còn tiếp tục mời gọi thêm các đối tác và điều chỉnh tăng vốn đầu tư. Đã có 53 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn tổng cộng gần 35.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,4 tỷ USD).

Hiện nay, các khu công nghiệp như VSIP, WHA và Hoàng Mai đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng hạ tầng. Các khu công nghiệp mới như Hoàng Mai I, Thọ Lộc giai đoạn 1 và Hoàng Mai II được đẩy mạnh thi công, với tổng diện tích hơn 1.000ha.

Hạ tầng Khu công nghiệp WHA ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang triển khai đồng bộ, nhanh chóng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của các dự án FDI, Nghệ An đang là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Nghệ An thu hút lực lượng lớn lao động làm việc.

Ông Trần Phi Hùng, Trưởng phòng Lao động - Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, chia sẻ: "Hiện có gần 40.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp vốn FDI, tăng gần 10.000 người so với năm 2023.

Dự kiến, năm 2025, nhu cầu tuyển dụng lao động ở các doanh nghiệp có vốn FDI là khoảng 40.000 người. Tỉnh đang tăng cường công tác kết nối cung cầu lao động để thu hút lao động, giải quyết việc làm".