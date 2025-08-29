Từ nhân viên đi giao pizza tới làm chủ chuỗi 270 cửa hàng pizza

Năm 1991, ông Nadeem Bajwa từ Pakistan tới Mỹ du học. Trong quá trình học, ông phải làm nhiều công việc một lúc để có tiền chi trả học phí và trang trải sinh hoạt phí. Trong số các công việc làm thêm khi ấy, ông Nadeem nhận giao pizza cho chuỗi cửa hàng Papa John's với mức thù lao 4,25 USD/giờ.

Sau hơn 30 năm, giờ đây, ở tuổi 58, ông Nadeem đã có một đế chế kinh doanh của riêng mình. Ông đang là doanh nhân sở hữu số lượng cửa hàng nhượng quyền lớn nhất thuộc thương hiệu Papa John's, với tổng cộng hơn 270 cửa hàng trên khắp nước Mỹ.

Ông Nadeem còn là người sáng lập kiêm tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Bajco. Tập đoàn này mở ra nhiều công ty con hoạt động độc lập trong các lĩnh vực như xây dựng, công nghệ, kế toán...

Thành công của một người nhập cư

Ông Nadeem Bajwa đang là chủ của chuỗi 270 cửa hàng pizza trên khắp nước Mỹ (Ảnh: CNBC).

Chuyến bay đầu tiên trong cuộc đời ông Nadeem là chuyến bay từ Pakistan đến Mỹ du học. Xuyên suốt chặng hành trình, ông trải qua rất nhiều lo lắng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Trải qua những cú sốc văn hóa và việc khó khăn trong giao tiếp vì thoạt tiên chưa sử dụng thành thạo tiếng Anh, chàng thanh niên Nadeem từng có những giai đoạn khủng hoảng.

Để có tiền đi học, Nadeem nhận nhiều công việc làm thêm tại cùng một thời điểm. Chẳng hạn, buổi sáng đi rửa bát thuê, buổi trưa đi giao pizza, buổi tối làm phục vụ tại nhà hàng.

Công việc đi giao pizza là lý tưởng nhất vì giúp chàng thanh niên nhận được thêm tiền boa từ khách, cuộc sống nhờ thế cũng đỡ khó khăn.

Vì làm việc hiệu quả, Nadeem nhanh chóng cải thiện vị trí trong công việc tại chuỗi cửa hàng Papa John's. Trước khi tốt nghiệp đại học trong năm 1996, chàng thanh niên từ vị trí nhân viên giao hàng đã trở thành nhân viên quản lý cấp khu vực.

Sau khi ra trường, Nadeem làm công việc văn phòng tại một số công ty lớn để có thêm trải nghiệm. Những công việc này đều không đưa lại cho ông mức lương cao hơn thu nhập tại Papa John's. Vì vậy, ông quyết định quay lại với lĩnh vực kinh doanh pizza, mở cửa hàng nhượng quyền đầu tiên của riêng mình.

Năm 2002, ông Nadeem vay tiền của người thân và ngân hàng để mở cửa hàng nhượng quyền Papa John's với tổng mức chi phí 150.000 USD. Đây là mức đầu tư rất khiêm tốn, chỉ bằng một nửa so với nhiều cửa hàng khác trong chuỗi. Ông mua lại thiết bị đã qua sử dụng, giảm thiểu mọi khoản chi, chỉ tập trung cho hoạt động marketing.

Những bài học

Chính vì làm marketing quá mạnh, trong ngày khai trương cửa hàng, lượng khách đổ về quá lớn dẫn tới việc cửa hàng trở nên hỗn loạn. Sau trải nghiệm mệt mỏi và tệ hại vì quá tải, một nửa số nhân viên của cửa hàng liền bỏ việc.

Ông Nadeem nhận ra rằng quảng cáo mạnh là điều cần thiết, nhưng đảm bảo chất lượng nhân sự còn quan trọng hơn.

Trong vòng 6 tháng vận hành cửa hàng đầu tiên, ông nhận thấy doanh thu vượt kỳ vọng, nên nhanh chóng mở thêm một số cửa hàng nữa.

Vì tốc độ mở rộng số lượng cửa hàng quá nhanh, trong khi đội ngũ nhân sự cộng tác chưa đủ năng lực đáp ứng được khối lượng công việc lớn, ông Nadeem bắt đầu rơi vào cảnh chật vật xoay xở. Lúc này, ông buộc phải giảm tốc, để có thời gian xử lý các vấn đề tồn tại.

Xuyên suốt hành trình kinh doanh, ông Nadeem cho rằng việc tự nhìn lại bản thân là rất quan trọng. Sự khiêm tốn trong cách tự nhìn nhận về mình là điều then chốt để tiếp tục tiến lên. "Ngày mà bạn bắt đầu nghĩ rằng mình đã thành công và đã có được tất cả, đó là ngày bạn bắt đầu tuột dốc", ông Nadeem nói.

Mục tiêu của ông Nadeem là mở được chuỗi 500 cửa hàng pizza trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Từ kinh nghiệm kinh doanh chuỗi cửa hàng pizza, ông Nadeem thành lập tập đoàn Bajwa để mở ra những công ty con hoạt động độc lập trong nhiều lĩnh vực.

Mục tiêu ban đầu của tập đoàn Bajwa là để giúp chuỗi cửa hàng pizza của ông Nadeem vận hành suôn sẻ, hiệu quả. Sau đó, ông bắt đầu phục vụ thêm các đối tượng khách hàng và doanh nghiệp ở các lĩnh vực ngành nghề khác.

Ông Nadeem chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ dám ước mơ rằng mình sẽ có ngày đạt được tới kết quả này. Tôi chỉ tập trung làm tốt nhất những gì có thể và học hỏi từ những sai lầm. Mọi việc sau đó đến một cách tự nhiên. Hành trình khởi nghiệp của tôi thực sự bắt đầu từ việc đi giao pizza".