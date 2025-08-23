Từ 2026, lao động bán thời gian cũng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Cụ thể, Khoản 1 Điều 31 Luật Việc làm (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bao gồm:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Người lao động quy định tại điểm này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Người làm việc bán thời gian sẽ phải tham gia BHTN (Ảnh: Diệu Ngọc).

Theo ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng BHTN, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), việc mở rộng đối tượng tham gia nhằm tạo sự công bằng trong tiếp cận chính sách bảo hiểm, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, hỗ trợ người lao động khi rơi vào tình trạng mất việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, Luật Việc làm (sửa đổi) năm 2025 cũng quy định về việc chuyển nơi hưởng, tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng và hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Điều 41.

Theo đó, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có nhu cầu. Tuy nhiên, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Trong thời gian bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp và thời gian tạm dừng thì không được bảo lưu. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định.

Ngoài ra, tại Khoản 4 Điều 41, Luật Việc làm (sửa đổi) quy định 13 trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Cụ thể như: Có việc làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực; hưởng lương hưu hàng tháng; sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức dịch vụ việc làm công nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng; không thực hiện thông báo việc làm hàng tháng theo quy định trong 3 tháng liên tục; ra nước ngoài định cư; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; qua đời; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; theo đề nghị của người lao động.

Về căn cứ tiền lương dùng đóng BHTN, Điều 34 Luật Việc làm 2025 quy định: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHTN là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng BHTN là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Diệu Ngọc