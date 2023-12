TPHCM: Tuyển hàng chục nghìn công nhân, lương đến 30 triệu đồng/tháng

Ngày hội kết nối việc làm do Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức sáng 17/12 ghi nhận 92 doanh nghiệp, trong đó có 84 doanh nghiệp ở TPHCM tham gia. Các doanh nghiệp đăng ký nhu cầu tuyển dụng hơn 20.000 lao động ở các vị trí như công nhân, quản lý, nhân viên văn phòng,…

Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho người lao động có nhu cầu (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông Ngô Thành Phát, Giám đốc điều hành công ty CP may Viettien, cho hay đơn vị đã có kế hoạch tuyển dụng công nhân mới từ tháng 11/2023, với nhu cầu tuyển hơn 1.000 nhân sự cho các vị trí trong ngành may. Đối với người chưa có tay nghề, công ty sẽ chủ động đào tạo bài bản.

Thu nhập dành cho mỗi nhân sự dao động từ 11 đến 30 triệu đồng/tháng tùy theo chức danh công việc. Người lao động sẽ được bao ăn trưa; nghỉ thứ 7 và chủ nhật; được thưởng lễ, Tết, lương tháng 13; hưởng lương thời gian và thưởng theo kết quả sản xuất. Nơi làm việc nằm ở các quận Tân Bình, Tân Phú, quận 12 và TP Thủ Đức.

Qua quá trình tuyển dụng, ông Phát nhận thấy việc thu hút nhân công vẫn gặp nhiều khó khăn.

"Giờ đã là tháng 12, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là qua năm 2024. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi vẫn duy trì được đơn hàng ổn định, thậm chí có sẵn đơn hàng để sản xuất cho năm tới.

Dù vậy, nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 người nhưng công ty chỉ mới tuyển được khoảng 200 người", ông Phát nói.

Nghịch lý người lao động thất nghiệp nhiều nhưng doanh nghiệp không tuyển được người (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Vị Giám đốc nêu nghịch lý, thực tế có rất nhiều người lao động đang thất nghiệp nhưng doanh nghiệp lại "đỏ mắt" tìm người không được.

"Đa phần người lao động thất nghiệp muốn về quê hoặc chờ qua Tết mới chịu nhận việc để có thể hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Chúng tôi đang gặp khó khăn vì không kiếm được công nhân, trong khi nhu cầu và đơn hàng khá lớn", ông Phát cho hay.

Tương tự, công ty TNHH Liên Doanh Vĩnh Hưng có trụ sở ở quận 12 cũng đang cần tuyển 300 nhân sự cho 16 vị trí như nhân viên kỹ thuật may, thợ kiểm hàng, trải vải, phối hàng, ủi, ép - in, cắt, kiểm hàng thêu, điện, may mẫu, chuyền trưởng,…

Mức lương doanh nghiệp này đưa ra là 11-15 triệu đồng, bao gồm lương cơ bản và thưởng theo năng suất. Ngoài ra, công ty còn đảm bảo khoản lương tháng 13 và thưởng theo hiệu suất (trên 45%) cho người lao động; hỗ trợ 260.000 đồng/tháng/con nhỏ dưới 6 tuổi của công nhân; đóng 100% bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho lao động và 2 người thân trong gia đình; hỗ trợ xe Tết về quê; miễn phí khám sức khỏe đầu vào,…

"Công ty chúng tôi may mắn duy trì được đơn hàng ổn định từ đầu năm đến nay và chưa cắt giảm nhân sự nào. Trong tháng 8/2023, chúng tôi đã tuyển 688 công nhân và dự định sẽ tuyển thêm. Xong đợt này, đến tháng 6/2024, công ty mới có kế hoạch tuyển dụng tiếp theo", chị Oanh, quản lý nhân sự công ty, cho biết.

Diễn biến khác trên thị trường, sau một thời gian cắt giảm do thiếu đơn hàng, không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày cũng đã lên kế hoạch tuyển dụng trở lại.

Công nhân công ty TNHH Pouyuen Việt Nam làm việc trong nhà máy (Ảnh minh họa: Hải Long).

Đáng chú ý, công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (có trụ sở ở quận Bình Tân) đang cần tuyển 110 công nhân nam, từ 45 tuổi trở xuống, làm ở khâu sản xuất đế giày. Công nhân sẽ được trả mức lương tối thiểu là 6-6,5 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm thưởng tăng ca); khoản lương tháng 13.

Ngoài ra, các đơn vị khác như công ty TNHH hợp tác quốc tế Mai Linh cũng đang cần tuyển 3.000 thực tập sinh làm việc tại Nhật với mức lương 22-30 triệu đồng/tháng; công ty CP Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam cần 1.000 nhân viên thời vụ dịp tết; công ty TNHH Lạc Tỷ cần tuyển hơn 200 công nhân;…

Trong gần 100 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại ngày hội việc làm, công ty TNHH Worldon Việt Nam (Khu công nghiệp Đông Nam, Củ Chi) tuyển nhiều nhất với gần 8.000 vị trí việc làm, chủ yếu là công nhân may, cắt, in… Đơn vị này đang mở rộng sản xuất, xây dựng hoàn tất nhà máy mới nên cần tuyển số lượng lớn lao động.

Một doanh nghiệp may mặc khác cần tuyển nhiều lao động là công ty TNHH Đông Nam Việt Nam (ở xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) với nhu cầu 800 công nhân may.

Một số doanh nghiệp may mặc, giày da khác trên địa bàn TPHCM cũng có nhu cầu tuyển dụng cho đơn hàng cuối năm nhưng chỉ ở mức 100-200 lao động.