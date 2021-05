Trả lương trong thời gian ngừng việc do dịch Covid-19 ra sao?

Dân trí Người lao động ngừng việc từ 14 ngày trở xuống do phải cách ly hoặc công ty bị phong tỏa do dịch Covid-19 thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 260/LĐLĐ nhằm hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19.

Theo LĐLĐ TP Hà Nội, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Một số công nhân trên địa bàn TP Hà Nội đã mắc Covid-19. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong các nhà máy, phân xưởng, doanh nghiệp, các khu công nghiệp có thể xảy ra với mức độ nguy hiểm cao và có thể ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của hàng chục nghìn người lao động.

LĐLĐ TP Hà Nội hướng dẫn trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc do dịch bệnh Covid-19.

Theo Công văn số 260/LĐLĐ của LĐLĐ TP Hà Nội, việc trả lương ngừng việc cho người lao động căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động năm 2019 và Văn bản số 1064/LĐTBXH - QHLĐTL ngày 25/3/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Trường hợp người lao động ngừng việc do phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc do doanh dừng hoạt động vì bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, nếu thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Nếu thời gian ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Công văn của LĐLĐ TP Hà Nội ghi rõ, trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường, dẫn đến không bố trí đủ việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo Điều 29 Bộ luật Lao động.

Cụ thể, người lao động tạm thời chuyển làm công việc khác so với hợp đồng lao động không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 1 năm; người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động ít nhất 3 ngày làm việc.

Trường hợp này, người lao động được trả lương theo công việc mới, nếu tiền lương này công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Cũng theo LĐLĐ TP Hà Nội, trường hợp thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động không hưởng lương hoặc hưởng lương nếu hai bên có sự thỏa thuận. Trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới buộc phải cắt giảm chỗ làm việc, thực hiện tổ chức lại lao động. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp cho người lao động.

Phạm Công