Tín hiệu vui từ con đường vắng cảnh công nhân vạ vật vào Nam sau Tết

Xu hướng lao động hồi hương

Ngày mùng 7 tháng Giêng, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1978, trú xã Kim Liên, Nghệ An) tiễn em gái lên đường vào miền Nam làm việc, dự kiến cuối tuần anh cũng sẽ theo chân. Hình ảnh này gợi nhớ về gần 30 năm trước, khi anh Sơn cũng mang theo hành trang đơn sơ, lên xe khách tìm kiếm cơ hội ở phương Nam.

"Thời đó, thanh niên lớn lên hầu như chỉ có con đường vào Nam làm công nhân. Các khu công nghiệp ở Bình Dương (cũ) nay là TPHCM tập trung hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn lao động trẻ quê Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...", anh Sơn hồi tưởng.

Người lao động Nghệ An bắt xe khách vào miền Nam trên tuyến tránh quốc lộ 1 sáng mùng 4 Tết nguyên đán Bính Ngọ (Ảnh: Hiếu Trung).

Làn sóng di cư này bùng nổ mạnh mẽ từ năm 1995 đến 2005, khi những chuyến xe khách chật kín người trẻ rời quê hương sau Tết, mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thực tế, những đồng lương chắt chiu gửi về đã giúp nhiều gia đình vơi bớt khó khăn, mua sắm vật dụng thiết yếu.

Tuy nhiên, theo anh Sơn, khoảng 1-2 năm trở lại đây, số lượng lao động Nghệ An vào làm ở các công ty tại Bình Dương (cũ) đã giảm đáng kể. Nhiều người chọn quay về quê, chỉ còn lại những lao động đã gắn bó lâu năm, vướng bận con cái học hành.

Ghi nhận tại nút giao giữa tuyến đường tránh quốc lộ 1 và quốc lộ 46 sáng mùng 7 tháng Giêng (Ảnh: Hoàng Lam).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trên tuyến đường tránh quốc lộ 1 qua các xã Hưng Nguyên và Lam Thành (Nghệ An) từ mùng 4 đến mùng 7 Tết cho thấy, không còn cảnh đông đúc người lao động tập trung bắt xe vào miền Nam như trước. Tại khu vực nút giao đường tránh quốc lộ 1 và quốc lộ 46, chỉ có từng tốp nhỏ, đa phần là các nhóm gia đình chờ xe.

Anh Lê Văn Quang (trú xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An), với 20 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất đồ gỗ tại Bình Dương (cũ), cùng vợ làm việc tại công ty may mặc, có tổng thu nhập ổn định 34-36 triệu đồng/tháng.

Dù mong muốn về quê gần gia đình, anh Quang vẫn ngần ngại vì lo ngại xáo trộn việc học của con cái và khó tìm được công việc với mức lương, chế độ đãi ngộ tương đương.

Cơ hội cho doanh nghiệp nội tỉnh

Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An, cho biết dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng thực tế đã ghi nhận sự dịch chuyển lao động Nghệ An từ phía Nam về các khu công nghiệp tại quê nhà. Ông Thượng đánh giá đây là "tín hiệu khả quan cho các doanh nghiệp tại Nghệ An trong tuyển dụng lao động có kinh nghiệm và tay nghề".

Với nhiều chính sách "rải thảm" thu hút đầu tư, Nghệ An đã hình thành các khu công nghiệp lớn với nhiều nhà máy quy mô từ vài nghìn đến vài chục nghìn lao động. Nhu cầu tuyển dụng cao, tiền lương và chế độ đãi ngộ được cải thiện, cùng ưu thế gần nhà, đặc biệt là việc nhiều công ty có khu ký túc xá hoặc xe đưa đón công nhân, đang là những yếu tố hấp dẫn lao động ngoại tỉnh trở về.

Tư vấn, tuyển dụng lao động tại một doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Vsip Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng hơn 33.000 lao động trong năm nay, tập trung vào các ngành như linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, phụ tùng ô tô, may mặc, công nghiệp phụ trợ...

Điển hình, Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An (Khu công nghiệp Vsip) cần tuyển dụng mới 8.400 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Doanh nghiệp này nới độ tuổi tuyển dụng lên 45 tuổi và đưa ra nhiều đãi ngộ hấp dẫn như mức lương cơ bản 4.950.000 đồng/tháng (cao hơn lương tối thiểu vùng II), cùng các khoản phụ cấp nhà ở, xăng xe, chuyên cần, tiền ăn, thâm niên..., thu nhập trung bình 9-12 triệu đồng/người/tháng. Công ty còn cung cấp ký túc xá miễn phí đầy đủ tiện nghi và các thiết chế thể thao, văn hóa.

Để hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, Nghệ An sẽ tổ chức 3 ngày hội việc làm quy mô lớn trong năm nay, với ngày hội đầu tiên vào 28/2, dự kiến có sự tham gia của 20 doanh nghiệp. Các đơn vị liên quan kỳ vọng những ngày hội này sẽ thu hút đông đảo lao động, đặc biệt là lao động Nghệ An từ các tỉnh khác trở về quê hương.