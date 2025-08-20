Tọa đàm: “Bảo hiểm thất nghiệp - Minh bạch, hiệu quả, vì quyền lợi người lao động”

Sau hơn một thập kỷ triển khai, chính sách này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần ổn định đời sống, tạo niềm tin và củng cố sự gắn kết giữa người lao động với hệ thống an sinh quốc gia. Tuy nhiên, để chính sách phát huy tối đa ý nghĩa, yếu tố minh bạch và tuân thủ pháp luật là điều kiện tiên quyết.

Nhằm có cái nhìn bao quát, cụ thể hơn về thực trạng và những thách thức trong công tác quản lý, thực thi chính sách BHTN hiện nay, giới thiệu mô hình, sáng kiến hiệu quả giúp hạn chế vi phạm và nâng cao niềm tin xã hội vào BHTN, cũng như giúp người lao động giải đáp các thắc mắc liên quan đến bảo vệ quyền lợi hợp pháp về BHTN trong thực tiễn, báo Dân trí đã phối hợp cùng Cục Việc làm, Bộ Nội vụ tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Bảo hiểm thất nghiệp - Minh bạch, hiệu quả, vì quyền lợi người lao động”.

Đại diện báo Dân trí tặng hoa cho khách mời là ông Trần Tuấn Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm và bà Lê Hải Anh - đại diện Ban Chính sách BHXH Việt Nam (thứ hai từ phải qua).

Sự kiện có sự tham gia của ông Trần Tuấn Tú - Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm và bà Lê Hải Anh - đại diện Ban Chính sách BHXH Việt Nam.

Tọa đàm được phát trực tiếp trên báo Dân trí vào lúc 15h ngày 20/8.